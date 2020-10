Aan sociale kwesties geen gebrek op het Sport Film Festival Rotterdam

Midden in Indiaas-Pakistaans oorlogsgebied verrijst een voetbalclub: Real Kashmir FC. Een ambitieuze Schotse trainer die in zijn thuisland niet aan de bak komt, nam de uitdaging aan om de gloednieuwe club mee te laten draaien in de hoogste Indiase voetbalcompetitie. Ondanks regelmatig door oorlogsgeweld voorkomende shutdowns en boycots van tegenstanders lukt het oud-international David Robertson in zijn debuutseizoen om Real Kashmir FC (met daarin zijn zoon) koploper te maken.

Met dit absurdistische, maar waargebeurde verhaal, is de Schotse filmmaker Greg Clark een van de grote kanshebbers op een prijs van het zesde Sport Film Festival Rotterdam, dat dinsdag en woensdag in compacte vorm plaatsvindt. Een eervolle prestatie noemt Clark de nominatie van zijn film in twee categorieën. Voor hem is sport niet meer dan een middel om een ander doel te bereiken, zegt hij.

Clark: “Voor mij gaat het nooit om het onderwerp, maar veel meer om het najagen van een droom door iemand, en het overwinnen van tegenslagen op de weg daarnaartoe. Robertson ontving geen geld voor zijn werk bij Kashmir, hij wilde zó graag slagen als trainer. Uiteindelijk noemde hij zijn hulp bij het opbouwen van de Indiase club zijn grootste voetbalsucces, terwijl hij eerder als speler ook zes Schotse kampioenschappen bij elkaar voetbalde.”

Meer diepte

Juist door de achterliggende thematiek is de film ‘Real Kashmir FC’ exemplarisch voor de ontwikkeling van de sportfilmbranche, ziet directeur Sport Film Festival Rotterdam Conrad Alleblas. “In de perceptie van veel mensen is een sportfilm nog een wedstrijdverslag, of een eenzijdige weergave van een sportheld die alles bereikt heeft. Maar de laatste jaren is er meer diepte toegevoegd, met sociale thema’s en uitstekende cinematografie.”

De echte doorbraak volgde in 2019 bij de Oscar-uitreikingen. Bergsportfilm ‘Free Solo’ won de prijs voor beste documentaire, een bijzondere prijs voor een sportfilm. “Die film heeft daarmee een nieuwe recordhoogte gesteld, die andere films als voorbeeld moeten nemen”, vertelt Alleblas.

Dit jaar heeft Alleblas een andere Oscarwinnaar kunnen strikken voor zijn festival. De Britse Elena Andreicheva won in januari met ‘Learning to Skateboard in a Warzone (if you’re a girl)’ de prijs voor beste korte documentaire, een film die in Rotterdam haar Nederlandse première kent. Andreicheva laat erin zien hoe jonge, kwetsbare Afghaanse meisjes mede door skateboarden toegang krijgen tot onderwijs in hun onrustige thuisland.

‘Dankzij skateboarden gaan sommige meisjes wel naar school’

“Eerst vond ik het helemaal geen sportfilm, maar nu steeds meer”, zegt producente Andreicheva. “We gingen vooral naar Afghanistan om de lastige situatie van vrouwen en meisjes te onderzoeken. In sommige wijken kunnen meisjes nog steeds niet veilig alleen over straat. Maar door skateboarden gaan sommige meisjes wel naar school. Ook realiseerde ik me hoeveel vertrouwen ze krijgen door te skateboarden, en dat ze dat vertrouwen vervolgens meenemen de les in.”

De recente onderscheidingen met prijzen zijn belangrijk voor de sportfilmindustrie, zegt Alleblas. “Daardoor trekken de films meer publiek, wat het voor investeerders interessant maakt om in te stappen. Het aantal festivals groeit ook, met nu al 25 tot 30 wereldwijd.”

Normaal gesproken trekt de Rotterdamse variant, die april dit jaar werd geannuleerd door de coronacrisis, ruim vierduizend bezoekers. Door de strenge maatregelen zijn er nu 240 mensen welkom in theater-filmcomplex LantarenVenster, verdeeld over acht filmsessies.

Lees ook:

Deze Netflixserie over Michael Jordan is even verslavend als indrukwekkend

Of hij aardig was? Michael Jordan, de grote basketbalspeler die in de jaren negentig uitgroeide tot een internationaal verafgode sportster en cultureel fenomeen, is even sprakeloos. De camera, opgesteld in een luxevilla aan zee, registreert zijn twijfel. Het lijkt zo’n simpele vraag. Maar Jordans ogen vullen zich met tranen. ‘Winnen heeft een prijs.’