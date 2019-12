Ajax ligt uit de Champions League na nederlaag op Valencia

Vaak had het meegezeten, maar gisteravond bood Ajax, door diverse mutaties danig verzwakt, te weinig gewicht om evenals vorig seizoen te overwinteren in de Champions League.

In de Johan Cruijff Arena verloor het elftal van trainer Ten Hag van Valencia (0-1), waardoor de Spanjaarden, samen met Chelsea, zich plaatsten voor de knock-outfase van de Champions League. Voor Ajax rest deelname aan het Europa League-toernooi.

Ajax leverde zoals te verwachten viel een zinderende voetbalavond af in het eigen stadion. Spannend was het tot de laatste minuut. Goed zeker niet. Daarvoor ging er te veel mis bij de Amsterdammers. Valencia, de huidige nummer acht van Spanje, oogde bovendien net iets slimmer, zuiniger en vooral iets volwassener in de alles-of-niets-wedstrijd.

Ten Hag had wederom moeten puzzelen voor het afsluitende groepsduel met Valencia. Dit keer moest hij aanvallend concessies doen. Van Neres en Labyad was al bekend dat ze voor langere tijd zijn uitgeschakeld en eergisteren werd ook duidelijk dat Promes, Ajax’ topscorer in de Champions League (vier doelpunten), niet inzetbaar zou zijn. Álvarez werd een basisplaats gegund, net als Lang. Mazraoui kreeg de voorkeur boven Dest.

Alle mutaties lieten zich voelen, op het hoogste niveau kan dat niet ongestraft

Al die mutaties lieten zich voelen bij Ajax. Op het hoogste niveau kan dat niet ongestraft. Lang, pas dit seizoen gedebuteerd in het eerste, ontbeert nog de inhoud voor een Europese wedstrijd van de hoogste intensiteit. En de Mexicaan Álvarez, al na tien minuten bestraft met geel, liet andermaal zien dat hij geen middenvelder is.

Het kon geen verrassing genoemd worden. Er werd mede daardoor met extra aandacht gekeken naar het drietal Tadic, Van de Beek en Ziyech; spelers die het gemis aan creativiteit en diepgang zouden moeten kunnen opvangen bij Ajax. Dat viel toch tegen. Zeker na de openingstreffer van Valencia na een minuut of twintig, waarbij Rodrigo een mislukt schot van Torres tot doelpunt promoveerde (mede omdat Veltman buitenspel ophief), stokte het normaal gesproken zo wervelende aanvalsspel van de thuisclub.

Na rust, met Dest voor Álvarez (waardoor Mazraoui op het middenveld kwam te spelen), nam de druk van Ajax toe. Ziyech (net naast) was dichtbij de gelijkmaker, evenals Lang, maar keeper Doménech, vervanger van de geblesseerde Oranje-doelman Cillessen, had weinig te vrezen. Vlak voor tijd keerde hij wel ternauwernood een schot van Martinez. Gabriel Paulista kreeg in de slotminuut nog een rode kaart na kopstoot richting Tadic.

Hoe onpeilbaar toch waren de resultaten soms niet geweest?

Het paste allemaal in een opnieuw enerverende Europese campagne van Ajax. Hoe onpeilbaar toch waren de resultaten soms niet geweest? Nadat Ajax, dat twee voorrondes overleefde, flitsend opende tegen Lille (3-0) volgde een wat curieuze, geflatteerde zege in Valencia (0-3) en een tweeluik tegen Chelsea, waarin Ajax in Amsterdam (0-1) eerst moest ervaren dat de Engelsen momenteel meer voldoen aan de Europese normen en vervolgens, twee weken later in Londen, een punt overhield na een bizarre wedstrijd (4-4), waarin het met negen man eindigde. Een geïmproviseerd elftal - zonder de geschorste Blind en Veltman - won daarna van het al uitgeschakelde Lille (0-2). Gisteravond kwam Ajax net iets tekort tegen Valencia.

Voor Ajax, dat vrijdag de eerste competitienederlaag van dit seizoen leed tegen Willem II (0-2), rest nu het Europa League-toernooi, waarin het in 2017 nog de finale verloor van Manchester United. Zondag wacht de eredivisie-topper tegen de eerste achtervolger AZ.

