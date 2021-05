Ajax is kampioen. Maar waarom stelde Ten Hag twee van zijn beste spelers zo lang niet op?

In Nederland is een club, Ajax, met overmacht kampioen geworden waarvan de trainer twee van zijn beste spelers grofweg een half seizoen niet opstelde. Dat je hier twee van je beste spelers zo lang niet opstelt en toch met overmacht kampioen wordt, is zo vreemd nog niet: het is Nederland, met zijn kleine competitie. Dat die trainer die spelers zo lang niet opstelde, vind ik wel vreemd.

Ik krijg het niet uit mijn hoofd bij de vraag hoe dit kampioenschap te plaatsen en meer in het bijzonder hoe de trainer te plaatsen – de trainer, Erik ten Hag, die de Argentijn Lisandro Martinez en de Mexicaan Edson Alvarez zo lang niet opstelde.

Er verschijnen allerlei lijstjes met de cijfers van Ten Hag. Voetbal International becijferde dat hij met zijn gemiddelde aantal punten bij Ajax in de eredivisie alleen de Roemeense Europa Cup I-winnaar uit de jaren zeventig Stefan Kovács nog boven zich moet dulden – en Rinus Michels en Louis van Gaal allang voorbij is. Maar wat zegt dat? Bij Ajax win je veel in de eredivisie. Dat is altijd al zo geweest, en dan groeit nu door de relatieve rijkdom van Ajax de kloof in eigen land ook nog eens.

Natuurlijk werd ook Sjaak Swart bij Op1 de vraag gesteld of Ten Hag onderhand in het illustere rijtje met Michels en Van Gaal kon worden geplaatst. “Hij gaat die kant op”, zei Mister Ajax. Er klonk enige reserve in door. Swart bleek over Ten Hags wisselbeleid niet zo te spreken, maar geen woord over Martinez en Alvarez.

Waarom in vredesnaam stelde Ten Hag hen, vooral Martinez, zo lang niet op – spelers van het strijdvaardige slag die in het buitenland als eersten op het wedstrijdformulier worden ­gezet? Niemand stelt de trainer die vraag.

Het past niet in de relatiejournalistiek van heden ten dage om de wenkbrauwen te fronsen

In de kampioensspecial van VI is een monoloog van Ten Hag opgenomen: de trainer over de ‘vijf pijlers van zijn aanpak’. ‘Mentale weerbaarheid’ is er een van, maar onder dat kopje vreemd genoeg niets over Martinez en Alvarez. Pas verderop, onder ‘Natuurlijk proces’, worden ze genoemd. Een elftal moet in elkaar vallen, zegt Ten Hag daar, en daarin spelen ook ‘omstandigheden’ mee ‘die je vooraf niet kunt weten’. Daarvan zijn Martinez en Alvarez voorbeelden, vindt hij: zoals ‘ze zich er in januari echt in hebben geknokt’.

Het past niet in de relatiejournalistiek van heden ten dage om dan de wenkbrauwen te fronsen, de trainer te onderbreken, de vraag te stellen. De laatste zin van het intro van de auteur boven Ten Hags monoloog: ‘De meester doceert’.

In de kampioensspecial zegt aanvoerder Dusan Tadic: “Een elftal is de spiegel van een trainer. Dat is nu ook zo.” Dat denk ik ook, maar ik zal iets anders in de spiegel zien. Ten Hag heeft inderdaad al sinds zijn entree in januari 2018 gezegd dat Ajax weerbaarder moest worden, maar een rechte lijn erheen zag ik niet – en bevestigt Ten Hag dat niet zelf als hij het heeft over omstandigheden die dit elftal mede in elkaar lieten vallen?

Michels had geen omstandigheden nodig om Johan Neeskens, net gehaald van het kleine RCH, meteen op te stellen en er nooit meer uit te halen. Van Gaal had het dribbelaartje Bryan Roy kunnen laten staan (paste die niet heel erg bij Ajax?), maar hij plantte Edgar Davids op links.

Zoiets, nee, dat zie ik niet. De Telegraaf heeft Erik ten Hag niet weggekregen. Hij zal zijn werk goed doen, en zeker naar eer en geweten. Maar gedenk de wet van Marco van Basten: overtrek de invloed van de trainer niet. Het meeste geld, de beste spelers, niet het hele seizoen logisch opgesteld – anders kan ik dit kampioenschap van Ajax en Erik ten Hag toch niet plaatsen.