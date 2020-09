Aan de dominantie van Roglic twijfelt niemand in de Tour

Met een overmacht die bijna vanzelfsprekend lijkt, rijdt Primoz Roglic al dertien dagen alsof hij de Tour al gewonnen heeft. Een keer won hij al, en inmiddels heeft hij een week de gele trui. Vrijdag, in de dertiende etappe op weg naar de top van de Puy Mary, bevestigde hij zijn status nog maar eens. Zijn voorsprong in het klassement is misschien niet al te groot, maar aan zijn dominantie twijfelt niemand.

Zodoende heeft voor het eerst sinds 2007 een Nederlandse ploeg vooralsnog de beste kansen op de eindzege in de Ronde van Frankrijk. Niet met een Nederlander, want Tom Dumoulin heeft zich duidelijk geschikt in zijn rol als meesterknecht. Roglic is al de hele Tour de interne leider van Jumbo-Visma en voor de buitenwereld bevestigde hij die plek vrijdag op de Puy Mary. In een uiteengespat veld met favorieten was hij de allersterkste. Zijn naaste belager is een landgenoot: Tadej Pogacar, die 44 seconden achterstaat.

“Dat wij rijden voor een gele trui is een unicum”, zei Tom Dumoulin na afloop, die zelf op twee kilometer voor de finish werd gelost en 1.10 minuut verloor. “Het is heel speciaal dat wij dit aan het doen zijn. We doen het momenteel goed, hopelijk blijven we het goed doen.”

Roglic reed iedereen op afstand

Roglic breidde vrijdag zijn voorsprong uit, vooral omdat anderen niet konden volgen. Voor vrijdag had hij zijn voorsprong alleen door bonificatieseconden verdiend, maar vrijdag wist hij iedereen op afstand te rijden, inclusief zijn Colombiaanse concurrenten Bernal, Lopez en Urán. Bernal, de grote uitdager op voorhand, moest na afloop minutenlang over zijn stuur leunen om enigszins op adem te komen. Hij verloor uiteindelijk 38 seconden, maar staat nog wel derde, net binnen de minuut.

Pogacar was de enige die met Roglic mee kon rijden op de steile laatste twee kilometer van de Puy Mary. Toch had de jongste Sloveen (hij is pas 21, Roglic dertig) na afloop van dichtbij gezien dat Roglic uitermate sterk was. “Ook ik kon hem bijna niet volgen.”

Tom Dumoulin moest voor het laatste steile stuk de groep met favorieten laten gaan, nadat hij al voor zijn kopman werk had verricht. Hij vindt zichzelf terug op plek dertien, op 4.32 minuut van de leider. “Het geeft veel voldoening om te rijden voor iemand die zo supergoed is”, zei de man die ook zelf op die positie had willen staan.

Mollema reed in een haag

De beste Nederlander voor vrijdag, Bauke Mollema, finishte helemaal niet. Mollema ontweek vrijdag in een afdaling nog net een valpartij maar viel daardoor wel keihard in een haag. Hij gaf vrijwel meteen op. Met een helikopter werd hij naar een ziekenhuis gebracht, waar een gebroken linkerpols en een gebroken spaakbeen werden vastgesteld.

De Tour gaat zaterdag verder met een etappe naar Lyon. Zondag is de finish weer bovenop, ditmaal op de Grand Colombier. Binnen Jumbo-Visma heerst bovendien nog schrik voor de zware laatste week in de Alpen, waardoor nog niemand wil spreken over de eindzege.

De verwachting is dat in de Alpen kijkcijferrecords worden gebroken. Niet zozeer vanwege de race, maar wel omdat de Tour in september ‘gewoon’ is geworden. In Nederland lag het kijkcijfergemiddelde 21 procent hoger dan vorig jaar. In Slovenië steeg het aantal kijkers met 106 procent. Allebei niet heel verwonderlijk, met een Sloveense kopman in Nederlandse dienst in de gele trui.

