Ajax besluit poulefase met maximale score en dat valt op in Europa

Het voornaamste nieuws van de avond lekte voor de wedstrijd al uit. De communicatie-afdeling van Ajax zette per ongeluk een filmpje online met de boodschap dat directeur voetbalzaken Marc Overmars zijn contract heeft verlengd tot 2026. “Een goede zaak”, zo reageerde coach Erik ten Hag bij RTL7.

Of hij zelf ook bij Ajax blijft of ingaat op een verleidelijk buitenlands aanbod, is nog onduidelijk. Vrijdag zei Ten Hag dat hij graag een nieuwe uitdaging aan zou gaan, “maar ik ben niet op jacht”.

Het succes van Ajax valt op in ­Europa. Ook dinsdagavond werkte het aan dat prestige, in een potje waarin alleen eer, records en premies op het spel stonden. In de tweede helft swingde Ajax bij vlagen. Dat had ook veel te maken met het veredelde B-team van Sporting Clube de Lissabon. Ajax miste veel kansen, maar won uiteindelijk met 4-2. Het was de zesde winst op rij in de poulefase, wat geen Nederlandse club eerder deed in dit elitetoernooi. Doelsaldo: 20-5. ­Sébastien Haller scoorde in alle zes duels, zijn totaal staat nu op tien.

Gouden zet

Ten Hag en Overmars worden gezien als de architecten van dit Ajax. Sinds Overmars in 2012 begon, verkocht de club voor ruim 600 miljoen aan spelers. Het eigen vermogen groeide daardoor tot 220 miljoen euro. De bruto-inkomsten in dit Champions League-seizoen lopen al naar de 70 miljoen euro. De zege op Sporting leverde nog eens 2,8 miljoen op; die compenseerde de inkomstenderving door het lege stadion.

Overmars liet in 2018 het salarisplafond los, wat de komst van Dusan Tadic (jaarsalaris: ruim 4 miljoen) mogelijk maakte. Dat is een gouden zet gebleken. De Serviër stond in vier seizoenen tot nu toe in alle eredivisieduels in de basis en miste slechts één Europees duel: in juli 2018 tegen Sturm Graz.

Uit voorzorg begon hij dinsdagavond met wat rugproblemen op de bank. Op zijn plaats stond David Neres. De Braziliaan beleefde weer eens een persoonlijk succesje toen hij na rust droog de 3-1 maakte. Per Schuurs, de vervanger van Jurriën Timber (gespaard vanwege het risico op een schorsing), tekende voor de assist.

Een dekkingsfout van Schuurs had na 21 minuten overigens de 1-1 van Nuno Santos ingeleid. Haller had daarvoor de score al geopend uit een strafschop na een VAR-ingreep. Antony zorgde nog voor rust voor de 2-1 na gestuntel in de Portugese defensie. In de tweede helft werd de honderdste zege van een Nederlandse club in de Champions League sinds 1992 nog verder uitgebouwd. Steven Berghuis rondde de fraaiste aanval van de avond af.

Op maandag 13 december is de ­loting voor de knockout-fase, die in februari begint.

Lees ook:

Antony zet Ajax weer op het spoor (5-0)

Zwak Willem II was geen partij voor een gedisciplineerd Ajax. Dat versterkte de koppositie met een 5-0 overwinning.