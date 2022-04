Abdi & Abdi, een uitzonderlijke vriendschap die het belang van sport ver overstijgt

Schouder aan schouder passeren Abdi Nageeye en Bashir Abdi de vijftienkilometergrens van de marathon van Rotterdam. In de ontspanning van dat moment schuilt een mooie symboliek. Wereldnieuws waren de geboren Somaliërs vorig jaar, door de manier waarop ze olympisch zilver en brons wonnen. Voor het eerst lopen ze weer een wedstrijd samen.

Veel is hetzelfde. Hun broederschap, net als hun passie om samen voor het podium te gaan. Maar dit keer is het de Belg Abdi die de Nederlandse Nageeye opzweept om aan te haken, met een armgebaar voorbij de 30 kilometer. In Japan was het in de zomer van 2021 precies andersom.

Hun samenwerking is uniek in de doorgaans zo egoïstische topsportwereld – en zeer succesvol. In een nieuw nationaal record van 2.04,56 wint Nageeye de 41ste editie van de 42-kilometerloop in de havenstad, als eerste Nederlandse man. “Ik wil mijn vriend Bashir bedanken. Hij heeft zichzelf opgeofferd.”

Bashir Abdi, vorig jaar nog de winnaar en nu net hersteld van een blessure, finisht als vierde. Drie kilometer voor het einde moet hij uit de kopgroep lossen. “Ik wist vooraf al dat Abdi van een ander niveau was dan ik. Daarom had ik me voorgenomen om hem te helpen tot zover ik kon.” Met een knipoog naar Sapporo, Japan: “Ik was het hem ook verschuldigd”.

Lopen voor hun land

Abdi & Abdi, zoals ze sinds de Spelen liefkozend worden genoemd, hebben een bijzondere vriendschap die het belang van sport ver overstijgt. Zij lopen niet alleen voor zichzelf, maar voor een heel land. Alle twee verlieten ze als minderjarige het door geweld verscheurde Somalië. Nu hopen ze met sportprestaties hun verdeelde moederland te verenigen.

Bashir Abdi: “Atletiek wordt gezien als een individuele sport, maar voor ons is het een teamsport. Sport brengt mensen samen en we hopen dat dat ook in ons land van herkomst gebeurt. Elke keer als wij op internationaal niveau samenwerken en dat met handgebaren laten zien, wordt dat besproken in Somalië en worden de politieke verschillen even vergeten.”

Ze delen een naam, leeftijd (33 jaar) en geboortestad (Mogadishu), maar hun families komen uit verschillende clans. Dat telt nog steeds in de hoorn van Afrika en maakt dat hun vriendschap extra in het oog springt. Volgens Nageeye, die de stammenstrijd ‘bullshit’ noemt, zijn hij en Abdi een voorbeeld van hoe het anders kan.

Niet in de verzuring lopen

Deze zondagochtend lopen ze de hele race in elkaars buurt, al zijn de momenten waarop dat zij aan zij gebeurt zeker in de slotfase spaarzaam. Dan is het Abdi die voorop gaat, met Nageeye daar vlak achter. De Nederlander had zich de leerling gevoeld, vertelt hij na afloop goedlachs als altijd.

Het is voor het eerst dat hij in een topmarathon zo lang in een kopgroep loopt. Dan moet je weten wanneer je moet versnellen en wanneer je concurrenten bluffen. Abdi houdt hem rustig en zegt: ‘blijf gewoon achter mij’. Dat zorgt ervoor dat hij niet in de verzuring hoeft te lopen en zijn benen kan sparen voor de eindsprint met de Ethiopische Leul Gebreselassie, die tweede wordt.

Het is een lange weg geweest, verklaart Nageeye, die het speciaal noemt dat hij uitgerekend in Nederland zijn eerste grote marathon wint. Als jonge vrijgezel was hij met een droom en weinig middelen aan zijn loopavontuur begonnen. Inmiddels is hij een vader van vier, die in de aanloop naar Rotterdam zijn kinderen al drie maanden niet heeft gezien vanwege het dwingende trainingsritme.

Vanaf het prille begin wilde hij de strijd aangaan met de Kenianen en de Ethiopiërs, die van oudsher de marathon dicteren. Stralend: “Ze waren vandaag met genoeg, maar wij communiceren het meest. Nu, na al die jaren, moeten ze ons wel serieus nemen. Ze kunnen niet meer de zwakste teams sturen als de twee Abdi’s meedoen.”

