Ajax ook door Liverpool veel te licht bevonden voor de Europese elite: 0-3

Het kwaliteitsverschil tussen het huidige Ajax en de elite van Europa is momenteel veel te groot voor een vervolg in de Champions League na de winter. Dat bleek twee keer tegen Napoli en woensdagavond voor de tweede keer tegen Liverpool. Voor het eerst sinds 2018 is Ajax al vóór de laatste groepswedstrijd uitgeschakeld voor de volgende ronde in het Europese hoofdtoernooi.

Een blik op het doelsaldo leert meteen waar het vooral aan schort bij Ajax. Het kreeg in vijf wedstrijden in de Champions League al vijftien doelpunten tegen. Verdedigend stootte de ploeg van Alfred Schreuder zich woensdag weer aan dezelfde steen. Liverpool had geen topvorm nodig om Ajax als een hinderlijke vlieg van zich af te slaan. Wéér ging het mis bij de backs, vooral Sanchez, en ook wéér bij een corner en dus stonden er al ver voor tijd wéér pijnlijke cijfers op het bord in een vroegtijdig leegstromende Johan Cruijff Arena.

Gelatenheid

De ruim vijftigduizend toeschouwers reageerden dit keer hun frustratie niet af op de trainer, er was eerder sprake van gelatenheid. Het besef lijkt in te dalen dat er voor dit Ajax internationaal niets te halen is tegen topploegen. Schreuder zoekt de oorzaken vooral in de leegloop deze zomer en de vele wisselingen in de ploeg, maar in zijn basisteam van woensdagavond waren acht van de elf spelers ook vorig seizoen al Ajacied.

Feit is dat veel aankopen (in totaal voor 110 miljoen euro) niet renderen. De meeste zitten op de bank. Met die wetenschap geconfronteerd reageerde Gerry Hamstra, nu een soort interim-technisch directeur, fel in een interview bij RTL7, voor de wedstrijd. Hij wees erop dat nieuwkomers ook geblesseerd waren geweest. Niettemin begonnen fitte jongens als Wijndal, Ocampos, Grillitsch, Lucca en Conceicao – allemaal voor een flink bedrag op de loonlijst – weer op de bank.

Door Blind uit het oog verloren

Eén nieuweling, Jorge Sanchez, mocht wel meedoen, maar liet ook tegen Liverpool zijn zwakheden zien. Vooral via zijn rechterkant wist de Engelse ploeg in de laatste fase voor de rust het gevaar te stichten. Bij de 0-1 in de 36ste minuut verloor Sanchez heel naïef een duel van Henderson. Die wist met een fenomenale pass Salah te bereiken. De Egyptenaar was aan de aandacht van Blind en Bassey ontsnapt en passeerde Pasveer op fraaie wijze. Het was alweer de zesde treffer van Salah dit toernooi. Even later lag het bij Ajax weer helemaal open aan de rechterkant. Nunez raakte uit de aanval de paal.

Tot die fase had het er een half uur lang best aardig uitgezien voor Ajax. Liverpool keek toen nog de kat uit de boom. De ploeg van Virgil van Dijk verloor zondag nog van Nottingham Forest en hoefde gezien de stand in de poule ook niet zo nodig. In de Johan Cruijff Arena was Liverpool bepaald niet de pressing machine die de Amsterdammers op Anfield Road zo in het nauw had gedreven. Daardoor was Ajax aanvankelijk beter, wat ook twee grote kansen opleverde. Al na twee minuten schoot Steven Berghuis van dichtbij op de paal. Dusan Tadic mikte de bal bij een vrije schietkans op het been van verdediger Alexander-Arnold.

Ajax zakte door zijn hoeven

De 0-1 van Salah bleek ook meteen de nekslag voor Ajax. Dat bleek kort na rust. Zoals veel vaker dit seizoen kreeg Ajax een doelpunt tegen uit een corner. Darwin Nunez was sneller bij de bal dan Timber en Sanchez en kopte de 0-2 binnen. Ajax zakte daarna even helemaal door zijn hoeven. De zwervende Salah, die weer door geen enkele Ajacied werd opgepikt, vond Elliott die de 0-3 scoorde.

Ajax drong daarna wel wat meer aan, maar zelfs een eretreffer was te veel gevraagd. De ploeg kan zich na het WK en de winter gaan richten op de Europa League, als ze volgende week niet met meer dan vier doelpunten verschil verliest van Rangers FC.

