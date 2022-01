Activisten aan Djokovic: vraag aandacht voor slechte omstandigheden van vluchtelingen in Australië

Eén ding is zeker: Novak Djokovic mag vandaag uitchecken uit het Park Hotel in Melbourne. Dat geldt niet voor de andere ‘gasten’, asielzoekers en vluchtelingen van wie een aantal al een jarenlange strijd voert met de Australische autoriteiten. Waar Djokovic zich vandaag na vier nachten een vrij man mag noemen, daar is hun lot onbekend en onzeker. De meesten van hen lijken zich te moeten opmaken voor een langer verblijf in het troosteloze gebouw, dat in de volksmond ‘gevangenishotel’ wordt genoemd.

Ooit was het Park Hotel een goedlopend toeristenhotel, populair vanwege de centrale ligging in Melbourne. Inmiddels is het de thuishaven van asielzoekers en vluchtelingen, die volgens mensenrechtenactivisten in Australië als criminelen worden behandeld. Het gebouw wordt bewaakt door gewapende politie, de mensen zitten vaak opgesloten in hun kamers met gesloten ramen en het eten dat zij krijgen zou vaak bedorven zijn. In oktober besmette een corona-uitbraak meer dan de helft van de toen 46 bewoners en in december braken er kleine branden uit.

Afgeplakt met donker plastic

In een mail aan Trouw vertelt Lieke Jansen als belangenbehartiger van de vluchtelingen dat het Park Hotel sinds december 2020 officieel te boek staat als een APOD, Alternative Place of Detention. De ramen van het gebouw werden afgeplakt met donker plastic, zodat voorbijgangers de vluchtelingen niet konden zien. Mensen mogen alleen naar buiten voor een medische behandeling, aldus de in Melbourne woonachtige mensenrechtenactiviste. “En dan wel met handboeien om en met permanente bewaking.”

Activisten als Jansen demonstreren regelmatig voor het hotel om hun steun te betuigen aan de mensen die er worden vastgehouden. De aanwezigheid van een internationale beroemdheid als tennisser Djokovic wordt door mensenrechtenactivisten over de hele wereld aangegrepen om aandacht te vragen voor de omstandigheden waarin de asielzoekers en vluchtelingen moeten leven. Zij hebben zich voor het hotel verzameld, waar ook Servische fans van Djokovic de afgelopen dagen protesteerden tegen de in hun ogen misdadige behandeling van hun volksheld.

Hoop dat Djokovic druk uitoefent

Shankar Kasynathan, een campagneleider van Amnesty International, sprak tegen persbureau AP de hoop uit dat Djokovic druk zou uitoefenen op de Australische regering om een einde te maken aan ‘deze zinloze wreedheid’. “De wereld kijkt op dit moment toe omdat we een van ’s werelds meest gevierde atleten onder een dak hebben met ’s werelds meest kwetsbare mensen, namelijk vluchtelingen”, zei Kasynathan. Jansen sluit zich daarbij aan. “Ik hoop dat Djokovic zijn bekendheid aangrijpt om media-aandacht te vragen voor het mensonterende Australische vluchtelingenbeleid.”

Djokovic, gewend aan luxere onderkomens dan het immigratiehotel in Melbourne, kreeg de afgelopen dagen wel een andere behandeling dan zijn ‘lotgenoten’ een verdieping boven hem. De Servische premier Ana Brnabic zei dat het gelukt was om glutenvrij eten bij hem af te leveren, evenals oefenspullen, een laptop en een simkaart, zodat hij in contact kon blijven met zijn familie. Australische media meldden dat een verzoek om de persoonlijke chef-kok van Djokovic maaltijden voor hem te laten bereiden was afgewezen.

Positief getest en zonder mondkapje op evenement

Het Federal Circuit and Family Court van Australië bepaalt maandag of Djokovic het land moet verlaten of dat hij op 17 januari mag meedoen aan de Australian Open. Uit gerechtelijke documenten zou blijken dat Djokovic een ‘medische vrijstelling van covidvaccinatie’ had gekregen omdat hij onlangs was hersteld van corona.

De positieve test van Djokovic was op 16 december. Een dag later woonde hij in Belgrado een evenement bij ter ere van jonge tennissers. Ouders plaatsten foto’s op sociale media waarop Djokovic en de kinderen zonder mondkapjes te zien waren. Niet duidelijk is of Djokovic op dat moment de resultaten van zijn test kende.

