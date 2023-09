Aanhaken of afhaken? Succes in de Champions League is cruciaal voor het Nederlandse vrouwenvoetbal

Om de volgende stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van het vaderlandse vrouwenvoetbal is het van groot belang dat een eredivisieclub de groepsfase van de Champions League haalt. Nog nooit wist een Nederlands team zich daarvoor te kwalificeren. Ajax speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd in de voorrondes, FC Twente stond woensdagavond al tegenover Sturm Graz en won met 6-0.

Aanhaken of afhaken? Dat is de vraag. Het WK van afgelopen zomer heeft onderstreept hoe snel de internationale top zowel kwantitatief als kwalitatief groeit. “Wij moeten daarin mee”, stelt Twente-trainer Joran Pot. Hoe? “Door te zorgen dat wij als team elke dag een goed level halen op de training, dat we elkaar daarin uitdagen. Ook hoop je dat we in wedstrijden getriggerd worden om ermee aan de slag te gaan.”

Het werkwoord ‘hopen’ illustreert de spagaat waarin bekerwinnaar Twente en landskampioen Ajax zitten: enerzijds wordt er over de grenzen meer en meer van ze gevraagd, anderzijds hebben ze nationaal nog steeds veel te weinig tegenstand.

450.000 euro

De Vrouwen Eredivisie moet een topcompetitie worden, heeft de KNVB als officieel doel geformuleerd. Lucienne Reichardt, manager vrouwenvoetbal van de bond, noemt daarbij het bereiken van die Europese groepsfase ‘één van de belangrijkste dingen’.

Voor iedere club die mee mag doen aan het kampioenenbal, keert organisator Uefa een zogeheten ‘non-participation fee’ uit aan het land van herkomst. Dat bedrag van ongeveer 450.000 euro moet vervolgens verdeeld worden. Reichardt: “Dus alle eredivisieclubs profiteren ervan als Ajax of Twente zich kwalificeert.”

Ook verdient Nederland dan extra punten voor de ‘coëfficiëntenranglijst’ van de Uefa. In die Europese tabel bezetten de vrouwen op dit moment de tiende plek. Het streven is een top-7-notering. Volgens Reichardt helpt dat om de eredivisie aantrekkelijker te maken voor buitenlandse speelsters en trainers om hiernaartoe te komen, wat een positief effect heeft op het niveau.

Gemiddelde leeftijd 22 jaar

Ook Ajax-trainer Suzanne Bakker denkt dat presteren in de Champions League daarvoor cruciaal is. “Het halen van de groepsfase is een belangrijke stap om als Nederland te laten zien dat wij ook naar dat niveau gaan. Daardoor willen speelsters hier misschien langer blijven spelen.”

De gemiddelde leeftijd in de Vrouwen Eredivisie ligt rond de 22 jaar. Wie talentvol is, vertrekt naar het buitenland. International Esmee Brugts bijvoorbeeld speelde drie jaar geleden nog bij de amateurs en is nu al het niveau van de eredivisie ontgroeid. Zij verruilde deze zomer PSV voor FC Barcelona.

Natuurlijk wordt er door de KNVB hard gewerkt aan de professionalisering van de competitie. Grote vraag is of de ontwikkelingen, gelet op het internationale tempo, snel genoeg gaan.

Niet meer onder de amateurtak

Ook dit seizoen – vrijdag is de eerste speelronde – kent weer een aantal primeurs. Voor het eerst mogen er alleen betaaldvoetbalorganisaties, in de volksmond bvo’s, meedoen. Eerder viel het vrouwenvoetbal nog onder de amateurtak. Van de 34 bvo’s in Nederland hebben er inmiddels dertien een eerste vrouwenelftal. Daar is de KNVB tevreden mee; de teams moeten immers wel gevuld kunnen worden. Van de 1,2 miljoen leden zijn er 135.000 vrouw.

De straffen die na een rode kaart opgelegd worden, zullen voortaan lager zijn – geheel volgens de professionele richtlijnen. “Omdat het voetbal nu als werk wordt gezien”, legt Reichardt uit, “is de redenatie dat speelsters daarvan afhankelijk zijn.” Feitelijk is de eredivisie nog altijd een treffen tussen profs en semi-profs.

De moderne voetbalster

Bakker: “Bij Ajax hebben we een cao. De meiden zijn fulltime voetbalsters. Ze hoeven er niet nog naast te werken of studeren. Dat geldt ook voor Twente, PSV en Feyenoord, maar die poule moet groter worden. Dan kan er over de hele linie meer getraind worden en krijgen we meer atleten op het veld. Zo kunnen we het niveau met elkaar omhoog krijgen.”

Ook dat is een les van het WK: de moderne voetbalster is fit, snel en wendbaar. Recordinternational en Ajax-aanvoerder Sherida Spitse ziet dat daar ‘echt nog stappen in gemaakt kunnen worden’. “Als ik zie hoe keihard we bij Oranje trainen. Dat is intenser dan bij Ajax. Daar word je fitter van, waardoor je de manier van spelen echt negentig minuten lang kan volhouden. Daar moeten we in het clubvoetbal ook meer naartoe.”

Lees ook:

Het vrouwenvoetbal is populair, maar de ontwikkeling hapert

De Klassieker Ajax-Feyenoord is deze zaterdag in de Johan Cruijff Arena, wat een bezoekersrecord oplevert voor de Vrouwen Eredivisie. Een nieuw hoogtepunt voor het vrouwenvoetbal, maar over de volle breedte bekeken gaat het minder goed.