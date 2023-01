Ajax gaat met kop-van-jut Schreuder onder hoogspanning de tweede seizoenshelft in

Daley Blind mocht dan ‘een echte Ajacied’ zijn, ook hij was in de eerste maanden van het seizoen regelmatig mikpunt van kritiek in de Johan Cruijff Arena. Maar toen onlangs bekend werd dat zijn contract was ontbonden, schaarden de fans van Ajax zich collectief achter hem. Massaal spuwden ze hun gal richting trainer Alfred Schreuder. Die kreeg er de schuld van dat ‘een jongen van de club’ zo oneervol via een achterdeur moest vertrekken. Dat Blind nu overstapt naar het grote Bayern München maakt de breuk des te pijnlijker.

In een klimaat van cynisme en vijandigheid moet Schreuder met Ajax de draad weer oppikken in de eredivisie, zondag in Nijmegen tegen NEC. Hij lag al zwaar onder vuur toen de competitie twee maanden terug voor het WK in Qatar werd stilgelegd. In de laatste drie duels in november verloor Ajax thuis van PSV (1-2) en kon het niet winnen van Vitesse (2-2) en FC Emmen (3-3). Die resultaten volgden op de bedroevende reeks in de Champions League.

Gezien de stemming onder de supporters kan Schreuder zich voorlopig weinig misstappen veroorloven. En het programma is meteen pittig. Na NEC-uit komt het lastige FC Twente naar Amsterdam, waarna de Klassieker tegen Feyenoord in de Kuip volgt.

Feyenoord heropent jacht op Zerrouki

Het geluk van Ajax is dat de concurrentie ook problemen heeft. Bij ‘winterkampioen’ Feyenoord is Gernot Trauner, dé steunpilaar van het elftal achterin, voor lange tijd uit de roulatie (knie). Ook Quinten Timber (voet) is lang niet inzetbaar. Op zoek naar versterkingen heeft de Rotterdamse club de jacht op Ramiz Zerrouki heropend, maar gezien de hoge financiële eisen van FC Twente lijkt een transfer net als in de zomer lastig te worden.

Feyenoord heeft zondag meteen een moeilijke opgave. Het moet naar FC Utrecht, dat een frisse start hoopt te maken onder de nieuwe trainer, de Deen Michael Silberbauer. Hij is de opvolger van Henk Fraser, die weg moest nadat hij op een training fysiek over de schreef ging tegenover Amin Younes.

Ook PSV kwam de WK-break niet zonder kleerscheuren door. Trainer Ruud van Nistelrooij zei vorige week dat de titelkansen zijn geslonken door het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool. De international, die drie keer scoorde op het WK, was in de eerste seizoenshelft in 24 officiële duels van PSV betrokken bij dertig goals (13 doelpunten, 17 assists).

Champions League bittere noodzaak

De komende weken zal moeten blijken hoe PSV dat gaat compenseren. Heel veel geld kan het niet investeren. De clubleiding heeft aangegeven dat de kosten van 70 naar 55 miljoen euro moeten dalen om niet in de rode cijfers te belanden. Aan de andere kant is kwalificatie voor de Champions League in Eindhoven financieel bittere noodzaak. Ziedaar de spagaat waarmee PSV de tweede seizoenshelft ingaat.

Maar waar Slot bij Feyenoord en Van Nistelrooij bij PSV intern en bij de supporters een haast onbeperkt krediet hebben, is de basis waarop Schreuder bij Ajax het seizoen hervat uitermate wankel. Dat alle kritiek op hem neerdaalt, is overigens niet terecht. Dat hij Blind passeerde was een logisch vervolg van diens langdurige matig presteren als linksback. Dat de verdediger vervolgens geen geheim maakte van zijn gekrenkte ego moet Schreuder ook een doorn in het oog zijn geweest.

De ware crisis van Ajax zit echter hoger in de boom. Sinds het vertrek van Marc Overmars is er nog altijd geen nieuwe technisch directeur. Al elf maanden nemen Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de honneurs waar, een onervaren duo op dit niveau. Kandidaten met wie gesproken is, wilden niet of werden door Ajax niet goed genoeg bevonden, zei voorzitter Leen Meijaard van de raad van commissarissen in november op de aandeelhoudersvergadering.

Miskopen als Grillitsch en Ocampos

Daar verklaarde Meijaard ook dat het scoutingsapparaat niet was ingericht op het aantrekken van spelers op Champions League-niveau. En algemeen directeur Edwin van der Sar zei tegen de aandeelhouders dat Ajax te veel spelers had verkocht in de zomer. Mede door het falende technisch beleid schakelde Schreuder zijn eigen zaakwaarnemer in om spelers te halen.

Het tekende de stuurloosheid bij Ajax. Het gevolg is dat de club zit opgezadeld met een onevenwichtige selectie, met miskopen als Grillitsch en Ocampos. De club moet daar deze transferperiode wat aan gaan doen. De eerste aankoop lijkt binnen: doelman Géronimo Rulli, een dertigjarige Argentijn, wordt voor zo’n tien miljoen euro overgenomen van Villareal.

Met hem onder de lat moet Ajax in de strijd om de landstitel Feyenoord en PSV achter zich zien te laten, maar óók AZ. Bij de Alkmaarders bleef alles wél rustig. Trainer Pascal Jansen verlengde er zijn contract en de afgelopen weken won AZ keurig oefenduels van Valencia (1-3) én Atalanta (0-1). De top-drie is gewaarschuwd.

