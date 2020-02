Ajax riant koploper na voorspelbaar niemendalletje tegen RKC

Het zijn de nogal zouteloze potjes als zondagmiddag tegen de degradatiekandidaat uit Waalwijk die spelers van Ajax vroeg of laat doen verlangen naar een buitenlandse competitie. Veel duels in de eredivisie bieden spelers als Hakim Ziyech niet meer de sportieve uitdaging die ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen het grote geld lonkt in Engeland, of elders, het is ook de beleving, het aanzien en het niveau van het voetbal.

Nu wacht Ajax donderdag een wedstrijd waarvoor spelers zich niet hoeven op te laden. In Spanje staat het eerste duel in de Europa League op het programma tegen Getafe, dat zaterdag met 2-0 verloor bij Barcelona. Getafe liet daarin een stevig potje betonvoetbal zien, met opgestroopte mouwen, heel wat anders dan de weerstand die RKC zondag bood.

Trainer Fred Grim heeft een aardig maar braaf voetballend ploegje dat ook uit bij Ajax gewoon aan het eigen 4-3-3 concept vasthield. Een echte strijd, met spanning, werd het geen moment. De Ajax-seizoenskaarthouders weten hoe dit soort potjes kunnen lijden aan voorspelbaarheid. Veel stoeltjes in de Arena bleven dan ook weer leeg, terwijl het duel officieel was uitverkocht. De Ajax-spelers gingen de eerste helft mee in de gedachte van een niemendalletje, met een te traag aanvalstempo en plichtmatig geschuif. De neiging naar gemakzucht ontpopte zich al vaker dit seizoen, maar bleef tegen RKC onbestraft. Daarvoor ontbrak het werkelijke geloof bij de Waalwijkers die te weinig deden met de geboden mogelijkheden.

Ziyech, net terug van een blessure, bleef met het oog op Getafe na de rust achter in de kleedkamer. Het aanstaande vertrek van de fijnbesnaarde middenvelder naar Chelsea onderstreepte afgelopen week dat Ajax voor een grootscheepse renovatie staat. Veel meer spelers staan klaar voor een avontuur in een grotere buitenlandse competitie.

Ondertussen heeft Ajax zelf een eerste slag geslagen op de transfermarkt. Op korte termijn zal de Braziliaan Anthony worden gepresenteerd, een linksbenige aanvaller (19) die meestal vanaf de rechterflank speelt. Ajax betaalt voor hem naar verluidt 22 miljoen euro aan Sao Paulo, waar ook Neres vandaan komt. De kans is groot dat die Braziliaan, nu geblesseerd, Ajax in de zomer ook gaat verlaten. In de nieuwe deal met Sao Paulo heeft Ajax de doorverkooprechten voor Neres (twintig procent van de opbrengst naar de Braziliaanse club) afgekocht voor 7 miljoen euro.

Antony zou de duurste aankoop in de historie van Ajax worden. ‘Ridicuul’ noemde Marco van Basten dat zaterdag bij Fox Sport. Hij vindt dat Ajax zich veel beter op de eigen jeugd kan richten. Een wat naïeve gedachte dat de Amsterdammers daarmee de internationale ambities kunnen blijven waarmaken. De pas 17-jarige Gravenberch kon bijvoorbeeld de afgelopen weken als basisspeler nog niet overtuigen. Hij zat zondag weer op de bank.

De twee jaar oudere Lassina Traoré mocht tegen RKC wel vanaf het begin starten. Hij was herhaaldelijk gevaarlijk en wist in de tweede helft de 2-0 te maken, maar liet ook zien als spits in de kleine ruimte nog moeite te hebben. Traoré scoorde op aangeven van Van de Beek, die zijn elftal op sleeptouw nam. De middenvelder stond voor rust ook aan de basis van de 1-0. Nada Mulder hem in het strafschopgebied had geraakt, had Tadic die vanaf de stip mogen maken. De derde treffer kwam op naam van invaller Huntelaar.

Coach Erik ten Hag zag tot tevredenheid dat invaller Blind de gehele tweede helft achterin weer de regisseur kon zijn. Daardoor kwam doelman André Onana nauwelijks nog in de problemen. Onana is tegen Getafe niet inzetbaar, waardoor Ten Hag vermoedelijk een beroep zal moeten doen op Bruno Varela die vorige week met Jong Ajax bepaald geen sterk indruk maakte in de met 7-1 verloren wedstrijd tegen Jong Utrecht. Met de rust en ervaring van Blind achterin zal Ten Hag iets geruster richting Spanje afreizen.