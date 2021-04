Ajax is officieus kampioen na zege op AZ: 2-0

Heel even leek in de Johan Cruijff Arena een orkaan op te steken, toen Davy Klaassen zondagmiddag Ajax na 66 minuten op voorsprong had gebracht. Een half uurtje later herhaalde zich dat toen opnieuw Klaassen met zijn tweede treffer zijn grote waarde dit seizoen voor Ajax nog eens onderstreepte.

De 7.500 aanwezige toeschouwers kregen daarmee waarvoor ze waren gekomen. De doelpunten van Ajax brachten Ajax officieus het kampioenschap. Het leidde na afloop tot een ereronde van de Ajax-selectie, om het publiek te bedanken, maar een schaal werd nog niet uitgereikt. Formeel kan PSV de Amsterdammers nog achterhalen, maar dat is pure theorie: Ajax heeft een doelsaldo dat 33 treffers gunstiger is dan dat van PSV. Met nog vier speelrondes te gaan is het verschil bovendien 12 punten, maar, officieel is het pas volgende week in Emmen feest. AZ deed met de nederlaag slechte zaken in de strijd met PSV om de belangrijke tweede plaats.

In het Amsterdamse stadion zat zondagmiddag voor het eerst in zeven maanden weer publiek, zoals deze hele speelronde in de eredivisie. Geïnspireerd door de fans werd het een meeslepend treffen dat alle ingrediënten had van een echte topwedstrijd. Met twee ploegen die hoog druk zetten en durfden aan te vallen, met van beide kanten intense duels, veel strijdlust en volop kansen.

In het kader van de Fieldlab-experimenten waren 7500 vooraf geteste thuissupporters weer welkom in het stadion. Beeld ANP

Ajax had de hele wedstrijd het meeste de bal, maar vooral in de eerste helft waren de beste kansen voor AZ. Stengs had een vrije schietkans, Gudmundsson faalde oog in oog met Stekelenburg en ook Martins Indi was dichtbij een treffer. Ajax had vooral problemen met de beweeglijke linkerkant van AZ waar Wijndal steeds gevaarlijk mee opkwam. De thuisploeg speelde zelf te statisch om het felle AZ uiteen te rafelen. Spits Haller kwam weer zwak voor de dag.

Als snel in de tweede helft raakte Karlsson de bal niet goed toen hij kon uithalen voor het Amsterdamse doel. Daarna zette Ajax onder aanvoering van aanvoerder Tadic en de zeer offensief spelende Tagliafico AZ onder grote druk. Een voortreffelijke pass van libero Martinez, de beste man bij Ajax, was nog niet aan de vrijstaande Haller besteed. Even later was het toch raak. Vanaf de linkerkant werd Klaassen bediend door Tadic. Haller bleef van de bal af, waardoor Klaassen voor de zoveelste keer dit seizoen de openingstreffer van Ajax maken.

Het maakte gezang (‘kampioenuuh olé olé’) los bij de Ajax-supporters die met een fluitconcertje bij de opkomst van invaller Brian Brobbey in de slotfase nog wel even lieten weten wat ze van zijn aanstaande vertrek naar RB Leipzig vinden. Brobbey was binnen de lijnen gekomen voor de zwakke Haller. Binnen de minuut had de jonge spits een enorme kans op de 2-0, maar AZ-keeper Bizot, een van de andere uitblinkers op het veld, hield hem van scoren af. Tegen de kopbal van Klaassen was de Alkmaarse doelman echter kansloos.