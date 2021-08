Ajax geeft niet thuis bij FC Twente: ‘De urgentie ontbrak’

Ron Jans zei het met een twinkeling in zijn ogen. Wat het recept was geweest voor de remise met Ajax (1-1), zondagmiddag in de sfeervolle Grolsch Veste? De trainer van FC Twente repte na afloop over intensiteit, strijd, passie, mentale weerbaarheid en teamspirit.

Het zijn precies de middelen die een provincieclub kan aanwenden tegen Ajax. Precies ook de middelen waar de regerend landskampioen niet van terug had. “Ik miste de urgentie”, analyseerde Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop. “Een urgentie die wel in deze ploeg zit.”

Voor de eredivisie mocht het een bemoedigend signaal zijn dat Ajax niet ongestraft Overijssel verliet. Ongeïnspireerd, slordig en gemakzuchtig sjokte het elftal door Enschede, alsof het op halve kracht de klus wilde klaren. Terwijl Ajax toch gewaarschuwd mocht zijn; FC Twente was vorig jaar december de laatste club die Ajax een nederlaag wist toe te brengen in de competitie – in de Arena werd het toen 1-2. Daarna bleef Ajax 24 wedstrijden op rij ongeslagen.

Verslapen

Het was alsof Ajax zich verslapen had, vond Ten Hag. In de rust probeerde hij zijn manschappen nog wakker te schudden, maar het was al te laat. Een onaangename verrassing voor Ten Hag, omdat er op de grondhouding van de Ajacieden doorgaans niet veel valt aan te merken. De Zuid-Amerikanen Edson Álvarez en Lisandro Martínez brengen het gewenste gif over op de ploeg, maar die instelling ontbrak dit keer collectief. “En dat is wel opvallend, ja”, beaamde Ten Hag op de persconferentie.

Het gelijkspel was een opleving in een competitie waar het cynisme steeds meer op de loer ligt. Weekblad Voetbal International publiceerde afgelopen week een overzicht van de begrotingen van alle eredivisieclubs. Nooit eerder waren de verschillen zo groot. Ajax, werkend met een begroting van 160 miljoen euro, heeft bijna het dubbele te besteden van PSV (85 miljoen euro) en een veelvoud van laagvlieger Fortuna Sittard (7,5 miljoen euro).

FC Twente, met een budget van 23 miljoen euro als zesde gerangschikt, stroopte als eendrachtig collectief de mouwen op tegen Ajax. Geen sinecure, omdat er liefst zeven nieuwe spelers in de basis stonden, maar het werkte. Het publiek, twintigduizend hartstochtelijke supporters die de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen bijwoonden, tilde de ploeg op en Ajax liet zich ontregelen. Álvarez ontsnapte zelfs aan een rode kaart. Hij velde Michal Sadilek met een slaande beweging, een incident dat scheidsrechter Dennis Higler niet kon zien. De videoarbiter in Zeist greep echter niet in.

Wake-upcall

Ajax dacht met wat fortuin weg te komen uit Enschede. Tadic zette kort na rust voor en raakte daarbij de hak van Twente-verdediger Robin Pröpper, waarna Sébastien Haller de rebound via de paal verzilverde. FC Twente, dat de seizoensouverture had verloren bij Fortuna Sittard (3-2), kon vervolgens niet echt gevaarlijk worden. Totdat Pröpper, kort ervoor nog geïnstrueerd door trainer Jans, Ajax-doelman Maarten Stekelenburg kansloos liet met een hard afstandsschot. Ajax-invaller Danilo verzuimde in blessuretijd zijn oude club pijn te doen. Zijn kopbal werd op de lijn gekeerd door keeper Lars Ünnerstal.

Dat Ajax al vroeg in de achtervolging moet, is niet nieuw. Ook vorig seizoen was dat het geval. Wat dit keer wel anders is, is het gewicht van concurrent PSV. De Eindhovenaren ogen stabieler en sterker dit seizoen, waardoor het een meer te duchten uitdager kan zijn voor Ajax. Puntverlies tegen provincieclubs kan daarin zwaarwegend zijn, wetende dat de onderlinge ontmoetingen vorig jaar remises opleverden. In Amsterdam werd het 2-2, in Eindhoven 1-1.

Ten Hag had zijn wake-upcall al gehad na de nederlaag in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4). Ook de spelers van Ajax mogen het puntverlies bij FC Twente nu als zodanig beschouwen.

Lees ook:

Ajax viert 25e verjaardag van ArenA met vijf treffers tegen NEC

Ajax heeft de 25-jarige verjaardag van de ArenA opgeluisterd met een ruime zege op NEC (5-0). De kampioen leidde na 20 minuten al met 4-0 tegen de gepromoveerde club uit Nijmegen en kwam in de tweede helft niet meer tot scoren.