Ajax heeft geen kind aan Rangers dankzij ex-muiters Alvarez en Kudus

Ajax hield de poot stijf, toen Chelsea en Everton vorige week met een geldbuidel zwaaiden. Edson Alvarez en Mohammed Kudus zelf hadden het liefst per direct aan de andere kant van de Noordzee hun carrière voortgezet. Mokkend bleven beiden een dagje thuis van de training, maar Ajax vond dat de club wel genoeg uitverkoop had gehouden. Het duo moest blijven.

De muiters zetten na een goed gesprek met trainer Alfred Schreuder de knop om. Basta. In de openingswedstrijd van een nieuw Champions League-seizoen bleek woensdagavond waarom Ajax hen aan hun contract hield. Alvarez en Kudus hadden een sleutelrol bij het oprollen van het uitermate zwakke Rangers FC. Vanwege hun spel én doelpunten.

Na zeventien minuten bevrijdde Alvarez Ajax van de lethargie waar het in het eerste kwartier nog last van had. Uit een hoekschop van Steven Berghuis kopte de Mexicaan ongedekt raak: 1-0. Hartstochtelijk scandeerde de Johan Cruijff Arena zijn naam, om duidelijk te maken: zijn flirt met Chelsea is hem vergeven.

Van kapitaal belang

Dat Alvarez zeker in dit soort Europese potjes sowieso van kapitaal belang geworden is voor Ajax bewees hij daarna. Positioneel sterk smoorde hij veel Schotse aanvallen al voor die echt begonnen waren. Hij maakte een slim overtredinkje als het nodig was, maar liet ook zien dat hij steeds beter is gaan passen. Alvarez gaf heel Ajax structuur. Het resultaat: Rangers FC werd amper gevaarlijk voor doelman Remko Pasveer. Een zeldzame uitbraak leidde in de tweede helft weliswaar tot een Schotse treffer van Barisic, maar de videoscheidsrechter gaf er de zegen niet aan wegens buitenspel.

Kudus, die andere kortstondige werkweigeraar, was voorin de surprise van de avond. Bij de 2-0 van Berghuis had hij half struikelend al de assist op zijn naam gekregen. Even later demonstreerde hij zijn traptechniek. Vanaf de rand van het strafschopgebied vloog het schot via de paal in het net achter keeper Jon McLaughlin. Het was, na een dik half uur, een bekroning van zijn optreden.

Voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax in 2020 had Kudus in een grote wedstrijd in de basis mogen starten. Hij was tot nu toe vooral invaller op meerdere posities. Tegen Rangers FC kreeg hij als spits de voorkeur boven Brian Brobbey. Het idee achter deze mutatie werd snel duidelijk: Kudus, balvaardiger dan Brobbey, liet zich vaak terugzakken om aanspeelbaar te zijn. Berghuis zocht in zijn rug dan de diepte, terwijl Bergwijn en Tadic vanaf de flanken naar het centrum trokken.

Topvorm was helemaal niet nodig

De opzet slaagde, zonder dat nou alles lukte bij Ajax. Tegen dit Rangers FC was topvorm ook helemaal niet nodig. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst, die zaterdag ook al met 4-0 klop had gekregen van aartsrivaal Celtic, was in de laatste voorronde van de Champions League nog in staat geweest PSV de pas af te snijden. Dat Ajax zo probleemloos afrekende met Rangers FC maakt die uitschakeling van PSV met terugwerkende kracht toch wel wat gênant.

De weerstand van de Schotten was te mager om al veel conclusies te trekken over de internationale status van het vernieuwde Ajax. De volgende duels met Liverpool (dinsdag) en Napoli (4 oktober) zijn daarvoor betere graadmeters. Ondanks de soevereine 4-0 op Rangers heeft dit Ajax in elk geval nog niet het niveau van het team dat vorig jaar in de groepsfase internationaal indruk maakte. Destijds had Ajax meteen al een ingespeeld team dat amper wijzigingen had ondergaan. Deze zomer vertrokken echter dertien spelers (transferinkomsten: 216 miljoen euro), negen nieuwe spelers kwamen (à 105 miljoen euro). Hoewel woensdagavond slechts twee nieuwelingen in de basis startten, Bassey en Bergwijn, is dit Ajax nog wel zoekende.

Dat heeft onder meer met Bergwijn te maken. Door diens komst is Dusan Tadic rechtsbuiten geworden. Ook tegen Rangers was de Serviër vaak niet gelukkig in zijn acties. Met zijn werkethiek en mentaliteit is hij in dit soort wedstrijden wel van grote waarde. Op de andere flank is Bergwijn voorlopig onomstreden, vanwege zijn gevaar en rendement. Ook in zijn eerste Europese duel voor Ajax deed Bergwijn wat hij in de eredivisie tot nu toe aan de lopende band doet: scoren. Meteen na zijn 4-0 strompelde hij met kramp van het veld.

