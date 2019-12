Ajax kan voor het eerst sinds 1995 groepswinnaar worden

De opdracht is even overzichtelijk als gecompliceerd. Ajax ontmoet dinsdagavond Valencia, het slotduel in de groepsfase van de Champions League, wetend dat het niet mag verliezen om de knock-outfase van het Europese hoofdtoernooi te bereiken.

Rekenkundig weet het elftal van trainer Ten Hag precies waar het aan toe is. Ajax, dat tien punten verzamelde in vijf groepsduel, voelt nog de hete adem van Chelsea en Valencia (beide acht punten) in poule H.

Mocht Ajax van Valencia verliezen in de Johan Cruijff Arena en Chelsea wint – zoals alom wordt verwacht – van het al uitgeschakelde Lille, dan rest deelname aan de knock-outfase van het Europa League-toernooi. “We moeten niet te veel nadenken”, zei middenvelder Donny van de Beek gistermiddag op de persconferentie over de mogelijke scenario’s. “Wij zullen ons eigen spel spelen en voor de winst gaan, wat we altijd doen.”

Neres, Labyad en Promes ontbreken

De vraag is wie de klus moeten klaren. Neres en Labyad zijn voor langere tijd uitgeschakeld, en ook Promes ontbreekt, liet Ten Hag gisteren weten. Promes is dit seizoen Ajax’ topscorer in de Champions League (vier goals). Ajax mist daardoor de nodige creativiteit voorin. Een gemis dat ook vrijdagavond in de wedstrijd tegen Willen II werd ervaren: die eindigde in Ajax’ eerste competitienederlaag van dit seizoen (0-2).

Ten Hag benoemde tevens het gebrek aan scherpte in het duel van vrijdag. “Als je zo lang niet te kloppen bent in de eredivisie, dan krijg je op een gegeven moment het idee: het kan ook wel met tachtig of negentig procent. Dat is er bij een aantal spelers ingeslopen”, zei hij. “Dat is onacceptabel.”

Begin oktober won Ajax nog met overtuigende cijfers bij Valencia (0-3), de huidige nummer acht van Spanje. Dat was de uitkomst van een curieuze avond in Mestalla, waarin Ajax op miraculeuze wijze het doel schoon hield. Valencia miste een strafschop en schoot een bal op de paal en ook enkele wonderlijke reddingen van Onana voorkwamen toen een tegentreffer. Onana is erbij vanavond, in tegenstelling tot Valencia-doelman Cillessen. Hij heeft een kuitblessure.

Eenzelfde type wedstrijd

Ten Hag verwacht in Amsterdam eenzelfde type wedstrijd als in Valencia. “De stijl, uitgangspunten en manier van spelen zullen hetzelfde zijn”, denkt hij. “Valencia beschikt over veel dynamiek en snelheid. Ze zijn sterk in de omschakeling.”

Ten Hag wilde de 0-3-zege in Spanje niet geflatteerd noemen. Van de Beek dacht daar iets anders over. “Het was een fantastische avond voor ons. Als je tegen een goede ploeg zo’n resultaat neerzet, dan heb je het gewoon goed gedaan”, stelde hij. “Maar we weten dat zij een goede ploeg hebben. Het had daar ook anders af kunnen lopen.”

Als Ajax voor het eerst sinds 1995 weer groepswinnaar in de Champions League wordt, dan ontloopt het in de achtste finales in elk geval de overige groepswinnaars, zoals Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City, Juventus en FC Barcelona.

Lees ook:

De les die Ajax weer eens moest leren

Na twee curieuze zeges in de Champions League verloor Ajax, van Chelsea. Dat was voller van inhoud.

Toch nog een punt voor Ajax na bizar duel

Ajax gaf dinsdagavond tegen Chelsea een 4-1-voorsprong weg. Na twee rode kaarten mochten de Amsterdammers nog blij zijn met een gelijkspel: 4-4.