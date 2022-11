Ajax poetst zonder Blind geschonden Europees blazoen een beetje op

Na vier nederlagen poetste Ajax in Glasgow het geschonden Europese blazoen weer een beetje op. Met fraaie cijfers nam het voor dit seizoen afscheid van het grootste belangrijkste clubtoernooi. De beloning van de overwinning op het belabberde Rangers FC is dat Ajax na de winterstop een treetje lager verder gaat in de Europa League.

Daarmee tankte de ploeg die de laatste tijd zo wispelturig is, vertrouwen voor de topper in de eredivisie zondag tegen PSV. Met die confrontatie in de Johan Cruijff Arena in het vooruitzicht was het uitvallen van Owen Wijndal kort voor rust een tegenvaller. De linksback verstapte zich na een duel bij de achterlijn en moest ondersteund door leden van de medische staf het strijdperk in Ibrox Park verlaten. Opvallend was dat Devyne Rensch, normaal rechtsback, zijn vervanger op links werd.

En dus niet Daley Blind, die voor het eerst op de bank begon. Die beslissing van trainer Alfred Schreuder kwam de laatste weken onvermijdelijk steeds dichterbij. Blind is al het hele seizoen niet in beste vorm en was verdedigend heel kwetsbaar. De oer-Ajacied werd steeds vaker vroeg gewisseld door Schreuder. Die zei voor de wedstrijd dat hij de weer fitte Wijndal nu wel eens op die positie wilde zien. “Ik heb het Daley uitgelegd, maar dat blijft verder tussen ons.”

Weinig overtuigend

Blind was niet de enige international die met weinig plezier zal terugdenken aan het tripje naar Glasgow. Ook Steven Bergwijn liet, twintig dagen voor de eerste wedstrijd op het WK, wederom zien totaal niet in vorm te zijn. Kenneth Taylor, ook in de voorselectie voor het WK, wist zich weer niet te onderscheiden in een Europese wedstrijd. En Remko Pasveer ging in de slotfase door getreuzel weer in de fout; Morelos profiteerde net net. Even later wist de Ajax-doelman een weinig overtuigend ingeschoten strafschop van Tavernier niet te stoppen.

Of Ajax er verdedigend echt op vooruit ging met eerst Wijndal en vervolgens Rensch op de linksback-positie valt na deze pot eigenlijk niet te zeggen. Daar was de tegenstand van Rangers FC veel te zwak voor. In Eindhoven zullen ze bij het zien van deze Schotse ploeg nog eens de haren uit de kop hebben getrokken: hoe is het toch mogelijk geweest dat PSV zich de toegang tot de Champions League heeft laten versperren door dit Rangers?

Aanvallend lijkt Ajax zonder Blind maar met Wijndal er wel wat sterker op te worden. De van AZ overgekomen back heeft veel meer snelheid en loopvermogen. En de wisselwerking met linksbuiten Dusan Tadic was prima. In de eerste helft spurtte Wijndal diverse keren langs de lijn mee naar voren, waarbij Tadic dan naar binnen trok. Twee keer stond Wijndal zo vanaf de achterlijn aan de basis van een Amsterdamse treffer. Al in de vierde minuut werd hij in de diepte bediend door Tadic. Wijndal vond vervolgens Mohammed Kudus die de bal klaar legde voor Steven Berghuis: 0-1. In de 29ste minuut haalde Wijndal weer de achterlijn. Uit zijn voorzet scoorde Kudus de 0-2.

Met de basisplaats van Wijndal, en het invallen van Rensch voor hem, zal Schreuder ook al de titanenstrijd van zondag in het achterhoofd hebben gehad. Beide verdedigers lijken meer dan Blind in staat snelle PSV-aanvallers als Noni Madueke of Xavi Simons te bestrijden. Rensch liet overigens in de tweede helft zien vanaf de linkerkant ook voor gevaar te kunnen zorgen. Zijn pass op Kudus was prachtig, maar het tweede doelpunt van de Ghanees werd na consultatie van de beelden geannuleerd wegens buitenspel.

Voorziene storm

Ajax had met vijf doelpunten verschil moeten verliezen om het ticket voor de Europa League nog te verliezen, maar die lichte vrees vooraf bleek nogal lachwekkend. Van de voorziene storm van Rangers FC op het volgepakte Ibrox kwam niets terecht. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst was slap in de duels, in balbezit slordiger dan menig amateurteam en gaf op het middenveld zeeën van ruimte weg. Steven Berghuis voelde zich er wel bij, zoals heel Ajax. Na realisatie van de veilige marge van 0-2 kon het zichzelf wel verwijten dat het voor rust niet nog veel meer profiteerde.

In de tweede helft drong Rangers wel wat meer aan, terwijl Ajax gas terugnam. Nadat Tavernier de eretreffer op het bord had gebracht, bracht invaller Conceicao het verschil weer op twee: 1-3. Door die cijfers eindigt Rangers FC in de poule met nul punten en een doelsaldo van -20 (2-22), waardoor het nu de slechtste ploeg ooit in de groepsfase van de Champions League is. Het oude record was van Dinamo Zagreb uit 2011.