Ajax blijft trouw aan eigen filosofie en geeft Borussia Dortmund met glans het nakijken: 4-0

In het stadion lag vooraf de naam op ieders lippen: Erling Braut Haaland. Zou de defensie van Ajax in staat zijn het Noorse fenomeen te temmen? Trainer Erik ten Hag had zich in zijn voorbeschouwing wat geërgerd aan dat enorme ontzag voor Haaland. Hij benadrukte dat Ajax trouw moest blijven aan de eigen filosofie. Niet op een punt spelen dus, maar gewoon, met Amsterdams lef en branie, op de aanval.

En zo geschiedde. Ajax slaagde met glans voor het eerste tentamen dit seizoen op het allerhoogste clubniveau. Zelden werd een ploeg uit de top van de Bundesliga op Nederlandse bodem zo van het kastje naar de muur gespeeld als Borussia Dortmund dinsavond bij vlagen overkwam. In de kolkende Johan Cruijff Arena werd het daarmee een bijzondere avond voor het Nederlandse voetbal, met historische trekjes. De 4-0 uitslag was een nog een magere afspiegeling van de reeks kansen die Ajax creëerde. Een ticket voor de knockoutfase van de Champions League kan Ajax na drie wedstrijden al bijna niet meer ontgaan.

Golfbreker in het middenrif

In de maand september was al de vraag gerezen hoe ver dit Ajax Europees zou kunnen komen. Heel overtuigend was de start in de Champions League tegen Sporting (1-5) en Besiktas (2-0) en in de eredivisie werd meestal met grote cijfers afgerekend met tegenstanders. Maar ineens verloor Ajax thuis van FC Utrecht (0-1) en toonde het elftal kwetsbaarheden tegen Heerenveen (0-2). Maatgevend was dat laatste duel overigens niet. Ajax miste in Friesland de drie spelers die ook dinsavond een hoofdrol speelden: Antony, Lisandro Martinez en vooral Edson Alvarez.

De Mexicaan pakte tegen Dortmund zijn taak als golfbreker in het Amsterdamse middenrif weer op. Hij voorkwam vaak dat passes richting Haaland gingen. Als de Noor toch aan de bal kwam, zaten Martinez en Jurriën Timber er bovenop.

Gammele defensie

Drie keer lukte het Haaland om op het Amsterdamse doel te schieten. Maar drie keer stuitte een van de meest begeerde en duurste voetballers ter wereld op een 37-jarige veteraan over wie veel twijfels zijn in Amsterdam: doelman Remko Pasveer. De Twente beleefde misschien wel de mooiste avond uit zijn carrière. Hij hield weer de nul. De cijfers van Ajax verdedigend blijven daarmee indrukwekkend: slechts twee tegen in de eredivisie en 1 in de Champions League.

Het verschil werd echter aanvallend gemaakt, met verve. Ten Hag had in zijn basiself gekozen voor Steven Berghuis als aanvallende middenvelder. Davy Klaassen verricht in die rol wellicht meer verdedigende arbeid, maar Ten Hag voegde liever extra creativiteit toe. Ten Hag wist dat er tegen Dortmund met zijn gammele defensie kansen lagen. Het kreeg er in de Bundesliga ook al 14 tegen in 8 duels.

Onderuit geschoffeld

Na een nerveuze en rommelige beginfase gaf een enorme kans van Antony Ajax na een minuut of tien ineens de geest. De Braziliaan kon vrij uithalen maar had daarvoor net te veel tijd nodig. Het was alsof bij Ajax een kwartje viel; hier was wat te halen. In de elfde minuut was het raak. Een vrije trap van Dusan Tadic werd met het hoofd geschampt door Marco Reus. Doelman Kobel had het nakijken: 1-0.

Het sterkte Ajax in het geloof dat er veel meer mogelijk was. Het had weinig moeite om de vrije ruimte te vinden. In de 25ste minuut legde Sébastien Haller de bal tussen twee man in met een subtiele voetbeweging klaar voor Daley Blind. Met de buitenkant van zijn linkervoet vond de verdediger via de paal het doel, 2-0.

Dortmund was daarna al rijp voor de sloop. Het werd on-Duits overlopen door de koploper van de eredivisie. Die kon zichzelf alleen verwijten dat het de wedstrijd niet al in de eerste helft definitief in het slot gooide. Een poeier van Berghuis suisde naast het doel. Even later zette de ex-Feyenoorder met een hakje Haller alleen voor de keeper. Weer mis. Vrije schietkansen van Blind en Gravenberch misten net de juiste richting. Toen Akanji weer wat later Gravenberch onderuit schoffelde, ontsnapte Dortmund aan een strafschop.

Het patroon zette zich in de tweede helft voort, met veel kansen voor voor Ajax. Binnen het uur was het pleit beslecht. Antony kreeg weer alle ruimte en mikte de bal keurig in de uiterste hoek, 3-0. De vierde kwam van Haller, die daarmee zijn totaal in dit toernooi al op zes bracht.

En Haaland? Die greep vertwijfeld naar zijn hoofd toen Pasveer hem weer de baas was geweest.

De Noor bleef pas voor de vijfde keer in 18 Champions League-duels zonder doelpunt.

