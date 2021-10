Ajax herstelt zich in de Eredivisie met moeizame zege op Heerenveen

Door de WK-kwalificatiewedstrijden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan moest Ajax-coach Erik ten Hag vooraf puzzelen met zijn opstelling. Nico Tagliafico, Edson Alvarez en Antony waren niet beschikbaar in Friesland omdat ze donderdag nog met hun nationaal elftal een WK-kwalificatiewedstrijd speelden. Lisandro Martinez, net als Tagliafico een Argentijn, was er opvallend genoeg wel bij en begon op de bank.

Na een uur kwam hij alsnog in de ploeg, waarmee een moeilijke fase voor Ajax snel ten einde was. Met Martinez erbij, en Timber die doorschoof naar het middenveld, kreeg de koploper wel de grip op Heerenveen die het in het eerste kwartier in de tweede helft niet had.

Tadic de koning van de assist

Ajax stond op dat moment met 0-1 door een treffer van Sébastien Haller. De Ivoriaan rondde in de 24ste minuut een uitstekende aanval af. Na een fraaie dieptepass van Daley Blind gaf Dusan Tadic een bal die voor Haller niet te missen was. Het was alweer zijn zesde treffer van het seizoen.

Tadic bewees in de tweede helft nog eens zijn grote waarde als koning van de assist bij Ajax. Zijn voorzet in de 75ste minuut werd door invaller Neres via de tweede paal binnengekopt.

Door het gemis van de vier Zuid- en Midden-Amerikanen speelde Steven Berghuis weer op zijn oude positie als rechtsbuiten. Dat leidde niet tot zijn ‘gelukkigste wedstrijd’ bij Ajax, zei Ten Hag na afloop. Na een uur moest Berghuis plaatsmaken. Komende dinsdag, als Ajax in de Johan Cruijff Arena aantreedt tegen Borussia Dortmund in de Champions League, is Antony weer beschikbaar. Dan zal Ten Hag voor de positie van aanvallende middenvelder een keuze moeten maken tussen Berghuis en Davy Klaassen. Die laatste stond tegen Heerenveen op ‘10’. En dinsdag? “Ik vind dat ik moet spelen, maar ik denk Steef ook”, zei Klaassen.

Het tekent ook de luxe bij Ajax dat dankzij de brede selectie uiteindelijk ook niet in de problemen kwam in het Abe Lenstra Stadion. Al ging het moeizamer dan vorig seizoen. Toen liet Heerenveen zich zowel in de beker als in de competitie in eigen huis als een mak lam naar de slachtbank voeren door Ajax. Maar toen was het stadion leeg. Dit keer waren de tribunes volgelopen. Het inspireerde het elftal van Johnny Jansen er wel een echte wedstrijd van te maken. Met een compacte strategie en heel veel strijd.

In de eerste helft had Ajax genoeg klasse in huis om daar regelmatig doorheen te voetballen en gevaarlijk te worden voor het doel van Mous. Mohammed Kudus, voor het eerst in de basis sinds 16 mei, en Tadic hadden mogelijkheden om de wedstrijd al binnen de 45 minuten te beslissen. “We hadden er voor rust nog zeker twee bij moeten maken, dan is zo’n wedstrijd gelopen. Nu hielden we ze in leven en daardoor zag je een ander Heerenveen in de tweede helft. Ons middenveld werd overlopen. Daardoor heb ik ingegrepen en Martinez erin gebracht”, zei Ten Hag.

Anthony Musaba en Sven van Beek met een volley stuitten bij kansen op Ajax-doelman Remko Pasveer. Die kon zich daardoor meer onderscheiden dan in veel andere duels dit seizoen. En dit keer bleef hij foutloos, wat ook niet altijd het geval was. Na een kopbal op de lat van Van Beek luwde het offensief van Heerenveen, vooral omdat Ajax defensie de orde had hersteld. “Ik was blij met de 2-0, vooral met wie hem maakte”, zei Ten Hag. Hij doelde op invaller Neres. “Op de training doet hij het vaak fantastisch en daarom stond hij tegen Utrecht in de basis. Toen stelde hij teleur. Maar zoals hij vandaag inviel, zo kennen we hem weer.”

In de slotfase was het nog even schrikken toen Timber keihard in botsing kwam met Van Beek. De jonge Ajacied hield er niets aan over, waardoor Ten Hag met een fitte en complete selectie kan toewerken naar het treffen met Dortmund.