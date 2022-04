Ajax bevestigt vertrekt Ten Hag naar Manchester United

De overgang van Ajax-trainer Erik ten Hag naar Manchester United is definitief. Ajax en Manchester United meldden donderdag tegelijk dat de trainer een overeenkomst voor drie jaar heeft getekend.

Ten Hag, die de laatste weken vragen over de overstap ontweek, zegt in een officieel statement blij te zijn met de duidelijkheid. “Dat is belangrijk. Op dit moment heb ik één belang en dat zijn de laatste vijf wedstrijden met Ajax. Ik wil hier goed afsluiten door het kampioenschap te winnen. Dan kwalificeren we ons voor de Champions League. Ajax hoort daar thuis.”

Bij Manchester United tekent Ten Hag een contract voor drie jaar, met optie op nog een seizoen. Hij noemt het in een verklaring op de site van de Engelse club een eer om ‘een club met zo’n voetbalgeschiedenis te mogen leiden’. Volgens Britse media neemt hij diens assistent Mitchell van der Gaag mee naar Manchester.

ManU zwalkend door de Premier League

De taak die Ten Hag te wachten staat bij United is groot. De ploeg zwalkt door de Britse Premier League en verloor woensdag nog met 0-4 kansloos van Liverpool. United staat nu zesde in de Premier League, de huidige interim-coach Ralf Rangnick behaalde sinds zijn aanstelling in december het slechtste winstpercentage van de club ooit (47 procent).

Manchester United is ervan overtuigd dat Ten Hag daar verandering in kan aanbrengen. “De laatste vier jaar bij Ajax heeft Erik bewezen een van de meest succesvolle coaches van Europa te zijn, erkend om het aanvallende voetbal en zijn focus op de jeugd.”

Ten Hag zal moeten investeren in nieuwe spelers en de selectie schreeuwt om een grote schoonmaak. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft nog een contract, maar het is de vraag of hij in de plannen van Ten Hag past.

Erik ten Hag was sinds 2018 coach van Ajax. Hij won twee keer de landstitel en twee keer de beker. Ook haalde hij de halve finale van de Champions League. Bij Ajax wordt Alfred Schreuder genoemd als opvolger van Ten Hag.

United wordt gezien als slangenkuil. Invloedrijke trainers als José Mourinho, Louis van Gaal en onlangs nog oud-sterspeler Ole Gunnar Solskjaer slaagden er niet in de erfenis van Alex Ferguson over te nemen. Van Gaal, nu bondscoach van Nederland, gaf Ten Hag het advies mee het niet te doen. Rio Ferdinand, oud-speler, zei op zijn YouTube-kanaal dat Ten Hag een ‘brein als Einstein’ nodig heeft om te slagen.

