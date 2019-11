Advocaat sluit de rijen bij winnend Feyenoord

Het recept was eenvoudig voor de vierde competitiezege van Feyenoord, dat door de overwinning naar de tiende plaats in de eredivisie klom. Advocaat (72), sinds donderdag de vervanger van de opgestapte Stam, had de nodige accenten gelegd bij Feyenoord. De manschappen stonden wat dichter bij elkaar, de ruimtes waren kleiner en voorzichtig en vertwijfeld werd de aanval gezocht.

Advocaat had één mutatie doorgevoerd bij Feyenoord. Van der Heijden, afgedankt onder Stam, maakte zijn rentree in de basiself. Dat deed hij naast Ié, omdat de andere optie, Botteghin, licht geblesseerd moest afhaken. Advocaat liet donderdag bij zijn presentatie al doorschemeren dat hij niet schroomde terug te vallen op het ‘oude’ verdedigingsduo Van der Heijden/Botteghin. Het doel heiligt de middelen. Advocaat heeft er zijn handelsmerk van gemaakt.

Communicatie vormde het voornaamste argument voor de terugkeer van Van der Heijden. De Portugees Ié en de Argentijnse aankoop Senesi (zeven miljoen euro) spreken geen Nederlands en nauwelijks Engels. En, ook dat: kwalitatief kunnen ze zich niet dermate onderscheiden dat ze onmisbaar zijn bij Feyenoord. Zoals oud-voetballer Van Basten het onlangs treffend zei bij FOX Sports: “Als je écht goed bent, dan maakt het niet uit welke taal je spreekt.”

Coach Dick Advocaat (rechts) met assistenten John de Wolf (midden) en Said Bakkati (links). Beeld ANP

Nieuw leven

Feyenoord hield de rijen gesloten op een sombere, regenachtige novemberdag in Limburg. Advocaat hamerde er voortdurend op tijdens zijn eerste trainingen, zei hij na afloop in de bescheiden persruimte van VVV-Venlo. “Het gaat om organisatie, de restverdediging”, benadrukte Advocaat. “Als de één naar voren gaat, moet de ander achterin blijven. Dat moeten nog automatismen worden.”

Achter Advocaat lag een eenvoudige twaalfde speelronde. Jørgensen zette Feyenoord al na een kwartier op voorsprong tegen VVV, dat niet voor niets de zeventiende plek in de eredivisie inneemt. De fraaie 0-2 van Berghuis, na een half uur, kwam uit de lucht vallen. De wijze waarop Berghuis, gekozen tot aanvoerder door Advocaat, zijn doelpunt vierde – door met het elftal naar de reservebank te sprinten om zo de teamgeest te accentueren – was moeilijk om aan te zien. Waren dit dezelfde spelers als onder Stam, de trainer die de voorbije weken vergeefs een poging deed de selectie nieuw leven in te blazen? Was dit hetzelfde team dat als trainingspartner fungeerde in De Klassieker tegen Ajax?

Ja, het waren dezelfde voetballers. “Is dit dan het medicijn dat Feyenoord nodig heeft?” vroeg een Rotterdamse radioverslaggever zich af toen Berghuis in de laatste minuut mocht aanleggen voor een (benutte) strafschop. Nee, dat kan het niet zijn. Ook Advocaat, die zich presenteerde zoals van hem verwacht kon worden – fluitend, druk gebarend en soebattend met de vierde man – moest toezien dat er nog veel mis ging bij Feyenoord. “Alles kan nog beter”, hield Advocaat zich op de vlakte.

Tobias Pachonik van VVV Venlo in duel met Feyenoorder Luis Sinisterra. Beeld ANP Sport

De oud-bondscoach hield de moed erin. En wat kan hij anders doen? Advocaat was juist verheugd dat de beleving was teruggekeerd bij Feyenoord. Afgelopen week constateerde Advocaat nog dat hij te maken had met een stille spelersgroep. “Dat is ook wel een beetje logisch”, vond Berghuis, zondagmiddag bovenaan de trap in stadion De Koel. “Als je oude trainer weggaat en je ineens een hele nieuwe staf voor je hebt, dan kijkt iedereen een beetje de kat uit de boom.” Advocaat probeert het elftal te prikkelen, te stimuleren. Berghuis: “We trainen scherp. Dat probeert Dick ook een beetje in ons los te krijgen.”

Dat is wat Advocaat kan doen: kleine accenten leggen om Feyenoord voorzichtig omhoog te stuwen op de ranglijst. Dat zal zeker lukken, maar wonderen mogen er niet verwacht worden van dit Feyenoord. Niet onder Stam, niet onder Advocaat.

Maaskant: We moeten het samen doen VVV-trainer Robert Maaskant was ondanks de nederlaag tegen Feyenoord (0-3) niet ontevreden over het optreden van zijn elftal. “Ik kan mijn ploeg niets verwijten qua vechtlust”, stelde Maaskant na de negende verliespartij van dit seizoen. In de tweede helft werd er voorzichtig geroepen om het vertrek van Maaskant, die met zijn elftal zeventiende in de eredivisie staat. Of hij het tij nog kan keren? “De vraag is niet: kan ik het tij keren? Maar: kunnen wij het tij keren?” riposteerde Maaskant. “We doen het met de hele ploeg. Daar hebben we ook de supporters bij nodig.”

