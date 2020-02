Ajax bespeelde Getafe met passie, maar het was te weinig

Ajax slaagde er vanavond tegen ­Getafe CF niet in de vorige week opgelopen schade te herstellen. Voor de wedstrijd had coach Erik ten Hag de hoop uitgesproken dat het zou gaan spoken in een sfeervolle Johan Cruijff Arena en dat ging het ook, bij tijd en wijle. Met het ophitsende publiek achter zich zocht Ajax met het door de fans gevraagde ‘bloed, zweet en tranen’ de aanval, vanaf de aftrap.

Nadat Getafe al in de vijfde minuut het Amsterdamse doel had weten te vinden, hing er nog maar één spook in het stadion: dat van een Ajax onwaardige, vroegtijdige uitschakeling, al zo vroeg in de Europa League, het toernooi van het tweede echelon.

Het funeste Spaanse doelpunt viel op typerende wijze. Schuurs gaf onhandig een inworp weg, waarna spits Deyverson de bal in het strafschop­gebied knap verlengde. En vervolgens legde Mata Ajax-verdediger Martinez in de luren. Na die 0-1 stond Ajax voor de schier onmogelijke opgave tegen deze stugge tegenstander nog vier keer het net te vinden. Heel even gloorde die hoop in de Arena toen Danilo al in de tiende minuut de gelijkmaker binnenschoot, op aangegeven van Van de Beek. Naarmate de wedstrijd vorderde, doofde langzaam het geloof. De 2-1 na een dik uur – een eigen doelpunt van Olivera na een vrije trap van Eiting – kreeg geen vervolg.

Mede door alle blessuregevallen en pijntjes, en vanavond ook nog de schorsing van Tagliafico, had Ten Hag vooraf weer zitten puzzelen en schuiven met zijn team. Uitvloeisel van het ­getover van de Twentenaar was dat Tadic weer eens in de spits stond, omdat de Braziliaan Danilo Pereira rechts voorin mocht beginnen.

Na de rust gooide Ten Hag het voorin weer om toen de wat ongelukkig spelende Danilo moest plaats­maken voor Promes. Babel ging daardoor naar de rechterkant. Achterin stond Blind dit keer op links.

Donny van de Beek in duel met Nemanja Maksimovic. Beeld BSR Agency

Het gewissel leidt allemaal niet tot meer vastigheid in het voetbal van Ajax. Die patronen heeft Getafe wel in haar spel. De Spaanse spelers opereerden ook vanavond als een even gewiekst als irritant collectief, net als vorige week (2-0). Voortdurend kregen ze het fluitende publiek in de Arena op de kast met tijdrekken, aanstellerij en amechtig gekerm na elke vermeende overtreding.

Na weer zo’n staaltje theater kreeg Erik ten Hag het al voor rust aan de stok met zijn collega Bordalás. De Griek Sidiropoulos, die een reputatie geniet royaal met het uitdelen van kaarten te zijn, trok voor beide trainers geel. Doelman Onana moest twee keer de opgefokte Van de Beek tot kalmte manen om hem en zijn ploeggenoten niet opnieuw de fouten te laten maken die Ajax vorige week mentaal het onderspit deden delven.

Maar, Getafe heeft meer in huis dan spelbederf. Het heeft een paar goede spelers, veel snelheid en staat niet voor niets hoog in La Liga. Hoewel Ajax veel strijd liet zien, hadden de gasten de beste kansen. De fysiek sterke spits Mata raakte voor rust met een kopbal de lat en even later schoot Deyverson op de paal. Met sturm-und-drang probeerde Ajax in de tweede helft, zeker na de 2-1, nog het dreigende onheil af te wenden. Met passie, dat moet gezegd, maar het was te weinig.

De consequentie is dat Ajax nu via een zijdeur roemloos het Europese podium verlaat. Een hard gelag voor een club die de ambitie heeft structureel aan te haken bij de Europese top. Om volgend jaar weer in de Champions League te mogen beginnen, is de wedstrijd van zondag thuis tegen AZ van groot belang. Nu zal Ten Hag van het terugkijken van de beelden van LASK-AZ niet direct heel onrustig worden, en zal hij heus nog wel ­kansen zien om een echte crisis in Amsterdam te voorkomen.