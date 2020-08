Aantal toeschouwers bij Feyenoord-Sparta zondag fors teruggebracht tot 3000

Feyenoord mag zondag in de oefenwedstrijd tegen stadgenoot Sparta maximaal 3000 bezoekers toelaten in de Kuip. Eerder lag de grens op 7000 fans. Bezoekers van het stadion zullen zondag vanaf binnenkomst tot aan het verlaten van het stadion bovendien een mondkapje moeten dragen. In de commerciële ruimtes gelden de reguliere regels die nu voor de horeca gelden.

Dit is de uitkomst van een overleg dat vrijdagmorgen plaatsvond tussen de gemeente en Feyenoord. Het gaat om aanvullende voorwaarden op het protocol dat al was afgesproken. Daarin was nog sprake van 7000 toeschouwers, waarbij mensen op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar moeten blijven, op uitzondering van supporters uit één huishouden en minderjarigen. Volgens een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is zingen of het luidkeels aanmoedigen van de spelers niet meer aan bod gekomen in het overleg.

Premier Rutte gaf in juni aan dat er weliswaar weer beperkt en onder voorwaarden publiek zou zijn toegestaan bij het betaald voetbal, maar dat mensen niet mochten juichen, schreeuwen of zingen, om het verspreidingsgevaar van corona te beperken. Woensdag bleek dat de duizend Feyenoord-supporters die een openbare training in de Kuip mochten bijwonen zich daar niet aan hielden. Rutte kwam daar donderdagavond in zijn persconferentie op terug. “In Rotterdam waren deze week helaas al hartstochtelijk zingende Feyenoord-supporters te zien, geheel tegen de coronaregels in. Als kabinet kunnen we ons voorstellen dat met de oplopende cijfers in Rotterdam de burgemeester het aantal supporters bij wedstrijden drastisch zal beperken of helemaal zal verbieden”, zei Rutte. Tot dat laatste heeft Aboutaleb nog niet besloten.

Eerste echte proef in Nederland

De oefenwedstrijd zondagmiddag (14.30 uur) is een eerste echte proef in Nederland van een evenement waar enkele duizenden mensen bij aanwezig zijn. Rutte wees donderdag op de mogelijkheid dat burgemeesters of voorzitters van veiligheidsregio’s wedstrijden met publiek alsnog verbieden. “Als de cijfers er aanleiding toe geven, dan kunnen die maatregelen ook worden opgeschaald naar een landelijk niveau en voor heel Nederland gaan gelden.”

Feyenoord kreeg vrijdag ook te horen dat het nog niet mag beginnen met de kaartverkoop voor de vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen FC Twente op zondag 16 augustus. Hiervoor worden eerst de ervaringen van de wedstrijd van zondag afgewacht.

