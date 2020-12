Ajax onderuit tegen Liverpool na blunder van doelman Onana

Zeventien wedstrijden bleef Ajax op vreemde bodem ongeslagen in de Champions League, inclusief voorronden. De fraaie reeks eindigde op het mythische maar nu zo treurig lege Anfield, het stadion waar Liverpool al zovele decennia tegenstanders illusies bezorgt. Met de 1-0 nederlaag, dezelfde uitslag als vorige maand in Amsterdam, deed Ajax zich wel tekort. Het had gezien het moedige spel en de kansen een acceptabeler resultaat tegen de danig verzwakte opponent verdiend. Een blunder van Onana zorgde voor de beslissing.

Liverpool is nu geplaatst voor de volgende ronde van het toernooi dat het in 2019 won. Ajax had dat gisteravond sowieso nog niet kunnen afdwingen. Het ging in de Engelse havenstad vooral om prestige, bonuspunten en een nog betere uitgangspositie voor de allesbeslissende kraker volgende week tegen Atalanta Bergamo in Amsterdam. Bij winst bereikt Ajax dan de achtste finales.

Coach Erik ten Hag verraste gisteravond door aanvankelijk te kiezen voor Alvarez als defensieve bewaker van het middenveld. Dat kostte Labyad, de laatste tijd in de eredivisie aardig op dreef, een basisplaats. Davy Klaassen schoof door naar zijn oude rol als diepgaande middenvelder. Vooral in de eerste helft bleek waarom. Met zijn loopvermogen sprong hij af en toe verdedigend bij en vanuit de rug van - dit keer centrumspits - Tadic dook hij een paar keer gevaarlijk op voor het Engelse doel. Kort na rust had Klaassen een grote kans. Hij kopte de bal net naast het doel.

Het ontbrekende puzzelstukje

Klaassen keerde terug in de stad aan de Mersey waar hij in seizoen 2017-2018 een mislukt avontuur beleefde bij Everton. Bij het Duitse Werder Bremen krabbelde hij weer op om begin oktober terug te keren op het oude nest. Daar bleek hij het ontbrekende puzzelstukje te zijn waar Ten Hag naar had gezocht. Klaassen bracht vooral als controleur stabiliteit op het middenveld. Toen Ajax gisteravond op achterstand was gekomen, keerde hij terug in die verdedigende rol. Daardoor mocht Labyad voor hem alsnog opdraven.

Ten Hag heeft de luxe om op deze manier steeds te zoeken naar zijn ideale elf, want op Kudus na is de hele selectie fit. De bewuste keuze bij aanvang van dit propvolle seizoen om veel te rouleren en de belasting over de hele selectie te verdelen lijkt vooralsnog goed uit te pakken. Fluitend gaat Ajax door de eredivisie.

Jürgen Klopp kan zich dat in de Premier League niet permitteren. Zijn Liverpool kampt met een ware blessuregolf. Het miste gisteravond behalve Virgil van Dijk ook Milner, Gomez, Alexander-Arnold, Shaqiri, Oxlade-Chamberlain en Keïta. In het doel moest Klopp met de Ier Kelleher zelfs zijn derde doelman opstellen.

Een zeer aanvaardbaar elftal

In dat opzicht was de confrontatie op Anfield geen betrouwbare graadmeter voor de plaats van dit Ajax ten opzichte van de echte Europese top. Al kon de thuisploeg nog altijd een zeer aanvaardbaar elftal opstellen. Jota, Mané en Salah vormden gewoon de voorhoede. Maar bijvoorbeeld Mané kon niet veel afdwingen bij Schuurs. Als Liverpool kansjes kreeg, dan ging daar knullig balverlies van Ajax aan vooraf.

Volkomen onnodig kwamen de Amsterdammers na de evenwichtige eerste helft op achterstand in de 58e minuut. Doelman André Onana maakte een zeldzame inschattingsfout en liep zomaar onder een voorzet van Neco Williams door. Bij de tweede paal kon de doorgelopen Jones simpel binnentikken, 1-0.

Daarvoor en daarna lieten onder meer Neres (op de paal) en Antony bij schotpogingen de kans liggen om in de voetsporen van Johan Cruijff te treden. Hij was de laatste Ajacied die ooit in een officiële wedstrijd op Anfield Road had gescoord.