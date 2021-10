Ajax-coach Ten Hag bij alle euforie: ‘Het moet beter, anders bereiken we niet wat erin zit’

Terwijl de internationale voetbalmedia alle superlatieven uit de kast haalden om het wervelende spel van Ajax tegen Borussia Dortmund (4-0) te bejubelen, zat Erik ten Hag er zoals altijd wat stoïcijns bij, op de late dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena. De Twent is niet zo'n polonaiseloper. Hij weet dat de Champions League nog in de groepsfase zit. Hij mikt op veel hoger.

En dus vertelde hij bijvoorbeeld over een gesprekje in de rust, tussen hem en Antony. Ajax had Dortmund overklast en stond met 2-0 voor maar Ten Hag had dingen gezien die hem niet bevielen: ‘tierelantijntjes’. “Hij moet effectief voetballen. Hakballetjes, schaartjes, ik vind het prachtig hoor, maar het moet een functie hebben. Het moet geen trucje om het trucje zijn”, sprak Ten Hag.

Ondertussen waren op Europese websites koppen verschenen over de ‘dominante show’ (The Guardian) die Ajax had laten zien, over de ‘voetballes’ die Dortmund volgens de Franse sportkrant L’Equipe had gekregen. Maar in de catacomben van het stadion waar het allemaal gebeurde bleef Ten Hag de nuchtere Twent.

Eentje voor de geschidenisboeken

Jazeker, erkende hij, dit was er eentje voor de geschiedenisboeken. Voor het laatst had Ajax in 1973 een Duitse ploeg - Bayern München - met 4-0 verslagen, met doelpunten van Johan Cruijff, Gerrie Mühren en Arie Haan (twee). Ten Hag: “Natuurlijk is het nu hosanna, maar er zijn ook kritische noten te kraken. Uit zo’n wedstrijd zijn zoveel lessen te trekken, positieve en negatieve. Wil je echt verder komen, dan zul je daarvan moeten leren.”

Deze avond had hij een ploeg met alleen maar uitblinkers gezien, zonder dissonant. Iedereen had het plan grotendeels uitgevoerd zoals Ten Hag dat voor ogen had. Toch kan het nog beter, vindt hij. “Zeker.” Zoals? “Wij mogen de bal niet zo snel weggeven. Ik zag in de eerste helft achtereenvolgens Alvarez, Antony en Pasveer de bal weggeven. Dat is in de absolute top dodelijk. Gelukkig werd het niet afgestraft, maar als we dat niet gaan verbeteren, bereik je nooit wat wel in deze ploeg zit.”

Nog iets? Ja. Hoewel Dortmund de grootste nederlaag ooit in de Champions League te verwerken kreeg en Ajax nu indrukwekkende doelsaldi heeft - Europees is dat 11-1 en in de eredivisie 32-2 - moppert Ten Hag al weken over het missen van veel kansen. “We moeten daarin koeler en klinischer worden.” Ook dinsdagavond. “Duitsers heb je niet snel verslagen. Dat is zo’n geweldige kwaliteit. Ik heb daarom in de rust gezegd: laat je focus niet zakken. Daarom was ik zo blij met de 3-0 van Antony. Dan geef je ze een knauw. Maar als je te lichtzinnig met kansen omgaat, kan een wedstrijd kantelen. Je moet die dood maken als het kan.”

Kritisch blijven

Kortom, kritisch blijven. Dat was het signaal van Ten Hag. Hij weet dat in het verleden in Amsterdam gemakzucht snel de kop opstak bij vermeende superioriteit. Daley Blind weet dat ook. “Wij zelf blijven nederig. We moeten onszelf blijven verbeteren. Het niveau van vanavond is wat wij moeten nastreven.”

Ten Hag weet dat dat niet altijd gebeurt. “Als de houding en de energie niet goed zijn, zoals tegen FC Utrecht, dan verliezen we, door een mentaliteitsprobleem. Je moet het elke wedstrijd kunnen brengen. Dan kan het een mooi seizoen worden.” Dus ook zondag weer tegen PSV. “Het vertrouwen is er sowieso, bij ons”, zei Ten Hag. “We moeten eerder oppassen dat we niet teveel vertrouwen krijgen.”

