ADO Den Haag gaat na logische degradatie op zoek naar ‘resetknop’

Het Oh oh Den Haag, het lied over die mooie stad achter de duinen, klonk gewoon nog uit de speakers toen scheidsrechter Jochem Kamphuis tegen half vijf de wedstrijd had beëindigd. Shaquille Pinas viel geëmotioneerd op het veld. Zijn medespelers stonden wat verweesd voor zich uit te staren. Zij hadden de degradatie niet kunnen voorkomen, een logisch uitvloeisel van de organisatorische, financiële en technische puinhoop die ADO Den Haag de afgelopen jaren was.

Verdediger Gianni Zuiverloon noemde de wedstrijd tegen Willem II (1-4) ‘een reflectie van het seizoen’. “Er is veel misgegaan, op en buiten het veld.” Trainer Ruud Brood stond er al even verslagen bij, in de catacomben van het lege Car Jeans Stadion. “Dit doet pijn.” Hij stapte er vorig najaar in, nadat bij ADO voor de zoveelste keer een trainer (Aleksandar Rankovic) voortijdig was vertrokken. Het was en bleef onrustig in alle geledingen. Brood: “Er is hier van alles gebeurd. Dat weghouden bij de spelers is niet eenvoudig.”

ADO degradeert net als in 2007 naar de eerste divisie en zal daar FC VVV weer tegenkomen. De Venlonaren maakten na de winterstop een sportieve glijvlucht naar beneden en konden tegen de freewheelend kampioen Ajax niet meer voor een stunt zorgen (3-1). De zwanenzang van ADO als eredivisionist, veertien jaar na de vorige degradatie, kwam geheel in stijl tot stand.

ADO begon dramatisch

Buiten het Haagse stadion – door een politiemacht streng bewaakt – misdroegen gefrustreerde ADO-fans zich, wat tot tientallen aanhoudingen en een noodbevel leidde. In het stadion begon ADO zo dramatisch dat bij de rust (0-3) het pleit al was beslecht. Geen moment wekte het elftal de indruk als collectief te willen knokken voor de laatste kans. Het modderde maar wat aan. Willem II profiteerde van het erbarmelijke verdedigen en hield daarmee uitzicht op handhaving in de eredivisie. Tot overmaat van ramp miste ADO’s Nasser el Khayati bij 0-2 nog een strafschop.

De kroniek van een aangekondigde degradatie begon in 2015. ADO kreeg een nieuwe Chinese eigenaar die vooral niet, te weinig of te laat betaalde. Structureel gaf de club meer geld uit dan er binnenkwam. Op het technisch beleid, waar tot dit najaar Martin Jol nog een belangrijk stempel op drukte, was geen peil te trekken. Trainers kwamen en gingen, met als dieptepunt de periode dat Alan Pardew een legertje aan incapabele Engelse spelers aantrok. Dit seizoen werd ingezet op de eigen jeugd maar toen dat even niet lukte, kwam er een stoet routiniers binnen. Koopjes en mooie namen op papier – Janmaat, Vejinovic, Mokhtar en El Khayati – maar ze waren veelal geblesseerd, niet echt fit of maakten een uitgebluste indruk. Janmaat, een oud-international van pas 31 jaar, werd gisteren vrij schrijnend aan alle kanten voorbij gelopen.

Zuiverloon (34) was de laatste jaren actief in India maar had geen club meer toen hij in november binnenkwam. Ook hij was veel geblesseerd. “We hadden denk ik wel vijftig spelers in de selectie. Ik geloof dat Pinas dit seizoen met zes of zeven verschillende centrale verdedigers heeft gespeeld terwijl achterin juist stabiliteit nodig is”, zei Zuiverloon. Op de vraag of de selectie wel een eenheid was? “We hebben geprobeerd er een eenheid van te maken.”

En nu? Veel spelers zullen moeten afvloeien. Brood: “We moeten de resetknop indrukken. We hebben spelers nodig die begaan zijn met deze club.” ADO hoopt snel toestemming te krijgen van de rechter voor de WHOA-procedure die de schuldenberg moet gaan verkleinen. Dat moet ook een overname van de club mogelijk maken. Ondertussen moet volgens Brood ‘de totale structuur’ van ADO op de schop. “ADO heeft mensen nodig met de juiste wijsheid. Met al die schreeuwers eromheen is de club niet geholpen.”

