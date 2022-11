Ajax gaat van kwaad tot erger: de 2-2 tegen Vitesse voelt als nederlaag

En wéér werd Ajax na het laatste fluitsignaal getrakteerd op een striemend fluitconcert van het eigen publiek in de Johan Cruijff Arena. Opnieuw was trainer Alfred Schreuder de gebeten hond; het publiek eiste net als zondag tegen PSV met massale spreekkoren zijn vertrek. Het huidige Ajax weet onder hem te weinig af te dwingen, en dan zit blijkbaar ook alles tegen. Liefst vier keer raakte een Ajacied woensdagavond in het inhaalduel tegen Vitesse de paal of de lat.

Het bleef 2-2, en dat voelde als een nederlaag. Vitesse is door de leegloop deze zomer voorlopig een laagvlieger in de eredivisie. Onder grote druk moet Ajax nu naar FC Emmen, waar het zaterdag op kunstgras de laatste wedstrijd voor het lange WK-pauze speelt. Tijdens het reces lijkt een grondige bezinning bij Ajax onvermijdelijk, waarbij ook de vraag aan de orde zal komen of Schreuder de man is die deze selectie ook in januari nog zal moeten coachen.

Heel vaak gaf hij aan dat Ajax door alle mutaties tijd nodig had, maar van een ontwikkeling in de juiste richting is geen sprake. Het gaat eerder van kwaad tot erger. Na een redelijke seizoensstart verloor Ajax sinds half september al zes keer en speelde het thuis gelijk tegen Go Ahead Eagles en Vitesse. Voor de twaalfde keer op rij wist Ajax woensdag niet de nul te houden.

Ver van hun topvorm

Ook bondscoach Louis van Gaal zal niet met onverdeeld genoegen hebben gekeken. Veel van zijn internationals bleven zes dagen voor vertrek naar Qatar opnieuw ver van hun topvorm verwijderd, of het nou om Timber, Berghuis, Bergwijn of Klaassen ging. Bovendien begon Daley Blind voor de derde keer achtereen op de bank.

Schreuder lijkt zelf ook niet meer goed te weten hoe hij dit Ajax weer aan de praat krijgt. Als een wanhopig zoekende dammer had hij vooraf weer driftig met zijn steentjes over het bord zitten schuiven. Mohammed Kudus was dit keer doorgeschoven naar de spitspositie, waardoor Brian Brobbey op de bank belandde. Devyne Rensch, zondag nog linksback, stond dit keer weer op rechts. De buitenspelers Steven Bergwijn en Dusan Tadic wisselden voor de verandering ook maar weer eens van kant. Edson Alvarez was na zijn beschamende optreden zondag door een schorsing uit het elftal verdwenen; hij werd centraal op het middenveld door Kenneth Taylor vervangen.

Zorgeloze avond

En warempel, het leek aanvankelijk goed uit te pakken. Al na vijf minuten was het raak. Bergwijn chipte de bal vanaf links fraai voor het doel waar Tadic met zijn teen net iets eerder bij de bal was dan de Arnhemse doelman Daan Reiziger: 1-0. Zou het dan de zorgeloze avond worden waar het publiek in Amsterdam en vooral Schreuder naar snakte?

Nou, niet dus. Ajax zakte vrij snel weg naar -weer- een bedenkelijk peil. Van heel veel passes deugde weinig en bij balverlies kon Vitesse diverse keren zomaar het hele veld oversteken. Na een slordige pass van Jurriën Timber had Million Manhoef vrije doortocht. Timber kon hem niet meer achterhalen, Taylor verzuimde hem tijdig de weg naar Pasveer te versperren: 1-1.

Ajax creëerde daarna vooral door opportunistisch toevalvoetbal heus wel kansen, ook na de rust, maar miste in de afwerking overtuiging. Davy Klaassen hielp twee riante mogelijkheden om zeep. Na de rust schroefde Ajax het tempo op. Bergwijn stuitte van dichtbij op Reiziger, Kudus pegelde van dichtbij over.

Omdat het allemaal te weinig opleverde, gooide Schreuder de boel na een uur maar weer om. Brobbey kwam Kudus verlossen, Conceicao mocht de rechterflank gaan bezetten en Tadic verhuisde naar de positie achter de spits. Het leek averechts uit te pakken toen de bliksemsnelle Manhoef ineens vanaf eigen veld zomaar ongehinderd richting het doel van Ajax kon sprinten. Pasveer had geen verweer op zijn niet al te harde schot: 1-2.

Nota bene invaller Blind stond aan de basis van de gelijkmaker. Uit zijn voorzet kopte een andere invaller de bal binnen. Net als tegen PSV was de lange Lorenzo Lucca doeltreffend: 2-2. Nadat Blind op de lat had geschoten hadden beide ploegen nog kans op de zege. Pasveer had ternauwernood een antwoord op de ontsnapte Sankoh, en Brobbey trof in de slotfase nog de paal.

Lees ook:

Topper Ajax-PSV toont alle lelijke kanten van het voetbal

Dankzij de 1-2 winst in Amsterdam is PSV in ieder geval tijdelijk koploper van de eredivisie. De topper was een bedroevend en gênant kijkspel.