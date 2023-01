Ajax houdt Feyenoord op gelijkspel in matige Klassieker

Feyenoord had op basis van het spel meer aanspraak mogen maken op de overwinning maar de Rotterdammers konden in het eigen stadion net wat te weinig afdwingen om Ajax pijn te doen. Door de remise miste Feyenoord als koploper de kans om de aartsrivaal uit Amsterdam op een achterstand van acht punten te zetten. Santiago Gimenez had in de slotfase oog in oog met Ajax-doelman nog de beste kans maar hij faalde.

Dat was een van de weinige echte kansen in een wedstrijd die verder gekenmerkt werd door veel overtredingen, heel weinig goed combinatiespel en een paar opstootjes. De leiding van de thuisclub kon opgelucht ademhalen: nare spreekkoren of andere incidenten bleven uit.

Timide Steven Berghuis

Vooraf was met de nodige zorg naar deze editie van de Klassieker gekeken. Voor het eerst sinds zijn overstap naar Ajax speelde Steven Berghuis weer in een volle Kuip tegen zijn oude club. Rond het veld waren metershoge netten gespannen om te voorkomen dat hij en andere Ajacieden met allerlei voorwerpen zouden worden bekogeld. Berghuis maakte in het veld een bijna timide indruk. Hij was weinig aan de bal. Zijn eerste balcontact, in de dertiende minuut, leidde tot een striemend fluitconcert.

Door de schorsing van Devyne Rensch had Alfred Schreuder in de achterhoede van Ajax weer moeten schuiven. Edson Alvarez zakte een linie naar achteren en stond naar Jurriën Timber in het centrum. Calvin Bassey kreeg aan de linkerkant opnieuw de voorkeur boven Owen Wijndal. Op het middenveld nam Kenneth Taylor de rol van Alvarez over. Voorin werd Steven Bergwijn gepasseerd. Dusan Tadic begon op zijn vertouwde positie op links.

Maar tot aanvallen kwam Ajax in de eerste helft amper. Vooral door de bezetting van de defensie had de ploeg heel veel moeite met opbouwen. Het slaagde er amper in onder de hoge druk van Feyenoord uit te spelen. Heel veel kansen konden de Rotterdammers overigens niet uitspelen. Timber passeerde uit een hoekschop bijna zijn eigen doelman.

Verwoestende uithaal Paixao

Net in de fase dat Ajax wat meer grip op Feyenoord leek te krijgen, en Mohammed Kudus rakelings een voorzet van Bassey had gemist, kwam Feyenoord op voorsprong. Na een mislukte passje van Berghuis met de buitenkant en slap ingrijpen van Kenneth Taylor haalde Igor Paixao vanaf de rand van het strafschopgebied verwoestend uit. Ajax-doelman Rulli had er geen antwoord op. De 22-jarige Braziliaan had vorige week bij FC Groningen zijn eerste eredivisiedoelpunt gemaakt.

Schreuder realiseerde zich dat Ajax in de tweede helft aanvallend meer armslag nodig had. In de rust verving hij Conceicao door Bergwijn. Ajax werd een tijdje de bovenliggende partij. Feyenoord moest zich in die fase beperken tot uitbraken en kon alleen met schoten van afstand, van Szymanski en Kökcü, gevaarlijk worden. Een grote kans van Kudus, op aangeven van Alvarez, bleek de voorbode van de gelijkmaker. Die viel kort daarna. Op aangeven van Bergwijn bracht Davy Klaassen de bal vanaf de achterlijn terug voor het Rotterdamse doel. Daar liep Mats Wieffer tegen de bal aan: 1-1.

Een meeslepend gevecht bleef het daarna, met veel strijd maar weinig goed voetbal. Het slotoffensief van Feyenoord leidde niet tot de treffer waar de sfeervolle Kuip naar hunkerde.

