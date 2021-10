Ajax heeft geen topvorm nodig om over PSV heen te walsen: 5-0

Het werd een pijnlijke exercitie voor PSV, in het stadion waar het in het prille begin van dit seizoen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4) nog dacht dat het gat met Ajax dit jaar was verkleind. Het schrijnendste van de revanche die de Amsterdammers zondag namen, was dat die er niet eens hun topvorm voor nodig hadden. Verre van zelfs. Niettemin werd de belangrijkste rivaal in de eredivisie op vier punten afstand gezet – en met genadeloze cijfers. Voor het laatst leverde deze topper in de eredivisie in 1964 een dergelijke uitslag op: 5-0.

Zo dreigt het, na de eerdere afstraffing tegen Feyenoord (0-4), nu alweer een frustrerende jaargang te worden voor PSV. In Eindhoven neemt de druk op trainer Roger Schmidt toe. Hij kreeg nagenoeg de vrije hand en het geld om de selectie naar zijn hand te zetten, zeker dit jaar. Het waren investeringen in de waarden die hij als uitgangspunt heeft – teamgeest, loopvermogen en fysieke fitheid – maar die vooralsnog niet hebben geleid tot progressie in het voetbal en de resultaten. PSV is eerder achteruit geboerd.

Vorig seizoen wist zijn ploeg nog twee keer een gelijkspel af te dwingen tegen Ajax, maar het verschil bij de eindafrekening in mei was zestien punten. Doelstelling dit seizoen was die race veel langer vol te houden. PSV heeft misschien de pech dat Ajax een paar tandjes heeft bijgezet en momenteel naar de Europese top is gedemarreerd. PSV oogt daarentegen – om in de beeldspraak te blijven – als een achterblijvende renner, die schokschouderend blijft zoeken naar de juiste versnelling en dan ook nog met materiaalpech kampt. In de koninginnerit van zondag mondde het uit in een harde afstraffing.

Technisch onvermogen

Het eindklassement wordt pas na 34 wedstrijden opgemaakt, maar de vraag is hoe reëel het is te verwachten dat PSV Ajax werkelijk kan uitdagen. Schmidt: “Voor de titel wordt het voor ons moeilijk. We geven niet op, maar de uitdaging is groot.”

PSV mist voorin simpelweg klasse. Het is al het hele seizoen veel te afhankelijk van Cody Gakpo. Die was er in Amsterdam niet bij vanwege een blessure en dat zal de komende weken ook zo zijn. En dan wordt het lastig, zeker als de peperdure sterspelers Zahavi en Götze niet thuisgeven, zoals deze zondag. Benfica-huurling Vinícius stond in de basis, maar toonde vooral zijn technische onvermogen. Vroeg in de eerste helft was een van de drie riante kansen van PSV niet aan hem besteed. Remko Pasveer bracht steeds redding.

Dat chronische gebrek aan efficiëntie kon PSV zich nog net permitteren tegen kleintjes in de eredivisie, maar het leidde tot verlies tegen Feyenoord, Willem II en Ajax. Het euvel zorgde er ook voor dat PSV al in oktober in de Europa League balanceert op de rand van uitschakeling. Ajax scoorde zondag vijf keer uit zeven schoten op doel, PSV wist er van hun vijf pogingen geen enkele te verzilveren. “Je ziet een groot verschil in de wijze waarop Ajax toeslaat en wij niet op dit moment”, erkende Schmidt.

Ook achterin is het allesbehalve stabiel. PSV geeft veel te makkelijk doelpunten weg, ondanks aankopen als Ramalho en Mwene. De teller van het aantal tegentreffers staat na tien wedstrijden al op zeventien. Na de 2-0 van Ajax was de tactische discipline achterin volledig zoek. “Alles ging verkeerd, we waren niet slim genoeg”, zei Ramalho.

Geknoei achterin

Een nieuw Amsterdams doelpuntenfeestje leek in de eerste 20 minuten nog ver weg. Ajax was daarin geen schim van de ploeg die vorige week zoveel indruk maakte tegen Borussia Dortmund (4-0). Schmidt had toch weer verrast met zijn opstelling. Omdat hij geen beroep kon doen op Gakpo en Madueke, was hij teruggevallen op het 4-2-2-2-systeem. Daarmee wist PSV behoorlijk wat zand te strooien in de rood-witte aanvalsmachine. Passes kwamen bij Ajax niet aan, duels werden verloren en achterin werd geknoeid. “Het is goed voor ons om dit te beleven”, zei trainer Erik ten Hag.

Typerend genoeg was PSV echter niet in staat van dat gebrek aan scherpte te profiteren. Halverwege de eerste helft begon Ajax met een lesje effectiviteit. Dat ging via de linkerkant, waar Daley Blind constant veel ruimte kreeg. Na een voorzet van Dusan Tadic liet Ibrahim Sangaré zijn man Steven Berghuis lopen; die liet Joël Drommel kansloos: boem, 1-0. Pas een kwartiertje na rust ging het hek ineens van de dam. Sébastien Haller voerde zijn totaal in de eredivisie op tot zeven (2-0), waarna de Ivoriaan met twee assists Antony en invaller Davy Klaassen in staat stelde de score op te voeren. Het slotakkoord was voor Tadic: het honderdste doelpunt van de Serviër in de eredivisie bracht het doelsaldo van Ajax na tien duels op 37-2.

Zelf deed Tadic na afloop een poging, naar inmiddels goed Amsterdams gebruik, om beide voeten op de grond te houden. “Wij zijn niet blij. Wij willen meer, meer, meer.” Of, zoals Ten Hag zei: “In oktober, november en december vallen er geen prijzen te verdienen.”