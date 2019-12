Advocaat geeft Feyenoord het vertrouwen weer terug

In de twee maanden onder interim-coach Advocaat, die eind oktober de opgestapte Stam verving, is Feyenoord opgeklommen van de twaalfde naar de vijfde plaats - slechts drie punten achter het als derde gerangschikte PSV. Feyenoord is in de competitie nog ongeslagen onder Advocaat. Vijf overwinningen en twee remises zag de Hagenaar. Tevens overleefde Feyenoord donderdagavond de bekerwedstrijd bij SC Cambuur (1-2).

Wat is er veranderd onder Advocaat? Middenvelder Fer, tegen FC Utrecht opnieuw één van de uitblinkers bij Feyenoord, onderstreept dat de spelers nu wat compacter bij elkaar staan, waardoor tegenstanders moeite hebben om door de stellingen heen te breken. “We staan beter gegroepeerd”, meent Fer. “Daarnaast zit een aantal spelers in een bloeiperiode, zoals Sinisterra. Als je goed staat, kun je ook beter op de counter spelen.”

Het kwam treffend tot uiting in de beginfase van de subtopper. Advocaat zag dat de thuisclub beter en dominanter was, maar een uitbraak van Feyenoord, fraai afgerond door Kökcü (wiens afstandsschot in de kruising belandde), leverde na een kwartier meteen de openingstreffer op. Een rake kopbal van Hoogma, uit een corner van Maher, zorgde twee minuten later echter voor de gelijkmaker.

Strijd en beleving

Daarna voltrok zich een enerverend schouwspel. Met veel strijd, kansen voor FC Utrecht (Maher, Kerk en Gustafson), kansen voor Feyenoord (Sinisterra, Botteghin en Berghuis), ballen op de paal (van Utrechter Klaiber en Feyenoorder Sinisterra) en uiteindelijk nog één doelpunt: Toornstra volleerde vijf minuten na de pauze een voorzet van de opgekomen Malacia knap binnen: 1-2.

“Dit was toch geweldig om te zien?” glunderde Advocaat na afloop op de persconferentie in Utrecht, waar hij vorig seizoen interim-trainer was. “Een prachtige prestatie is het van ons.” Ondanks een slotoffensief van FC Utrecht, dat tien minuten voor tijd met tien man verder moest (na een rode kaart voor Hoogma), bleef Feyenoord keurig overeind in Stadion Galgenwaard.

Luis Sinisterra (links) van Feyenoord loopt weg van zijn bewakers. Beeld ANP Sport

Advocaat gaf de credits aan zijn spelers, die met een buikschuiver het meegereisde publiek bedankten na afloop. “Het belangrijkste is dat het elftal laat zien dat het graag wil winnen”, vindt hij. “Dat er strijd en beleving is. Er wordt best eens wat gezegd als iemand niet doet wat hij moet doen. Dat hoort erbij.” Hoe anders was dat twee maanden geleden, toen Advocaat geschrokken was van een stille spelersgroep, die toen net een stevige terechtwijzing had gekregen van Ajax (4-0). “Als je ziet hoe een aantal spelers - niet door mij, maar door het geheel - speelt, zoals het centrale duo, de jonge spelers en Sinisterra, dat is een lust om te zien. Dat heeft ook met vertrouwen te maken.”

Advocaat heeft, mede door de resultaten, Feyenoord het vertrouwen teruggegeven. De Hagenaar zal het zelf niet zeggen, maar hij, de man die een leven lang ervaring in de voetballerij heeft, hield zijn jongere vakgenoten de voorbije maanden een spiegel voor. Stam (Feyenoord) en Van Bommel (PSV), trainers die zich vergaloppeerden in hun torenhoge ambities en weigerden de zwakheden van hun elftallen toe te dekken, zitten werkloos thuis met Kerst, terwijl Advocaat (72) Feyenoord laat spelen naar de mogelijkheden, waardoor het team langzaam weer terugkeert naar het niveau waar het hoort.

‘Feyenoord was de gelukkigste’ Willem Janssen, aanvoerder van FC Utrecht, sprak realistische taal na de thuisnederlaag tegen Feyenoord (1-2). “Het was een fantastische pot”, blikte hij terug bij FOX Sports. “We hebben er alles aan gedaan en genoeg kansen gecreëerd, maar ik denk dat Feyenoord de gelukkigste was.” FC Utrecht zakte na de zevende verliespartij van dit seizoen naar de zesde plaats in de eredivisie. Op vrijdag 17 januari hervat FC Utrecht de competitie met een uitwedstrijd bij PEC Zwolle. “We zullen stabieler moeten worden om in de tweede competitiehelft te groeien”, vindt Janssen.

