Ajax freewheelt verder, terwijl Groningen wel laat zien hoe je weerstand biedt

Aan zelfbewustzijn geen gebrek. Azor Matusiwa wist zaterdagavond zelf ook wel dat hij goed had gespeeld. De verdedigende middenvelder van FC Groningen had zich met succes vastgebeten in Oussama Tannane, de architect van het spel van Vitesse. Daarmee haalde Matusiwa de angel uit de ploeg die tot zondag (mede)koploper van de eredivisie was. “Een op een vreet ik hem op, dat is gewoon zo”, zei de speler van Jong Oranje van Angolese afkomst.

Vitesse had dit seizoen aan de hand van Tannane steeds verrast met aanvallend en creatief voetbal, met veel druk vooruit. Dat kwam er zaterdag niet uit (1-1). De man die normaal het spel van de Arnhemmers van achteruit dicteert, Riechedly Bazoer, was er vanwege een schorsing niet bij. Dat Vitesse werd ontmanteld, en slechts een paar kansen wist af te dwingen, was echter vooral de verdienste van FC Groningen, Matusiwa in het bijzonder.

De ploeg van Danny Buijs is met Vitesse en Twente toch wel een surprise dit seizoen. Vooraf was van FC Groningen heel weinig verwacht, op Arjen Robben na; geld om te investeren was er niet. Buijs is zich heel bewust van de beperkingen, maar weet zijn elftal tactisch en fysiek sterk te wapenen tegen betere tegenstanders. Dat gebeurt deels met jonge en nog redelijk onervaren spelers. Zo liet hij tegen Vitesse de Braziliaans-Groningse Joël van Kaam (18) weer zijn debuut maken, een broer van Daniël van Kaam (20), ook basisspeler.

Mokkend, maar professioneel

Matusiwa is in die aanpak van grote waarde als controleur en opbouwer. Ook fysiek staat hij zijn mannetje. Om aan zijn greep te ontsnappen ging Tannane zaterdag van arren moede maar zwerven naar onschadelijke plekken achterin en aan de zijkanten, om toch maar in balbezit te komen. Matusiwa maakte zo nog eens duidelijk waarom FC Groningen hem deze zomer niet zomaar voor een paar miljoen euro wilde laten gaan naar de Franse competitie.

Ook dit duel met Oussama Tannae van Vitesse wordt gewonnen door Azor Matusiwa van FC Groningen. Beeld BSR Agency

Mokkend maar professioneel schikte hij zich in zijn lot: nog een jaar Euroborg. Op 4 oktober tegen Ajax hoefde niemand Matusiwa te motiveren; in Amsterdam genoot hij zijn opleiding. Tot de tanden gewapend bood hij met FC Groningen zoveel weerstand dat het elftal van coach Erik ten Hag in de Euroborg ten onder ging (1-0). Dat de Amsterdammers in de eredivisie veel te weinig op dat soort stugge opponenten stuit, werd zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena weer geïllustreerd in het treffen met het machteloze Heracles.

De enige keer dat bij Ajax tijdens dat duel zorgelijk werd gekeken was toen Davy Klaassen na dik 20 minuten op het gras bleef zitten. Hij had een knie van Rai Vloet tegen zijn bovenbeen gekregen. Ook Mazraoui (enkel) en Labyad (rechterknie) vielen later uit. Vooral uit voorzorg, want woensdag wacht de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland. Tegen Heracles kon het allemaal geen kwaad. In de tweede helft was de marge van de Amsterdammers zodanig ruim dat Ten Hag meer basiskrachten kon wisselen. De score liep op naar 5-0, waarmee Ajax met 24 punten uit negen duels nu de beste seizoensstart kent sinds veertien jaar. De koploper heeft ook al 37 keer gescoord; een evenaring van het clubrecord uit de seizoenen 1981/1982 en 1997/1998.

En voor dit alles hoefde het in de meeste wedstrijden bepaald niet tot de bodem te gaan. Enkele topspelers van Ajax kunnen het zich zelfs veroorloven de eredivisie bijna parttime af te werken. Om hen te sparen gingen Blind, Tadic en Traoré zondag voortijdig naar de kant. “Een aantal spelers dreigt overbelast te raken”, zei Ten Hag na de eerste wedstrijd in een reeks van tien binnen 31 dagen. In die reeks zitten drie cruciale ontmoetingen die voor overwintering in de Champions League moeten zorgen. Tussendoor kan Ajax freewheelend verder in de nationale competitie omdat er vooralsnog te weinig ploegen zijn die in staat zijn de lessen van FC Groningen te kopiëren.

