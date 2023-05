Ajax besluit seizoen in mineur: hoelang moet John Heitinga nog bungelen?

De televisiecamera bracht Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar en Sven Mislintat in de 54ste minuut van het eredivisieduel in Enschede in beeld. Het stond net 2-1 voor de thuisploeg na treffers van Manfred Ugalde en Julio Pleguezuelo. Met dank aan kapitale verdedigingsfouten van de Amsterdammers had FC Twente de wedstrijd volkomen verdiend naar zijn hand gezet.

Algemeen directeur Van der Sar, hevig bekritiseerd in de Johan Cruijff Arena, en Huntelaar, die met de inmiddels vertrokken Gerry Hamstra vorige zomer de selectie samenstelde, droegen het clubkostuum. De gezichten stonden allesbehalve vrolijk. Mislintat had met een donker overhemd juist zijn gewone kloffie aan. Alsof de 50-jarige Duitser met die afwijkende kledingkeuze duidelijk wilde maken dat hij in elk geval niét verantwoordelijk is voor het rampjaar van Ajax.

Woelige zomer

Mislintat begon eerder deze maand officieel als nieuwe technisch directeur. De Duitser kan zich opmaken voor een woelige zomer. Hij moet de kapitaalkrachtigste club van het land klaarstomen voor een nieuw seizoen, waarin Ajax via de play-offs het hoofdtoernooi van de Europa League moet zien te bereiken. Bijna was Ajax door de wanvertoning op de slotdag in Enschede zelfs nog ‘gedegradeerd’ naar de Conference League, maar de Amsterdammers kregen hulp van PSV. De Eindhovenaren klopten op de valreep AZ met 1-2.

Tijdelijk Ajax-trainer John Heitinga tijdens Twente-Ajax. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Mislintat heeft in zijn nieuwe rol de eerste knopen inmiddels doorgehakt: Kelvin de Lang werd vorige week aangetrokken als nieuwe hoofdscout. Hij is de opvolger van Henk Veldmate, die terugkeert bij FC Groningen. De Lang is relatief onbekend, maar was jarenlang als scout in dienst bij Manchester City. De eerste nieuwe ‘Mislintat-aanwinst’ lekte afgelopen weekend uit. Middenvelder Branco van den Boomen komt transfervrij van de Franse bekerwinnaar Toulouse.

Aankomende week duidelijkheid

Een voornaam dossier waar juist nog geen duidelijkheid over bestaat is wie volgend seizoen bij Ajax hoofdcoach is. Interimmer John Heitinga weet nog altijd niet hoe de vlag er voor hem bijhangt. “Ik ga ervan uit dat er aankomende week duidelijkheid komt”, gaf hij te kennen op de persconferentie. Eerder dit voorjaar smeekte Heitinga al om helderheid over zijn positie, maar kreeg hij van de Ajax-directie nul op dat rekest.

De interimmer sprong in januari in ‘om te helpen’, zei hij. Het eindresultaat – de derde plaats in de eredivisie en dus geen voorronde Champions League – is volgens hem ‘matig’. “Ik vind dat de afgelopen maanden met ups en downs zijn geweest. Ik denk dat je goed gestart bent, maar er waren een aantal kantelmomenten die ook onze kant op hadden kunnen vallen. Maar dat is niet gebeurd.”

Kritisch?

Heitinga, die na het ontslag van Alfred Schreuder met zeven overwinningen aan de klus begon maar Ajax voetballend evenmin aan de praat kreeg, zei dat hij ‘kritisch naar zijn eigen handelen gaat kijken’. “De realiteit is Europa League en dat is pijnlijk.” Tegelijkertijd was de 39-jarige coach, kind van de club, een paar minuten later al van mening dat hij het maximale met Ajax eruit heeft gehaald. “Ja, dat denk ik wel.”

Dat waren verwarrende teksten in voor Ajax ontstellende tijden. Of Mislintat na de zomer überhaupt nog op de hulp van Heitinga zit te wachten en hoeveel dagen hij Heitinga nog laat bungelen, zal vlot duidelijk worden. “Nog een maandje en dan start de voorbereiding op het nieuwe seizoen”, benadrukte Heitinga. “Dat is ook de realiteit.”

