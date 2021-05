Advocaat krijgt gewenste afscheid bij Feyenoord en kan zijn tranen niet bedwingen

Dick Advocaat liep zondagmiddag in een rechte lijn naar het veronderstelde einde van zijn carrière. Dat deed hij hevig geëmotioneerd. Enerzijds vanwege het gelukkige einde van zijn dienstverband bij Feyenoord, dat zich door een overwinning op FC Utrecht (2-0) plaatste voor de tweede voorronde van de Conference League, anderzijds in het besef dat het na ruim veertig jaar clubtrainerschap mooi is geweest.

Aanvoerder Berghuis probeerde Advocaat nog te verleiden tot een eresaluut, maar de Hagenaar (73) maakte zich, vechtend tegen de tranen, snel uit de voeten richting de catacomben. “Dat is geen gezicht”, stelde hij na afloop op de persconferentie in De Kuip. “Daar kan ik niet zo goed tegen. Het is prima zo.”

Het feestelijke einde, in een sfeer die deed denken of de 6500 aanwezige supporters een nieuwe landstitel van Feyenoord vierden, was Advocaat gegund. In de tweede seizoenshelft, waarin de achterstand op koploper Ajax opliep naar 29 punten, had hij de keerzijde van het trainersvak nog eens moeten ervaren. De kritiek, de onrust en de permanent hoge verwachtingen die rond waren bij Feyenoord; ja, het was zwaar geweest, bekende Advocaat.

Ook zondag, in de bespiegelingen na het slotduel van het seizoen 2020/2021, moest hij er nog eens aan geloven. Of er, als Feyenoord het hele seizoen dezelfde teamgeest als tegen FC Utrecht had getoond, niet veel meer in had gezeten dan de vijfde plaats? Advocaat, ad rem: “Veel meer niet.” Vervolgens: “Maar we hadden wel hoger kunnen eindigen.”

Dat is toch wel iets wat beklijft na het slotakkoord van Advocaat bij Feyenoord. Nee, hier zat geen trainer die te lang was doorgegaan, zoals hier en daar verondersteld. Hier zat een trainer die - voor eenieder die het horen wilde - zegt waar het op stond. Dat Ajax, PSV en ja, zelfs AZ, over kwalitatief betere spelers beschikten dan Feyenoord.

Bezoek van de spelersraad

Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Eind februari, na de thuisnederlaag tegen AZ (2-3), kreeg Advocaat bezoek van de spelersraad, bestaande uit Berghuis, Toornstra en reservekeeper Marsman. Ze hadden liever niet gehoord en gelezen dat ze kwalitatief minder waren dan AZ. Een teken des tijds toch, waarin spelers zich niet meer alles laten gezeggen. Advocaat moest de voorbije maanden nadrukkelijk op zijn woorden letten om de harmonie te bewaren. “Dat mag ik niet meer zeggen”, zei hij dan, knipogend.

Anderen moesten het maar doen. Zoals Leo Beenhakker, zaterdag in deze krant. Als hij Feyenoord ziet, ziet hij elf spelers, zei hij. Een afspiegeling van een meer individualistische maatschappij. “Ze spreken niet in wij, ze spelen hun eigen wedstrijdje. Dat is een van de problemen op dit moment, het maakt het moeilijker het maximale uit een team te halen.”

Natuurlijk, soms kan Feyenoord, opgetild door Het Legioen, tot aardige dingen in staat zijn, maar soms ook niet. Advocaat gooide vaak een anker uit door compact, geconcentreerd te verdedigen, een speelwijze die leidde tot 26 ongeslagen eredivisieduels. Het moest wel. Want als Advocaat ergens om herinnerd moet worden, dan is het toch wel deze frase: “Het resultaat telt.”

Overal, of het nu was bij de amateurs van DSVP in Pijnacker, waar hij in 1981 zijn trainerscarrière begon, of welke club of natie hij daarna coachte, overal stelde Advocaat het resultaat voorop. Het tekende de broodtrainer in hem, de overlever. Iemand met bewijsdrang ook.

Zijn tranen wenste Advocaat liever te verbergen

De liefhebber, de driftkikker, het ontpopte gevoelsmens; we zagen het zondag nog één keer bij Feyenoord, dat door doelpunten van Sinisterra en invaller Linssen won. Zijn tranen wenste Advocaat liever te verbergen.

Het leven gaat verder, stelde Advocaat in zijn slotwoord. Feyenoord, de club met dat eeuwig hoge verwachtingspatroon, zal verdergaan met een nieuwe trainer, Arne Slot, die op 22 juli al moet aantreden in de tweede voorronde van de Conference League.

En Advocaat? Hij kan nu mijmeren over vroeger. Over de wonderlijke reis die achter hem ligt. Over het leven dat aan hem voorbij is gevlogen. Over de dag dat hij in een rechte lijn naar het einde van zijn carrière liep.

