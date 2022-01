Afrika Cup start ondanks dreiging van pandemie en geweld

Eind december kreeg Sébastien Haller de stelling voorgelegd of hij in januari met uitwedstrijden naar FC Utrecht en PSV op het programma liever bij Ajax zou blijven dan naar de Afrika Cup te gaan. De Ivoriaanse topscorer reageerde geïrriteerd omdat de stelling van De Telegraaf ‘disrespect voor Afrika’ toonde. Haller: “Zou deze ooit zijn voorgelegd aan een Europese speler over het EK?”

Het sneed een gevoelige kwestie aan. Afrikaanse voetballers die in Europa actief zijn, ervaren vaak een gebrek aan waardering voor het belangrijkste toernooi van hun continent. Ze werden daarin bevestigd toen de vereniging van Europese topclubs (ECA) in december zorgen uitte over de Afrika Cup: was het wel verstandig die door te laten gaan, gezien de oplopende omikronbesmettingen? Criticasters meenden dat de ECA vooral uit eigenbelang sprak. Die clubs moesten een keur aan topspelers gaan afstaan.

Ajax moet Haller minstens twee duels missen. PSV heeft in dezelfde periode niet de beschikking over diens landgenoot Ibrahim Sangaré. En meer Nederlandse clubs kunnen door de Afrika Cup even geen beroep doen op belangrijke krachten, zoals Sparta de sterke Nigeriaanse doelman Maduka Okoye en AZ Zakaria Aboukhlal (Marokko). Zo zijn vanuit alle Europese competities smaakmakers actief op de Afrika Cup, zoals van Liverpool Salah (Egypte), Keïta (Guinee-Bissau) en Mané (Sénégal), van Manchester City Mahrez (Tunesië), van Chelsea Mendy (Chelsea), van Arsenal Aubameyang (Gabon), van Bayern München Choupo-Moting (Kameroen).

Ian Wright bespeurt een dubbele moraal

Haller heeft nooit getwijfeld: spelen voor zijn land ziet hij als de ‘hoogste eer’. Het lastige is dat dit toernooi midden in het seizoen wordt gespeeld en niet in de zomer, als Europese competities zijn beëindigd, zoals het EK. Maar de Engelse oud-speler Ian Wright bespeurt een dubbele moraal in de volgens hem negatieve benadering van de Afrika Cup. Hij ziet er een gebrek aan respect voor Afrika in, liet hij op Instagram weten. De media-benadering is ‘compleet doorspekt met racisme’, meent Wright.

Hij kreeg bijval van Patrick Vieira, de Franse manager van Crystal Palace. Ook die club moet belangrijke spelers als Wilfried Zaha missen, maar hij maakt daar geen punt van. Vieira, bij de BBC: “Daarom is het belangrijk om een ​​zwarte manager te hebben die mensen kan laten begrijpen waar zijn roots liggen en hoe belangrijk dit toernooi is voor Afrikaanse mensen.”

Wright wees erop dat er amper zorgen over corona werden geuit toen het EK voetbal in juni en juli over tien landen werd gespeeld, terwijl de Afrika Cup in één land plaatsvindt. Niettemin hadden bijna alle selecties van de 24 deelnemende landen de afgelopen weken te maken met veel positieve gevallen. Overal moesten spelers in quarantaine, werden oefenpotjes afgeblazen en werd het reizen vertraagd.

Een militair poseert met de mascotte van de Afrika Cup in Limbe. In die speelstad zijn vanwege de grote politieke spanningen en de dreiging van aanslagen veel militairen en gewapende agenten op de been. Beeld REUTERS

Gevreesd wordt voor nieuwe brandhaarden door de samenkomst van spelers, officials en fans. In het gastland ligt de vaccinatiegraad heel laag. Volgens de monitor van de Johns Hopkins-universiteit is 2,55 procent van de 16 miljoen volwassenen volledig gevaccineerd. Het aantal besmettingen ligt echter ook laag. Uit voorzorg zal bij wedstrijden van Kameroen maximaal 80 procent van de stadioncapaciteit worden benut. Bij andere duels ligt dat op 60 procent.

Groter zijn de zorgen over de dreiging van aanslagen in de Engelstalige regio’s in het westen van het land. Daar wordt gespeeld in Limbe, terwijl speelstad Douala er vlakbij ligt. Sinds 2017 voeren Engelstalige, separatistische groeperingen in die gebieden een strijd voor onafhankelijkheid in het overwegend Franstalige land. De bloedige strijd tussen de rebellen en het leger kostte naar schatting al 3000 mensen het leven; een miljoen mensen sloegen op de vlucht. Het geweld nam afgelopen jaar verder toe.

Human Rights Watch uitte twijfels over de veiligheid

Separatistische leiders hebben gedreigd tijdens de Afrika Cup toe te slaan als het leger zich niet terugtrekt uit de regio. De Kameroense overheid besloot de controle op te voeren. In de straten van Limbe rijden nu veel gepantserde voertuigen met gewapende militairen en overal is politie. Human Rights Watch uitte niettemin twijfels over de veiligheid van de Afrika Cup in de instabiele regio. De mensenrechtenorganisatie wees onder meer op de wijdverbreide corruptie binnen de overheid.

De Kameroense regering en de Afrikaanse federatie CAF liet deze week echter opnieuw weten dat er alles aan gedaan is de de veiligheid van deelnemers en fans te garanderen. Bewoners in de buurt van het Limbe-stadion leven met gemengde gevoelens toe naar het toernooi, vertellen zij in een reportage van Reuters. “Hoe zal ik ervan genieten terwijl de mensen hier lijden onder de crisis? Elke dag sterven er mensen”, zei de 33-jarige Roland tegen het persbureau.

Lees ook:

Apeldoornse amateur Amro Abbas gaat met Soedan naar de Afrika Cup

Amro Abbas (23), amateurvoetballer bij AVV Columbia in Apeldoorn, gaat het met Soedan opnemen tegen de sterren in de Afrika Cup.