Advocaats laatste kunstje bij Feyenoord dreigt volledig te mislukken

Hoezeer Feyenoord in een crisis verkeert, was zaterdag al duidelijk toen supporters met wangedrag en geweld de club weer een slechte naam bezorgden. Een dag later bleek in de Kuip hoe diep ook de sportieve depressie gaat.

Na twee schlemielige eigen doelpunten en een gemiste penalty was een tafereel direct na het laatste fluitsignaal nog wel het meest symbolisch. Invaller Lucas Pratto, een veel te zware en niet fitte Argentijn, blesseerde zichzelf bij een woeste tackle op Davy Klaassen. Pratto werd vervolgens door twee verzorgers van het veld gedragen, de deerniswekkende afgang van een miskoop.

Pratto werd deze winter gehaald. Zijn salaris is onbekend, maar elke euro is er één teveel gebleken. Het is treffend voor het financiële onvermogen en het falen van Feyenoord als gewezen topclub. Trainer Dick Advocaat zag in de tweede helft dat Ajax wel spelers van niveau kon laten invallen. “Zij hebben een bank die honderd miljoen pond kost”, bitste Advocaat, waarmee hij indirect ook de kloof die is gegroeid met de kampioen onderstreepte. Op de ranglijst gaapt een verschil van 27 punten.

Geen ‘Klassieker’

Het treffen van zondag was het predicaat ‘Klassieker’ dan ook niet waard. Ajax hoefde niet zo nodig meer, Feyenoord kon niet beter en lijkt mentaal op een dwaalspoor te zitten. Zelden werd een duel tussen de aartsrivalen in zo’n naargeestige sfeer gespeeld. Dat kwam niet alleen door de 50.000 lege stoeltjes. Wat er allemaal aan vooraf was gegaan, hing als een donderwolk over de wedstrijd.

Er waren afgelopen week aanslagen in Rotterdam en Amsterdam op cafés die bekend staan als pleisterplaatsen van supporters van de clubs. De opgefokte sfeer onder de Feyenoordaanhang kwam zaterdag tot uiting rond het trainingscomplex in Rotterdam. Massaal opgekomen fans scandeerden antisemitische leuzen en bekogelden de politie met van alles, zelfs een nitraatbom, wat zes gewonde agenten opleverde. De politievakbonden wilden op zondag staken, waardoor het doorgaan van de wedstrijd tot een paar uur voor aanvang onzeker was. Tijdens een kort geding in de ochtend werd dat gevaar afgewend.

Het Rotterdamse legioen is gefrustreerd. Het moest vorige week toezien hoe het gehate Ajax feestvierde, terwijl Feyenoord dieper in het moeras zakte. De verwachtingen bij de fans zijn op basis van het verleden al jaren te hoog. Soortgelijk sentiment speelt ook rond Feyenoord City. De clubleiding wil dat nieuwe stadion om meer inkomsten te genereren, maar de meeste supporters houden vast aan De Kuip, een rijksmonument uit 1937 zonder veel commerciële mogelijkheden.

Verwijdering tussen coach en selectie

De directie is al een tijdje bezig met de toekomst, die technisch door de modernist Arne Slot vanaf het nieuwe seizoen moet worden vormgegeven. Op basis van oude waarden als defensieve zekerheid en duidelijkheid wist Advocaat de afgelopen anderhalf jaar de dieperliggende problemen met zijn resultaten nog aardig te camoufleren, maar ontwikkeling zat er niet in zijn elftal of de spelers. Dit seizoen begon dat zich te wreken met een sluipende verwijdering tussen coach en selectie. Als Advocaat kritisch was in de media, waren de spelers al snel op hun teentjes getrapt. Vorige week had Advocaat het na de lamlendige vertoning tegen ADO Den Haag (3-2 verlies), die een vorm van werkweigering leek, gewaagd zijn positie ter discussie te stellen. Na een nieuw crisisberaad met de spelers kwam er vrijdag een verkapt mea culpa over zijn lippen. Hij had zich in zijn emoties wat had laten gaan.

Ajax mocht aanvallen

Dat zijn temperament er niet onder heeft geleden, bleek zondag. Zijn hese stemgeluid galmde een uur lang geregeld tegen de betonnen tribunes. Zijn ploeg oppeppend, aanwijzingen gevend, vaak vergeefs. Hij had zijn elftal tactisch zodanig gecomponeerd dat Ajax mocht aanvallen, Feyenoord zelf speculeerde op counters. Dat leek in het begin nog aardig te lukken, maar bij een grote kans maaide Texeira over de bal en wist Linssen niet raak te schieten.

Na dik twintig minuten stond het opeens 0-1. Een lage corner van Ajax werd door Botteghin tegen Senesi geschoten, de bal caramboleerde in het doel. Vanaf de tribune zagen de geschorsten Steven Berghuis en Jens Toornstra hoe machteloos hun elftal aanvallend was. Bozenik stond als eenzame spits geïsoleerd en raakte geen bal goed. Zelfs een penalty pal voor rust, mét een rode kaart voor Álvarez, kon Feyenoord niet in het zadel helpen: Fer wist Stekelenburg niet te passeren. Een sleutelmoment, volgens Advocaat. “Als het 1-1 wordt, ga je heel anders de rust in.”

Een kwartier na rust was het weer tien tegen tien. Bij een counter van Ajax moest Malacia aan de noodrem trekken bij Antony, wat hem zijn tweede gele kaart opleverde. De wijze waarop de 0-2 viel, was nog schrijnender dan de 0-1. Na een mislukte voorzet van Rensch had Haps de bal gewoon kunnen laten lopen, maar de invaller schoot hem per ongeluk in eigen doel. Kudus maakte het allemaal nog wat pijnlijker (0-3).

Zo dreigt het laatste kunstje van Advocaat als clubtrainer in mineur te eindigen. De vierde plaats is ver weg. Voor Europees voetbal moet Feyenoord naar de play-offs, tegen ploegen die stuk voor stuk beter in vorm lijken. Of Advocaat nog de benodigde klik met de spelers heeft, zal moeten blijken. Opvallend positief klampte hij zich zondag vast aan zijn eigen vaststelling dat Feyenoord ‘een helft gelijkwaardig aan Ajax’ was geweest – en dat zonder Berghuis en Toornstra. “Ik had vandaag niet het gevoel dat ze niet wilden.” Het oogde soms anders.

