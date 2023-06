Ajax gaat niet verder met John Heitinga en zoekt ‘ervaren trainer’

De oud-international was de afgelopen vier maanden op interimbasis de opvolger van de eind januari ontslagen Alfred Schreuder. Heitinga heeft dit donderdag te horen gekregen van technisch directeur Sven Mislintat.

“Op persoonlijk vlak was het een zware beslissing en niet makkelijk om het hem te vertellen", zegt Mislintat in een verklaring die Ajax verspreidde. “John is op een lastig moment ingestapt om de club te helpen en dat heeft hij met volle overtuiging gedaan. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Het was een moeilijke periode, Ajax stond vijfde en is uiteindelijk op de derde plaats geëindigd. Hij heeft de afgelopen maanden veel geleerd en wij willen graag een rol spelen bij zijn verdere ontwikkeling en John aan de club verbonden houden. Maar ik heb de conclusie getrokken dat Ajax nu een meer ervaren trainer voor de groep moet hebben. Voor de fase waarin we zitten en om Ajax beter te laten presteren dan het afgelopen seizoen, is dat van groot belang.”

Topwedstrijden

Heitinga begon met zeven overwinningen in de eredivisie maar in de Europa League werd Ajax onder zijn leiding uitgeschakeld door Union Berlin. De cruciale topwedstrijden in de eredivisie tegen PSV, Feyenoord en afgelopen zondag tegen FC Twente werden verloren, net als de bekerfinale tegen PSV. Ajax is daardoor op de derde plaats geëindigd in de eredivisie en moet in augustus via de voorronden de groepsfase van de Europa League zien te bereiken.

Eerder deze week werd al bekend dat een ander ‘Ajax-icoon’, algemeen directeur Edwin van der Sar, vertrekt. Hij maakte met Heitinga in januari de afspraak dat hij van Jong Ajax zou worden overgeheveld naar het eerste team. Het is nog onduidelijk of Heitinga zelf in een andere rol aan wil blijven bij Ajax.

Lees ook

Ajax besluit seizoen in mineur: hoelang moet John Heitinga nog bungelen?

Ajax besloot het rampseizoen in stijl: bij FC Twente werd met 3-1 verloren. Coach John Heitinga vindt dat hij tijdens zijn interim-klus het maximale eruit heeft gehaald.