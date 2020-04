ADO en RKC blijven in eredivisie, druiven zuur voor Utrecht en Cambuur

Nooit eerder vond de apotheose van de eredivisie plaats achter het bureau. Na consultatie van de clubs hakte het bestuur betaald voetbal vrijdag lastige knopen door over afwikkeling van een seizoen dat door de coronacrisis niet meer kan worden voltooid. Het gaat om besluiten met verstrekkende sportieve en financiële gevolgen die voor betrokken clubs in de miljoenen kunnen lopen.

Geen kampioen

Het belangrijkste besluit: de eredivisie bestaat volgend seizoen uit dezelfde achttien clubs. Want: niemand promoveert en niemand degradeert. Dus blijven hekkensluiter RKC en nummer voorlaatst ADO Den Haag op het hoogste niveau actief. Dat houdt meteen in dat de gedoodverfde kampioen Cambuur van de eerste divisie en de nummer twee De Graafschap niet promoveren. Zij kunnen nog wel naar de rechter stappen. Of zij dat doen is nog onbekend.

De KNVB besloot ook dat er geen kampioen wordt aangewezen. Dat is voor het eerst sinds het laatste oorlogsjaar 1945. Voor de verdeling van de Europese tickets heeft de bond vastgehouden aan het advies van de Uefa om de actuele stand als uitgangspunt te nemen omdat die het enige objectief hanteerbare criterium biedt.

Dat betekent dat Ajax, koploper in de stand sinds 8 maart, een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League krijgt. AZ, op basis van het doelsaldo tweede, wordt ingeschreven voor de voorronde van dat elitetoernooi. Feyenoord stroomt als nummer drie rechtstreeks door naar de poulefase van de Europa Leauge. PSV en Willem II moeten eerst een voorronde spelen voor plaatsing voor dat toernooi.

De druiven zijn zuur voor FC Utrecht. De club stond zesde, drie punten achter Willem II, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld en een veel beter doelsaldo. Bovendien had Utrecht zich ook via de bekerfinale Europees kunnen plaatsen. Of de club het besluit juridisch gaat aanvechten, is nog onduidelijk. Het zal voor Utrecht als een schrale troost aanvoelen dat de Europese premies door de wel geplaatste clubs komende seizoen verdeeld zullen worden over alle clubs.

Zo min mogelijk juridische nasleep

Vooral in Den Haag zorgde het besluit voor opluchting. De toekomst van ADO was zeer onzeker geworden bij degradatie vanachter de bestuurstafel. De club had dan ook al juridische stappen in het vooruitzicht gesteld. ADO stond in de eredivisie zeventiende met negentien punten, vier meer dan RKC maar liefst zeven minder dan PEC Zwolle en Fortuna Sittard.

De besluiten werden uiteindelijk genomen door de directie betaald voetbal van de KNVB, bestaand uit Eric Gudde en Jean Paul Decosseaux. Om zo veel mogelijk draagvlak te krijgen en zo min mogelijk juridische nasleep raadpleegden zij de afgelopen dagen en ook vrijdag via een videoverbindingen alle clubs. Uiteindelijk kwam het tot een stemming. Zestien van de 34 clubs waren voor een promotie- en degradatieregeling, negen clubs waren daar tegen en negen onthielden zich van stemming. Dat draagvlak vond de bond te klein om clubs te laten degraderen. Het advies van de clubs was niet bindend.

