Ajax is de gelukkigste in een ‘klassieker’ die vooral antireclame voor voetbal was

Het kabinet besloot zaterdag voor de lockdown een uitzondering te maken voor de profsport, mede omdat die in sombere tijden nog wat troostend amusement kan bieden. Maar een dag later was Feyenoord-Ajax vooral antireclame voor het betaald voetbal, maatschappelijk maar ook sportief. Deze editie van ‘de Klassieker’ was dat predicaat niet waard. De vooraf opgeklopte confrontatie deed vooral naar het kerstreces snakken.

De sfeer was al voor de aftrap verziekt toen honderden Feyenoordsupporters zich rond het lege stadion ernstig misdroegen. De zwaar beveiligde spelersbus van Ajax kon via een omweg alsnog veilig binnen de poorten van de als een burcht hermetisch gesloten Kuip komen. Daarna braken rellen uit. Met een waterkanon, gummiknuppels en paarden wist de Mobiele Eenheid het terrein voor de Kuip leeg te vegen en een dreigende bestorming van het stadion te voorkomen.

Met een brede grijns noemde Ajax-aanvoerder Dusan Tadic de vijandige ontvangst later ‘ongelooflijk mooi’. De Serviër trok de parallel met het Navo-bombardement in 1999 op zijn vaderland, in de nasleep van de Balkanoorlog. “Dat was heftig. Het klinkt een beetje gek, maar ik ben bommen wel gewend. De aankomst hier gaf ons energie. Als iedereen tegen jou is, geeft dat motivatie.”

Hoog de tribunes in

Op de mentaliteit van Ajax was misschien weinig aan te merken dit keer, in tegenstelling tot de verliespartij van vorige week tegen AZ (1-2), maar op het spel des te meer. Dat coach Erik ten Hag later de verdedigers Perr Schuurs en Daley Blind samen met Edson Alvarez prees als zijn beste spelers was illustratief. Aanvallend toonde Ajax een gezicht dat scherp contrasteerde met wat dezelfde ploeg eerder dit seizoen had getoond, zeker Europees. Ryan Gravenberch deed amper iets goeds, Sébastien Haller bleef onzichtbaar en Steven Berghuis bleef bij zijn veelbesproken terugkeer in de kille Kuip ver onder zijn niveau. En net als het even weer op voetbal begon te lijken, schoot de zwakke Antony de bal heel hoog de tribunes in.

Feyenoord was vooral door permanent opjagen van de tegenstander gelijkwaardig aan de aartsrivaal. Dat vond trainer Arne Slot na afloop positief omdat dit maar weinig ploegen dit seizoen is gelukt. Maar op de balvaste Noorse middenvelder Frederik Aursnes na was het zoveel geprezen Feyenoord vooral in de eerste helft ronduit ‘armoedig’, zoals Slot zei. Ook toen het na rust iets beter ging, bleef zijn formatie onmachtig om voor het doel van Remko Pasveer echt gevaarlijk te worden.

Zo ontspon zich een van de slechtste edities van Feyenoord-Ajax sinds tijden. Met veel pittige overtredingen, zeven gele kaarten, heel veel slechte balaannames, zo mogelijk nog meer ballen in de voeten van de tegenstander en amper uitgespeelde kansen was het veelal niet om aan te zien.

Onkunde bij Feyenoord

De twee doelpunten pasten in dat beeld. De eerste viel net voor rust. Ajax had nog geen bal op doel kunnen schieten toen Jens Toornstra op het middenveld zomaar een bal in de voeten van oud-ploeggenoot Berghuis schoof. Die bereikte Tadic, wiens voorzet door Feyenoord-verdediger Marco Senesi in eigen doel werd geschoten. Vorig seizoen, op 9 mei, deed de Argentijn dat ook al tegen Ajax. Ook aan de tweede treffer, diep in de tweede helft, ging onkunde bij Feyenoord vooraf. De onhandig meeverdedigende Nelson veroorzaakte een strafschop die door Tadic werd benut: 0-2.

De Ajax-aanvoerder verklaarde het afstotelijke spel in de kille Kuip uit het grote belang van de wedstrijd voor beide ploegen. In dat opzicht deden de Amsterdammers bovenaan de ranglijst goede zaken. Ten Hag zocht de oorzaak mede in het zware kalenderjaar dat jonge spelers als Jurriën Timber, Antony en Gravenberch achter de rug hebben. Ze werden international en speelden veel zware wedstrijden in de Champions League, waardoor ze nu even op het tandvlees zitten. Na het duel tegen Fortuna Sittard woensdag hebben ze even vrij.

Ten Hag vond dat Ajax verdiend had gewonnen, waarna hij in jargon vertelde dat zijn elftal ‘het vierkant op het middenveld van Feyenoord’ had geneutraliseerd, ‘de lengtebal en de tweede bal had gecontroleerd’ en goed in de ‘counterpressing’ was geweest. “Maar ik snap dat het voor de neutrale kijker geen aantrekkelijke wedstrijd was.”

Collega Slot vond dat deze vertoning ‘eigenlijk geen winnaar verdiende’. Feyenoord moet zich na het eerdere puntenverlies tegen ploegen als RKC en recent FC Groningen en FC Twente zorgen maken dat het na de deceptie tegen de aartsrivaal woensdag in Heerenveen geen nieuwe averij oploopt en na alle complimenten toch in mineur aan de kerstdis moet. Slot: “Van Ajax verliezen is een harde klap. Zij schieten één keer op ons doel en maken twee goals. Maar, we staan na zeventien wedstrijden nog altijd maar drie punten achter Ajax. Het is niet zo dat vandaag ons seizoen erop zit.”

