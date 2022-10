Ajax-publiek: deserteren als je geliefde verzuipt

Binnenkort verschijnt het boek FC Sapiens, over hoe diep de behoefte aan voetbal al vanaf onze prehistorische voorouders in de genen verankerd is, en ik mocht het al lezen. Evolutionair psycholoog Mark van Vugt stelt in het boek dat je beter met een supporter van Heracles kunt trouwen dan een van Ajax. Die van Heracles zijn trouwer, bij een topclub is de kans op mooi-weer-fans groter.

Ik denk dat te begrijpen. Als je eenmaal de liefde hebt verklaard aan een kneusje loop je niet snel weg bij tegenwind. Als je valt voor een mooie en succesvolle partner ben je sneller geneigd ‘m te nokken als je de eerste sporen van aftakeling ziet.

Massaal zag ik dinsdagavond Ajax-fans de Johan Cruijff Arena verlaten, ver voor het laatste fluitsignaal. Daarvoor hadden die fans hun worstelende lieveling van weleer - Tadic on fire! - zitten uitfoeteren. Sommigen hadden ook zitten roepen dat de trainer, het fatsoen zelve, moet oprotten. Steeds dieper zagen de fans hun spartelende geliefde verzuipen in Napolitaanse draaikolken. Maar ze negeerden de schreeuw om hulp vanaf het veld en deserteerden met andere omstanders richting parkeerdek.

Lesje nederigheid

Tot zover de loyaliteit van het Ajax-publiek. Dat publiek is gewoon net iets te veel Youp, Diederik en Freek. Of ze nou uit de grachtengordel of Boekel komen, het is allemaal net iets te veel het verwende kind dat jarenlang te snel alles kreeg en begint te stampvoeten als het even 'nee’ is. En dus een lesje nederigheid best kan gebruiken. Ajax-publiek is ook net iets te veel het geslaagde type dat zich graag met Godenzonen vereenzelvigt maar over ‘zij’ spreekt als die helden menselijke trekken vertonen. Ajax-publiek pikt niet wat voor eeuwig het lot zal zijn van een Nederlandse topclub, dat internationaal succes in golven komt en gaat.

Ajax kreeg in 2019 in Bernabeu een staande ovatie van de Real-supporters, uit respect voor de 1-4. Maar in die grote voetballanden zingen fans voor de aftrap nog gewoon uit volle borst het clublied. C’est ça. Op Champions League-avonden in Amsterdam doven de lichten kort voor de aftrap en dan pakken 50.000 mensen een klaargelegd wit vlaggetje. Uit de boxen knalt dan oorverdovend een opname van het Nijmeegs dweilorkest Assekruus. Die muziek is een ernstige verkrachting van het Slavenkoor uit Verdi’s opera Nabucco. Kan Johan Remkes niks aan déze piekbelasting doen? Het is carnavalsmuziek gekaapt door voetbalsnobs van boven de rivieren, om volgens een voorgekookt script iedereen in de stemming te brengen: dit kan niet misgaan!

Maakbaarheidsideaal

De geregisseerde shows voeden de illusie dat succes programmeerbaar is. Maar niets is mooier als verwachtingspatronen doorbroken worden; dáár gaat sport over. Clubs pompen zelf het maakbaarheidsideaal flink op, via allerlei kanalen. Dat is allemaal marketing, uit Amerika overgewaaid. Daar is sport een glad entertainmentproduct dat verkocht moet worden. Sport zelf verwordt tot een bijzaak. Voetballers voeden dat ook, met dat gekus van logo’s na een doelpunt. Alsof het onvoorwaardelijke liefde is. Eén lucratief aanbod en ze liggen al bij een ander in bed. Welk recht hebben zij dan om trouw te eisen?

Misschien dat Dusan Tadic en trainer Alfred Schreuder daarom dinsdag een en al begrip toonden voor de ‘emoties’ bij de fans. Ze hadden ook kunnen zeggen dat ze op een van de moeilijkste avondjes in de clubhistorie door mooi-weer-fans in de steek gelaten zijn.

