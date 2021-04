Ajax ploetert naar de winst in Heerenveen

Nul nederlagen, twee gelijke spelen en achttien overwinningen is de indrukwekkende oogst van Ajax in 2021 tot nu toe. Zege nummer achttien kostte wel heel veel kruim in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen gaf in de evenwichtige wedstrijd op paaszondag aardig tegengas terwijl Ajax heel ver onder het normale niveau speelde.

Met veel pijn en moeite leidde het uiteindelijk niet tot puntenverlies voor de aanstaande kampioen. De Amsterdammers staan nu elf punten voor op nummer twee PSV, met de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht nog achter de hand. Voor Ajax was het duel in Heerenveen een generale repetitie voor de belangrijke, eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League. Daarvoor komt donderdag AS Roma naar Amsterdam.

Helemaal zonder kleerscheuren overleefde Ajax de reis naar Friesland niet. Bij de warming-up raakte doelman Maarten Stekelenburg geblesseerd aan zijn knie waardoor Kjell Scherpen ineens onder de lat moest. Het is nog een vraagteken of Stekelenburg donderdag wel inzetbaar is tegen AS Roma.

In Heerenveen werd vooral duidelijk hoezeer Ajax de rest van het seizoen Daley Blind gaat missen. De verdediger scheurde in de wedstrijd van het Nederlands elftal op het stroeve kunstgras in Gibraltar een enkelband. Ten Hag ving het op door Alvarez en Martinez in centraal achterin te laten spelen en Devyne Rensch als verdedigende middenvelder te laten opereren. Dat was een opmerkelijke keuze. Rensch is een centrumverdediger die ook vaak rechtsback speelde maar nog niet op het middenveld.

Mede door zijn onwennigheid op die positie en de uitermate stroeve opbouw was Ajax vooral in de eerste helft lang niet zo dominant als dit seizoen gebruikelijk is. In de rust handhaafde coach Erik ten Hag niettemin die opstelling, om vervolgens Alvarez en Rensch toch te laten ruilen. Even later nam Kudus als vervanger van Rensch de rol van Alvarez als controleur weer over. Het geeft aan hoezeer Ten Hag aan het zoeken is naar een oplossing voor de vacature Blind.

Heerenveen was vastbesloten er een echte wedstrijd van te maken

Daar kwam bij dat Heerenveen in een andere gedaante kroop dan een maand geleden in de eenzijdige halve bekerfinale tegen Ajax (0-3). Waar de Friezen zich op 3 maart als makke lammeren lieten uitschakelen, waren ze dit keer vastbesloten er wel een echte wedstrijd van te maken. Met Lasse Schöne op het middenveld naast Joey Veerman en Halilovic aan de linkerkant hadden de Friezen veel meer grip op Ajax.

De koploper had wel het meeste balbezit maar deed er bedroevend weinig mee. En bij elke tegenstoot was Heerenveen heel gevaarlijk. Al in de negende minuut stuurde Joey Veerman spits Henk Veerman in diepte weg. De Volendammer schoot in het zijnet. Een gekraakt schot van Schöne verdween naast het doel van Scherpen. De jonge keeper schoof even later bij het uitverdedigen de bal zomaar in de voeten van Henk Veerman die slordig naast poeierde. In de 27ste minuut was het wel raak. Joey Veerman stuurde de snelle Van Bergen op de rechterkant weg. Hij kapte in het strafschopgebied Alvarez uit en schoot de bal onder Scherpen door in het doel, 1-0.

Ajax had ook kansjes, maar Neres, Tagliafico (kopbal) en Tadic slaagden er niet in om Heerenveen-doelman Erwin Mulder te passeren. De Var moest eraan te pas komen om de Amsterdammers op gelijke hoogte te brengen. Bij het wegwerken van de bal na een hoekschop van Gravenberch nam scheidsrechter Jochem Kamphuis de handsbal niet waar die video-scheidsrechter Richard Martens wel had gezien. Al voor de zevende keer dit seizoen verzilverde Dusan Tadic een toegekende strafschop (1-1), waarmee hij zijn totaal op veertien bracht.

In de tweede helft kreeg Ajax aanvankelijk nog een waarschuwing. Na een fraaie actie van Joey Veerman verscheen Van Bergen helemaal vrij voor Scherpen maar de doelman kwam dit keer wel als winnaar uit de strijd. NIet veel later kwam Ajax op voorsprong. Een schot van Martinez werd door Haller van richting. De Var had er lang voor nodig om vast te stellen dat het geen buitenspel was: 1-2.