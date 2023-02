Ajax 2.0 lijkt nog op de oude versie maar blijft winnen, ook in de beker

In Enschede had het Ajax 2.0 van John Heitinga gisteravond een dik uur lang veel weg van de oude versie van Alfred Schreuder. Het grote verschil is echter de geestdrift: waar die onder de weggestuurde trainer de afgelopen maanden vaak ontbrak, is het huidige elftal bereid om te vechten. Vooral daardoor bleef Ajax in de lastige bekerkraker tegen FC Twente op moeilijke momenten overeind en kon het in de tweede helft de wedstrijd alsnog naar zich toe trekken.

Illustratief voor wat er is veranderd bij Ajax was dat het beslissende doelpunt kwam van Mohammed Kudus. Hij was bankzitter onder Schreuder maar is bij Heitinga een vaste waarde. Dankzij de Ghanees zit niet FC Twente maar Ajax morgenavond in de koker voor de loting van de kwartfinales in het bekertoernooi.

Winnen met ruime cijfers

Medio januari mocht een aan alle kanten rammelend Ajax nog van geluk spreken toen het in de eredivisie thuis tegen Twente 0-0 werd. Niet veel later moest Schreuder het veld ruimen. Sinds Heitinga de klus overnam, won Ajax twee potjes in de eredivisie met ruime cijfers: in totaal negen doelpunten voor en één tegen.

Hoewel de tegenstand van Excelsior en Cambuur vrij gering was, werd alweer snel de conclusie getrokken dat Heitinga de boel aardig op de rit had. De Ajacieden lachten weer, de discipline was aangehaald en Heitinga had iets gedaan wat Schreuder naliet: heldere keuzes maken. In Enschede speelde Ajax gisteravond voor de derde keer in dezelfde opstelling. Dat was onder zijn voortdurend schipperende voorganger het hele seizoen niet gebeurd. Wijndal en Kudus kwamen in het elftal, Tadic verhuisde naar de spitspositie.

De bekerpot tegen Twente was de eerste serieuze krachtproef voor dat vernieuwde Ajax. In de eerste helft werd al snel duidelijk dat er met de vastigheid die Heitinga nastreeft nog niet meteen goed voetbal in de ploeg zit. Aanvallend kwam Ajax door het gebrek aan diepgang en het grote aantal slordigheden nauwelijks uit de verf. Achterin maakte de ploeg pijnlijke fouten. Een beroerde breedtepass van Jurriën Timber werd niet afgestraft door Virgil Misidjan. Edson Alvarez had bij die kans van Twente twee keer geluk dat zijn pogingen om aan de noodrem te trekken mislukten, anders had Ajax al vroeg met tien man gestaan. Na een fout van Kenneth Taylor mikte Vaclav Cerny naast.

Veel verkeerde passes

Maar, ook het bevlogen Twente bezondigde zich aan te veel verkeerde passes. Ajax profiteerde er te weinig van. Op een schot van Steven Berghuis na werd de Twentse doelman Lars Unnerstall voor rust niet getest.

In de tweede helft begon de thuisploeg sterker. Ajax leek in de sfeervolle Grolsch Veste te vragen om moeilijkheden. Misidjan en Ricky van Wolfswinkel misten een riante kans. Het inbrengen door Heitinga van Francisco Conceicao als rechtsbuiten gaf Ajax nieuw elan, ook omdat Kudus daardoor aanvallende middenvelder werd. Bediend door Tadic, die weer liet zien waarom Heitinga hem als kaatsende spits opstelt, maakte de Ghanees het doelpunt dat de Twentse bekerdroom deed vervliegen.

Records sneuvelen bij Feyenoord Niet eerder sinds de statistieken worden bijgehouden door het bureau Opta nam een elftal het vijandelijke doel zo vaak onder vuur als Feyenoord woensdagavond in het bekerduel tegen NEC: 50 keer. Van de 27 schoten op doel verrichtte de uitblinkende NEC-doelman Mattijs Branderhorst 23 keer een redding; ook dat was een record. Feyenoord kwam pas in de slotfase van de reguliere speeltijd van 0-2 achter terug tot 2-2. In de verlenging werd dat uitgebouwd naar 4-4. Feyenoord nam de strafschoppen daarna iets beter (5-4). “Ik sta hier toch als een trotse man, 23 reddingen is aardig wat”, zei Branderhorst later bij ESPN. Aanvoerder Orkun Kökcü van Feyenoord riep hem uit tot man van de wedstrijd. “Hij keepte fantastisch. Zoveel reddingen is echt heel bijzonder.” Behalve Feyenoord plaatsten deze week ook FC Utrecht, De Graafschap, Heerenveen, Spakenburg en PSV zich voor de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. De uitslag ADO-Go Ahead Eagles was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

