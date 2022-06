Ajax-coach Schreuder leerde de kunst van het loslaten van Koeman

Na zijn eerste training op De Toekomst wilde Alfred Schreuder niet speculeren over welke spelers hij na het sluiten van de transfermarkt eind augustus echt tot zijn beschikking heeft. Wel wilde de 49-jarige Barnevelder schetsen hoe hij als trainer in elkaar zit. In zijn jargon: “Ik ben een verbinder, iemand die graag samenwerkt en mensen in hun kracht zet”.

Hij weet dat voorganger Erik ten Hag een zware erfenis heeft achtergelaten en dat de verwachtingen bij Ajax altijd hoog zijn. “Als ik daar niet tegen kan, had ik bij Club Brugge moeten blijven. Of in de zandbak moeten gaan trainen. Dit hoort bij Ajax.”

Ik ben rustiger geworden

In het Europese successeizoen 2018/2019 was Schreuder al werkzaam in Amsterdam, als assistent van Ten Hag. Veel is er niet veranderd in de club, is zijn indruk. “Het voelt vertrouwd.” Is hij zelf veranderd? “Ik ben rustiger geworden. Ik heb niet meer het gevoel dat ik móet. Het gevoel is nu: ik wíl dit doen.”

Hij is niet meer de controlfreak van weleer. Dat is een les die hij leerde bij het Duitse TSG 1899 Hoffenheim, waar hij in 2020 kort voor het einde van een goed seizoen zelf opstapte als hoofdcoach. “Wij stonden zevende. Maar ik werd onrustig van het idee dat de club weer veel spelers ging verkopen. Ik bemoeide me daar intern te veel mee. Achteraf had ik dat over moeten laten aan de mensen die daarvoor zijn aangesteld. Dat wil ik ook bij Ajax doen. Ik moet me richten op de zaken waar ik wel invloed op heb, en dat is het voetbal.”

Ik moet niet iedereen gaan controleren

De technische leiding bij Ajax ligt sinds het vertrek van Marc Overmars in handen van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Hij overlegt met hen, maar kent zijn rol. “Dat geldt ook voor de specialisten in mijn staf. Die moet je vertrouwen. Ik moet niet iedereen gaan controleren, de neiging die ik vroeger wel had. Van Ronald Koeman heb ik geleerd om dingen los te laten. Onder de hoogste druk rustig blijven, dat kon Ronald.”

Behalve van Ten Hag was hij ook assistent van Koeman (Barcelona) en in een verder verleden Nagelsmann (Hoffenheim). Van alle drie pikte hij zaken op. “Erik is extreem goed in het neerzetten van structuur en een organisatie. Nagelsmann was extreem goed in de ontwikkeling van trainingsmethoden en in het variëren van spelsystemen. Van Ronald leerde ik hoe je een elftal managet op het allerhoogste niveau.”

Ook Schreuder wil Ajax ‘dominant’ laten spelen

Bij Ajax heeft hij de huisstijl, 4-3-3, voor ogen. Hij vindt het ‘onzin’ dat hij als meer verdedigende coach wordt gezien dan Ten Hag. Ook Schreuder wil Ajax ‘dominant’ laten spelen. Dat hij dezelfde visie heeft als zijn naar Manchester United vertrokken voorganger is niet zo heel gek, vindt Schreuder, oud-speler van RKC, NAC en Feyenoord.

“Als voetballer hebben Erik en ik min of meer dezelfde carrière gehad. We waren verdedigende middenvelders. Dan weet je dat je niets alleen kunt. Als er bij NAC nieuwe spelers uit Hongarije, Brazilië of Marokko kwamen, probeerde ik ze een warm gevoel te geven, dat ze zich op hun gemak voelden. Dan kun je eisen gaan stellen. Andersom werkt het niet.”

Ik ga er wel van uit dat Timber blijft

Afgelopen half jaar leidde hij Club Brugge naar de Belgische landstitel. Bij zijn komst naar Ajax ruilde hij assistent Winston Bogarde in voor de Duitser Matthias Kaltenbach. Met welke spelers hij straks het seizoen ingaat? Zeker is dat Haller, Gravenberch, Mazraoui, Onana, Danilo en Labyad weg zijn. Met Steven Bergwijn wordt nog onderhandeld. De kans dat Tagliafico en Alvarez vertrekken is reëel. Aan Timber, Martinez en Antony heeft Ajax heel hoge prijskaartjes gehangen, van naar verluidt minimaal vijftig miljoen euro. Schreuder wordt niet nerveus van alle onzekerheid. “Maar ik ga er wel van uit dat Timber blijft.”

Vijftien internationals ontbraken wegens vakantie nog op de eerste training en zullen er komende week op trainingskamp in De Lutte ook nog niet bij zijn. Mohammed Ihattaren was er vrijdag wel bij. Hij trainde door tijdens zijn vakantie. “Mo is fit en zal in de voorbereiding zijn minuten gaan maken. De klasse druipt er van af.”

Lees ook:

Eigenzinnig, tactisch flexibel en sterk met spelers: Alfred Schreuder is de nieuwe coach van Ajax

Alfred Schreuder (49) heeft een contract voor twee jaar getekend bij Ajax, waar hij Erik ten Hag opvolgt als trainer. Een logische keuze?