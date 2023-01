Ajax ontslaat coach Schreuder na remise tegen Volendam: ‘Pijnlijk maar noodzakelijk’

De kroniek van het aangekondigde einde van Alfred Schreuder als trainer van Ajax kreeg een ontknoping donderdagavond tegen middernacht, in de Johan Cruijff Arena. Waar supporters tijdens de wedstrijd tegen Volendam voortdurend om hadden gevraagd, met spreekkoren, spandoeken en witte zakdoekjes, werd een feit. Algemeen directeur Edwin van der Sar zette Schreuder per direct op non-actief. De periode van de Barnevelder als trainer van Ajax is op een mislukking uitgelopen.

Ajax wist donderdag voor de zevende keer op rij in de eredivisie niet te winnen. Dit is voor het laatst gebeurd in 1965 onder nota bene Rinus Michels. Het 1-1 gelijkspel tegen Volendam, een degradatiekandidaat, was volgens Van der Sar ‘de bekende druppel’.

De clubleiding gaf behalve de resultaten ook het ‘vertoonde spel’ als reden, naast het feit dat de ontwikkeling van (jonge) spelers stokt. “Ik denk dat de selectie goed genoeg is om de top van Nederland te zijn. En onze Europese ambities zijn er ook nog. Met deze trainer is het niet gelukt”, zei Van der Sar. Hij sprak van ‘een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke’.

Van der Sar: ‘onvoldoende enthousiasme en toewijding’

Op een persconferentie lichtte hij toe dat bij het ingaan van de WK-break half november al een evaluatie met Schreuder en de spelers had plaatsgevonden. “Er is toen een aantal aanpassingen afgesproken. Maar na de herstart zijn we punten blijven verliezen en was het spel niet goed, zo bleek ook vanavond.”

Van der Sar zei dat de selectie onvoldoende ‘enthousiasme en determination’ uitstraalde. “In sommige wedstrijdjes zag je er vleugjes van, maar niet genoeg. Wij hadden niet het vertrouwen dat het snel zou veranderen.”

Ajax moet zondag alweer spelen, uit bij Excelsior. Vrijdag staan Michael Reiziger en Richard Witschge voor de groep. Schreuders persoonlijke rechterhand Matthias Kaltenbach kreeg ook zijn ontslag. Bij ESPN zei Van der Sar dat er voor de opvolging van Schreuder al met mensen was gesproken, zowel intern als extern, wat hij later weer in het midden liet. Op de persconferentie ging hij niet in op de veelgenoemde kandidaat Peter Bosz. “Ik ga niet in op namen.”

Schreuder (50) leek in het voorjaar van 2022 de aangewezen man om Erik ten Hag op te volgen. Hij had eerder als assistent van Ten Hag al bij Ajax gewerkt en in het trainersvak verder de nodige ervaring opgedaan als coach en assistent, in binnen- en buitenland, van FC Twente tot Barcelona, Hoffenheim en Club Brugge. Met die laatste club werd hij vorig jaar kampioen van België.

Ajax investeerde 105 miljoen euro in nieuwe spelers

Bij Ajax had hij grote schoenen te vullen. Ten Hag was na zeer succesvolle jaren vertrokken naar Manchester United. Ook veel spelers vertrokken, onder wie Mazraoui, Gravenberch, Haller, Onana, Martinez en Antony. Schreuder had zich intern vergeefs verzet tegen een transfer van Antony naar Manchester United, pal voor het verstrijken van de deadline. In totaal werd in de zomer voor 220 miljoen euro verkocht, waar Ajax 105 miljoen euro investeerde in nieuwe spelers. Dat waren bepaald niet allemaal gelukkige keuzes.

“In de zomer zijn inderdaad veel goede spelers weggegaan, misschien teveel, maar er zijn er tien voor teruggekomen. Spelers van kwaliteit, maar nog niet van het niveau dat van de spelers die zijn vertrokken. Maar daar moet je mee dealen. Spelers die hij (Schreuder, red.) wilde hebben zijn niet uit de verf gekomen”, zei Van der Sar.

Na een redelijk begin van het seizoen kwam er in oktober al flink de klad in bij Ajax. De Europese campagne in de Champions League liep uit op een bittere teleurstelling met de historische 1-6 nederlaag tegen Napoli als dieptepunt. Ook in de eredivisie begon Ajax veel punten te morsen.

Dat ging na de WK-winterstop verder. Schreuder kreeg heel veel kritiek en supporters keerden zich tegen hem. Hij maakte geen eenduidige keuzes, met heel veel geschuif van spelers in alle linies. Ook zijn wissels werden vaak niet begrepen, ook omdat ze vaak laat kwamen. Hij kwam in conflict met clubicoon Daley Blind, die in de winterstop vertrok, maar wat wel zijn sporen achterliet in de spelersgroep.

‘Ik ben blijkbaar de enige die het ziet’

Het krediet van Schreuder brokkelde verder af, na een uithaal van Blind in een interview. Steven Bergwijn liet donderdagavond nog zijn woede en frustratie bij zijn wissel blijken, met een wegwerpgebaar richting trainer. Een praatsessie onder leiding van mentale coach Joost Leenders had de onvrede bij de spelers onlangs al blootgelegd.

Daarbij zou zijn afgesproken dat er een nieuwe assistent bij zou komen, René Meulensteen was al gepolst. Ook op de communicatie van Schreuder, zowel intern als extern, was kritiek. Na de Klassieker vorige week, waarin Feyenoord de betere ploeg was geweest, zei hij dat Ajax ‘groeiende’ was. “Maar ik ben blijkbaar de enige die het ziet.”

In het spel noch de resultaten zat vooruitgang. Ajax, dat met een begroting van 160 miljoen euro werkt, speelde donderdag weer zielloos en zonder inspiratie tegen Volendam dat met een begroting van krap tien miljoen euro heeft. Het publiek begon, zoals vooraf via internet was afgesproken, al in de vijfde minuut ‘Schreuder rot’ op te scanderen en met witte doekjes te zwaaien. Dat herhaalde zich talloze keren.

Volendam kwam op 0-1 door toedoen van Damon Mirani uit een voorzet van Carel Eiting, beide opgeleid bij Ajax. Mohammed Kudus redde het punt voor Ajax dat vijfde blijft staan in de eredivisie met zeven punten minder dan koploper Feyenoord.

