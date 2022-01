ADO Den Haag kon de hoogmoed van RKC niet afstraffen

Het is misschien een wat impopulaire opinie in tijden van corona, maar ergens was het wel goed dat er dinsdagavond geen publiek mocht zijn bij RKC-ADO Den Haag, een duel in de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi.

Stel nou dat je als supporter van RKC – levend in het besef dat je nog slechts drie rondes verwijderd bent van de finale in De Kuip – een paar tientjes neertelt om je favoriete club aan te moedigen tegen eerstedivisionist ADO Den Haag. Dan voel je je toch bekocht bij de aanblik van de opstellingen? RKC-trainer Joseph Oosting waagde het om met een reserveteam aan te treden in het Mandemakers-stadion; liefst acht mutaties deed hij ten opzichte van het competitieduel met Go Ahead Eagles, afgelopen zaterdag.

Oosting, bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, zal zich verschuilen achter het feit dat het een beproefd recept is. Ook in de eerste en tweede ronde – thuis tegen Willem II (3-0) en uit bij de amateurs van Harkemase Boys (0-5) – had hij zich bediend van de inbreng van veel wisselspelers. Want ja, de competitie, waarin RKC momenteel veertiende staat, is veel belangrijker voor de ploeg uit Noord-Brabant.

Twee wedstrijden in een week

Het erge is: veel collega’s van Oosting denken er precies hetzelfde over. Dat Ajax-trainer Erik ten Hag wat basiskrachten spaart tegen de amateurs van Barendrecht of Excelsior Maassluis, dat valt nog te begrijpen. Maar dat Cambuur het met een veredeld tweede elftal opneemt tegen NEC? Of dat Fortuna Sittard zichzelf al bij voorbaat elke illusie ontzegt bij PSV? Het is een dikke middelvinger naar de KNVB-beker. Sinds wanneer kunnen beroepsvoetballers niet meer twee wedstrijden in een week spelen? “De beker is de kortste weg naar Europees voetbal”, wordt nog slechts in de gekscherende vorm uitgesproken, zoals door de amateurs van DVS’33 uit Ermelo, die verloren bij Vitesse.

Dit dedain is ondenkbaar in het buitenland. Al helemaal in Engeland, waar de FA Cup, een toernooi met statuur, de charme van het voetbal weerspiegelt. Clubs nemen het serieus, zoals ook Manchester City, dat begin deze maand aantrad bij Swindon Town, een ploeg uit de League Two (derde divisie). Trainer Josep Guardiola stuurde zijn sterkste elftal het veld in, inclusief Rúben Dias, Bernardo Silva en Kevin De Bruyne. Bayern München, dat in oktober werd uitgeschakeld door Borussia Mönchengladbach? Idem. En het sterrenensemble van Paris Saint-Germain, dat eerder moest afreizen naar de amateurs van Vannes? Zelfde verhaal.

Hollandse hooghartigheid

Vanwaar toch die Hollandse hooghartigheid over de beker? De winnaar plaatst zich meteen voor de play-offs van de Europa League. Provincieclubs schreven er bovendien de mooiste hoofdstukken uit hun clubgeschiedenis, zoals afgelopen decennium FC Twente (2011), AZ (2013), PEC Zwolle (2014), FC Groningen (2015) en Vitesse (2017) deden. Tientallen supportersbussen, kleurrijke mensenmassa’s en volksfeesten op pleinen zitten in het geheugen gegrift. Hoe mooi. Hoe puur en verfrissend ook, in het door geld geregeerde voetbal.

Je zou maar Michiel Kramer heten, de spits van RKC die zo graag tegen zijn oude club ADO Den Haag had willen spelen. Negentig minuten lang moest hij op de bank zitten. Pas in de verlenging – RKC-ADO eindigde in 2-2 – mocht hij invallen. Daarin zag Kramer dat twee treffers van Odgaard het duel beslisten: 4-2. Oosting kwam weg met zijn roulettespel.

RKC’s aanvoerder Melle Meulensteen, deels opgegroeid in Engeland, was een van de basisspelers die wel in actie kwam tegen ADO. “Soms moet je prioriteiten stellen”, zei hij na afloop. “Komend weekend wacht Fortuna Sittard. Wil je ver komen in de beker of boven de streep blijven? Dat is een lastige vraag. De andere spelers hebben het fantastisch gedaan. We hebben gewoon een goede selectie.”

Lees ook:

Clubs als Sparta staan voor een dilemma in coronatijd: investeren of op de centen passen?

Sparta staat, net als veel concurrerende clubs, voor een dilemma: investeren voor lijfsbehoud of financiële voorzichtigheid nu stadions voorlopig leeg blijven?