Ajax kan balen na verlies in eigen huis tegen AS Roma

Ajax leek na de eerste helft nog op weg naar een goed resultaat, met een 1-0 stand bij rust. Routinier Davy Klaassen opende de score tegen de Romeinen. Het tij keerde in de tweede helft, na het missen van een strafschop door Dusan Tadic. Dat gebeurt hem niet vaak, net zoals de Amsterdammers het verlies niet meer zijn gewend.

Kjell Scherpen mocht zich vlak daarna, in de 57e minuut de 1-1 van Lorenzo Pellegrini aanrekenen. De derde doelman van Ajax verslikte zich in een vrije trap van de aanvoerder van AS Roma. Toch was tweede helft zeker wat betreft kansen voor Ajax. Antony en de ingevallen Brian Brobbey misten grote kansen op de 2-1, voordat Roger Ibanez de Amsterdammers de eerste nederlaag in 25 duels bezorgde.

Ibanez bezorgde de Italianen met een doelpunt in de 87e minuut een uitstekende uitgangspositie voor de return van volgende week in de hoofdstad van Italië.