Ajax bezwijkt onder zware druk van Liverpool

Wat twee jaar geleden in een akelig leeg Anfield Road net niet lukte (1-0 verlies), leek in het volgepakte, mythische voetbaltheater dinsdagavond wel te lukken: een punt pakken uit tegen Liverpool in een groepsduel in de Champions League. Twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd liet het zwoegende Ajax een goed resultaat toch nog glippen. Joël Matip sprong hoger dan Jurriën Timber en Calvin Bassey en kopte de bal over de doellijn. Met de 2-1 kreeg de hoogst vermakelijke, intensieve pot voetbal wel de dikverdiende winnaar.

Ajax-trainer Alfred Schreuder had voor de wedstrijd gesproken over ‘een goede test’, tegen een ploeg die ‘van een ander kaliber’ zou zijn dan Rangers FC vorige week. Daarmee bleek Schreuder niets teveel gezegd te hebben. Het getergde Liverpool liet voor eigen publiek zien dat het zich niet nog dieper in een vormcrisis wilde laten duwen. Het toonde dat het nog altijd een uitstekende ploeg is. Beter dan Ajax, dat slechts spaarzaam gevaarlijk kon worden en voetballend niet het lef kon tonen dat Schreuder vooraf had geëist.

Minuut stilte

Door de zege van Liverpool ligt de strijd om de eerste twee plaatsen in groep A van de Champions League weer helemaal open. In dezelfde poule speelt Napoli woensdagavond uit tegen Rangers FC.

Voor de wedstrijd was kort stilgestaan bij het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. De speciale Champions League-hymne werd niet gedraaid bij de opkomst van de ploegen. Voor de aftrap was het de bedoeling een minuut stilte te houden maar die duurde hooguit enkele tientallen seconden. Diverse supporters van Liverpool schreeuwden er doorheen. Trainer Jurgen Klopp had de supporters vooraf opgeroepen de stilte te respecteren. Bij de fanatieke fans van de club zijn de Britse overheid en het koningshuis bepaald niet populair. Dat heeft voor een groot deel te maken met de nasleep van de Hillsboroughramp in 1989. Die kostte in 1989 aan 96 supporters het leven. Pas in 2016 werd erkend dat de Liverpoolfans niet schuldig waren aan de ramp maar dat de oorzaak lag bij het falen van de politie.

Slechtste wedstrijd

Meteen na de aftrap was dinsdagavond duidelijk dat Liverpool uit was op sportieve revanche. Na povere seizoensstart in de Premier League was het vorige week door Napoli met 4-1 afgedroogd in de volgens trainer Jürgen Klopp slechtste wedstrijd onder zijn leiding. Tegen Ajax keerde de herstelde Thiago weer terug in de basis, op het middenveld, en dat scheelde een slok op een borrel.

De Engelse grootmacht was vanaf het begin bezig het combinatiespel van Ajax te ontregelen. Met veel pressie dwong Liverpool de formatie van Schreuder tot slordigheden. Doelman Remko Pasveer moest de bal vaak maar een flinke peer naar voren geven, wat meestal tot acuut balverlies leidde.

Bij de logische openingstreffer van Mohamed Salah in de zeventiende minuut ging er verdedigend veel fout bij Ajax. Eerst verloor Jurriën Timber een luchtduel van Luis Diaz, waarna de bal belandde bij Salah. Daarbij stond Daley Blind helemaal verkeerd opgesteld. De Egyptenaar vond eenvoudig het net achter Pasveer. Liverpool had in de eerste helft kansen op meer. Een uithaal van Alexander-Arnold vloog net over de lat en een vogelvrije Virgil van Dijk kopte de bal na een hoekschop hard richting Pasveer.

Toch stond het bij rust gewoon 1-1. De eerste echte doelpoging van Ajax, in de 27ste minuut, was meteen raak. Eindelijk was het Ajax gelukt om de bal langer in de ploeg te houden. Na maar liefst 25 geslaagde passes vond Steven Berghuis vanaf de linkerkant Mohammed Kudus. De Ghanees, na het geslaagde experiment tegen Rangers FC opnieuw in de basis als spits, draaide naar zijn linkervoet en haalde fenomenaal uit. Via de onderkant van de lat verdween de bal in het Engelse doel: 1-1. Het was al de vierde wedstrijd op rij dat Kudus scoorde.

Honderdste Europese wedstrijd

Maar de eerste overwinning ooit voor een Nederlandse ploeg op het sfeervolle Anfield Road zat er ook in de tweede helft geen moment echt in. Liverpool zette Ajax vaak onder grote druk, soms had het iets weg van een belegering. Een paar keer kwam Ajax er gevaarlijk uit. In de 75ste minuut had Ajax zelfs de beste kans van de tweede helft. Na een perfecte voorzet van Dusan Tadic had Blind zijn honderdste Europese wedstrijd kunnen omlijsten door de bal in het doel te koppen. Hij stond helemaal vrij, maar kopte net naast.

Aan de overzijde van het veld was en bleef de dreiging groter. Invaller Darwin Nunez, de peperdure aankoop, verprutste een enorme kans door de bal van dichtbij naast te schieten. Daarna miste Luis Diaz op aangeven van de Portugees een grote mogelijkheid. Ajax leek te gaan overleven, totdat Matip het krachtsverschil alsnog in cijfers uitdrukte.

Lees ook:

Ajax heeft geen kind aan Rangers dankzij ex-muiters Alvarez en Kudus

Ajax begon de Champions League met een soevereine 4-0 zege op het zwakke Rangers FC. Twee ex-dissidenten bewezen hun waarde.