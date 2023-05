Ajax krijgt tóch een huldiging in Amsterdam, blijkt bij preparty in ambtswoning Halsema

“Kampioenen! Kampioenen!” Zingend en klappend op de ramen van de rondvaartboot komen de Ajax Vrouwen aan bij Herengracht 502. Aanvoerster Sherida Spitse springt als eerste op de kant, waar burgemeester Femke Halsema en wethouder Sofyan Mbarki (sport) staan te wachten. Als de jasjes recht zijn getrokken, lopen ze rustig naar binnen.

De Ajax Vrouwen zijn woensdagavond uitgenodigd in de ambtswoning in Amsterdam. De burgemeester wilde ze graag in het zonnetje zetten, omdat ze na vijf jaar weer landskampioen zijn geworden. Ook heeft ze een cadeau voor de Ajacieden: voor het eerst komt er een publieke huldiging in de stad. Wanneer en hoe precies dat gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

“De tijd moet aanbreken dat Ajax vrouwenvoetbal evenveel aandacht krijgt als het mannenvoetbal,” zegt Halsema. In de grote zaal op de eerste verdieping, vol rode muren, grote gouden spiegels en een enorme kroonluchter, gaan de champagneglazen omhoog. Op de gezichten van de voetbalvrouwen, allemaal gekleed in een kampioensshirt, donkere spijkerbroek en witte sneakers, verschijnt een grote glimlach.

Bloemen en champagne in de ambtswoning van de burgemeester. Beeld ANP

Tien dagen geleden wonnen de Ajax Vrouwen van PEC Zwolle en werden ze voor de derde keer winnaar van de Eredivisie. Zondag vierde de club het zelf met een bescheiden huldiging in de kantine van sportcomplex De Toekomst. Nu is duidelijk dat er óók een publieke huldiging komt in de stad. Toen de vrouwen 2017 en 2018 kampioen werden, was dat nog niet het geval.

“Wij zijn zo ongelofelijk trots op jullie!” Tijdens een korte speech spreekt Halsema vol lof over de prestaties van het team. “Jullie zijn, en ik hoop dat jullie dat ook realiseren, een grote inspiratie. Voor meisjes én jongens in onze stad. Jullie laten zien dat het kan. Met doorzettingsvermogen, discipline, wilskracht.”

Voor even verdwijnen de vrolijke gezichten als Halsema moet bekennen dat ze dit jaar geen enkele wedstrijd van de vrouwen heeft gezien. Ook als Spitse het woord neemt en dubbelcheckt of de burgemeester wel echt voor Ajax is - “U komt uit Enschede toch? Bent u dan niet voor FC Twente?” - is het kort stil. Als Halsema zegt dat ze op dit moment toch echt voor Ajax is, kan het feestje vrolijk verder.

Burgemeester Femke Halsema spreekt het kampioensteam toe. Beeld ANP

En kan ook de voorpret van de huldiging beginnen. “Misschien wel eerst een rondvaartje en dan naar het Museumplein”, zegt Spitse. “Dat zou wel erg mooi zijn.” Maar, ook het bezoek in de ambtswoning is een mooi gebaar, vindt ze. “We krijgen weer aandacht en dat is belangrijk voor het vrouwenvoetbal. We moeten stappen blijven maken.”

Of het idee van Spitse ook echt uitgevoerd gaat worden, kan wethouder Mbarki nog niet bevestigen. Pas na het seizoen zou het kampioenschap gevierd kunnen worden. “Voor nu willen we zeggen dat jullie de focus moeten houden op de wedstrijden.” Dat zou betekenen dat de huldiging tussen 30 mei en 7 juli gehouden zal worden. Daarna vertrekken sommige speelsters naar het WK in Australië.