ADO-trainer Dirk Kuijt: ‘Ik weet dat ik mensen kan verbazen’

Kuijt had over belangstelling niet te klagen toen hij donderdagochtend werd gepresenteerd als nieuwe trainer van ADO Den Haag. Liefst tien cameraploegen, evenveel fotografen en een zaal vol journalisten vulden de bovenste etage van het Cars Jeans-stadion, waar Kuijt een contract voor een jaar tekende.

Edwin Reintjes, algemeen directeur van ADO Den Haag, ziet in de oud-speler van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe de ideale kandidaat om de Haagse club terug naar de eredivisie te brengen. “Dirk Kuijt heeft altijd uitgestraald wat we als ADO Den Haag willen uitstralen, en dat is: durf, passie, ambitie en werklust”, loofde Reintjes.

Voor Kuijt, die in 2017 zijn carrière als voetballer beëindigde met de landstitel bij Feyenoord, wordt het zijn eerste klus in het betaalde voetbal. Daar zit een heel proces achter, vertelde de Katwijker. Direct na het afsluiten van zijn loopbaan werd hij trainer van de jeugd van Feyenoord, een verbintenis die beide partijen vorig jaar februari besloten te ontbinden. “Ik ben toen gelijk doorgegaan, terwijl ik eigenlijk wat meer rust had moeten nemen”, reflecteerde Kuijt. “Ik had iets meer tijd moeten nemen om na te denken over vragen als: wie wil ik zijn? Wat wil ik worden? Uiteindelijk bleek dat ik heel graag betrokken wilde blijven bij het voetbal.”

Visie en strategie

Kuijt legde ook zijn oor te luister bij z’n voormalig trainers. “Louis van Gaal (bij Oranje, red.) en Rafael Benítez (bij Liverpool) zijn trainers waar ik veel van heb geleerd”, stelde de 104-voudig international. “Ook een trainer als Bert van Marwijk (bij Feyenoord) heeft mij laten zien wat vertrouwen met een speler kan doen. Deze drie toptrainers hebben mij laten nadenken over de vraag: welke visie, welke strategie heb ik als coach?” Hoe hij die vragen nu wil beantwoorden? Kuijt: “Allereerst is het belangrijk dat we promotie gaan behalen met ADO. ADO is een sleeping giant, die thuishoort in de eredivisie - niet in het rechterrijtje, maar in het linkerrijtje. Hoe we dat gaan bereiken, is afhankelijk van het materiaal. Van origine ben ik een aanvallend denkende coach, een aanhanger van de Nederlandse manier van voetballen.”

Kuijt keek zondag op tv naar de finale van de play-offs, waarin ADO Den Haag een ticket voor de eredivisie uit handen gaf tegen Excelsior. Het duel werd ontsierd door ernstige ongeregeldheden. Kuijt zei nadien niet getwijfeld te hebben over een trainerscarrière in Den Haag. “Ik heb namelijk ook heel veel positieve dingen gezien”, stelde hij. “De problemen die zich hebben voorgedaan moet je niet betrekken tot een club, maar dat moeten we ons met z’n allen aantrekken. Louis van Gaal zei deze week terecht dat het een maatschappelijk probleem is.”

Twijfels en vooroordelen

Kuijt zal ook als trainer moeten opboksen tegen de twijfels en vooroordelen, zoals hij dat als voetballer ook moest doen. Zeker bij een club als ADO Den Haag, waar het vaak onrustig is. “Ik moet als trainer laten zien wat ik in mijn mars heb, zoals ik dat als voetballer mijn hele leven heb gedaan. Ik weet hoe het werkt. Maar ik denk ik in het verleden bewezen heb dat ik mensen kan verbazen.”

