Ajacied Antony is in topvorm: ‘De favela heeft me gevormd tot wie ik nu ben’

Antony glijdt met zijn wijsvinger over de tekst die op zijn linkerarm getatoeëerd staat. ‘Quem vem de lá sabe um pouco do que eu já passei’, spelt de Braziliaan ten overstaan van een groepje journalisten. “Het betekent: Wie uit de favela komt, weet wat daar is gebeurd”.

Antony Matheus dos Santos (21), voetbalnaam Antony, draagt het verleden elke dag met zich mee, evenals zijn broer, die dezelfde tekst in zijn huid heeft laten tekenen. “Het leven in de favela heeft me gevormd tot wie ik nu ben”, vertelt Antony via een tolk in de Johan Cruijff Arena. “Ik heb er veel van geleerd – positieve en negatieve dingen. Ik probeer het altijd positief te bekijken, maar er zijn wel moeilijkheden geweest, armoede. Er waren dagen waarop we weinig te eten hadden. Daardoor heb ik extra veel waardering voor wat ik nu heb en wat ik kan doen voor anderen.”

Antony komt uit Inferninho, een van de beruchtste krottenwijken van Sao Paulo. Het voetbal bood de weg naar een beter bestaan, zoals dat voor meer van zijn landgenoten geldt. Vorig jaar zomer kwam hij voor ruim 15 miljoen euro naar Ajax. Na een wisselvallig eerste seizoen (negen doelpunten in 32 wedstrijden) oogt de buitenspeler nu stabieler. Zijn goede vorm op de Olympische Spelen, waar hij goud won met Brazilië, lijkt hij moeiteloos door te trekken bij Ajax. Getuige ook zijn optreden in de Champions League bij Sporting Clube de Portugal (1-5), waar Antony bij alle Amsterdamse doelpunten betrokken was. Dinsdagavond wacht het tweede duel in het Europese hoofdtoernooi, thuis tegen Besiktas.

‘Misschien is dat zelfvertrouwen nu nog wel iets gegroeid’

Ook zaterdag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen (3-0) onderstreepte Antony zijn vorm met een fraai, diagonaal afstandsschot van ruim twintig meter. “Ik heb eigenlijk altijd al veel zelfvertrouwen gehad”, zegt Antony, zijn hand nog eens over z’n korte, geblondeerde haar wrijvend. “Maar misschien is dat zelfvertrouwen nu nog wel iets gegroeid. Daarvoor moet ik mijn teamgenoten bedanken. Zij laten mij vrij om te spelen zoals ik wil.”

Zijn goede prestaties blijven niet onopgemerkt. Als Ajax komende zondag tegen FC Utrecht heeft gevoetbald, vliegt Antony voor interlands naar Brazilië, waar hij zich voor het eerst mag melden bij de Seleção. Ajax-trainer Erik ten Hag mocht het heugelijke nieuws vorige week aan zijn pupil vertellen. “Een geweldige stimulans naar de top”, noemde Ten Hag de uitverkiezing van Antony. “Er is nog ontzettend veel ruimte voor verbetering bij hem.”

Antony straalt van trots als zijn oproep voor het Braziliaanse elftal ter sprake komt. “Ik ben zo ontzettend blij”, glundert hij. “Ik denk dat dit een van de mooiste momenten uit mijn carrière is. Er zijn zo veel sterren in het nationale team. Ik hoop van hen te leren, naar ze te kijken, om later ook zo goed te worden.”

Drugsbendes en de politie schieten geregeld op elkaar

Een bezoek aan Inferninho zit er intussen niet meer in voor Antony. Hij is er te bekend, te populair voor. Bovendien ligt het gevaar altijd op de loer in de achterstandswijk, waar drugsbendes en de politie geregeld in vuurgevechten verzeild raken. Antony heeft zijn familie kunnen onttrekken aan de armoede. Zij wonen nu in betere oorden. “Het is heel bijzonder dat ik dat voor ze heb kunnen doen”, vindt Antony. “Het kostte veel tijd en energie om dat te bereiken, maar ik ben blij dat het gelukt is.”

Zijn afkomst zal hij nooit verloochenen, zweert Antony. “De favela is een onderdeel van mijn leven, een plek die ik nooit zal vergeten en ook altijd bij me zal dragen.” Antony wijst naar beneden, naar zijn felrode voetbalschoenen. Er staat ‘favela’ op geschreven. Vruchtbare voetbalgrond, zoals Antony weer hoopt te laten zien tegen Besiktas.

Wordt het Berghuis of speelt Klaassen? Ajax-trainer Erik ten Hag wil nog niet zeggen of hij Steven Berghuis of Davy Klaassen aan de wedstrijd tegen Besiktas laat beginnen. “Die keuze moet ik maken”, blikte hij vooruit naar het tweede groepsduel in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. “Normaal ben ik daar wel goed in.”

Klaassen is hersteld van een liesblessure, die hij tijdens de laatste interlandperiode opliep. Met Berghuis als meest aanvallende middenvelder won Ajax de laatste vijf duels met imponerende doelcijfers van 24-1. Ten Hag zei niet het gevoel te hebben dat hij niet om Berghuis heen kan. “Want Klaassen stak drie weken geleden bij het Nederlands elftal ook in uitstekende vorm. Dat is nog niet zo lang geleden. Hij zou ook zeker kunnen beginnen.”



Ten Hag kan nog geen beroep doen op de geblesseerde doelman Maarten Stekelenburg.

Daley Blind speelt dinsdagavond zijn 50ste wedstrijd in de Champions League. “Maar het blijft speciaal, met de hymne voor de aftrap en nu gelukkig ook weer de ambiance in een vol stadion. Die is fantastisch op Europese avonden”, zegt de 31-jarige verdediger. ANP

Lees ook:

Edson Álvarez, De Machine van Ajax, is altijd op zijn hoede

FC Groningen schoot zaterdagavond slechts één keer op doel bij Ajax (3-0). Ajacied Edson Álvarez verijdelde menig potentieel gevaar. ‘Ik vond hem fantastisch.’