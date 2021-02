75 jaar geleden speelde Nederland ook op het EK basketbal, maar dan met een team vol korfballers

De beginjaren van het basketbal in Nederland speelden zich exclusief af in Amsterdam met vanaf 1938 een stedelijke competitie. Het waren vooral korfballers, die het als een tweede sport beoefenden. Ooggetuigen omschreven dit vooroorlogse basketbal als een soort mix van handbal en korfbal.

Het EK basketbal van 1946 was in Genève, de eerste editie na de oorlog. Ook Nederland werd uitgenodigd, ondanks de afwezigheid van een nationale bond. In een razend tempo stelde Dick Schmüll als technisch leider een team samen, dat een maand later al naar Zwitserland reisde. “Wat voor ploeg?,” zei Schmüll. “Weet ik veel, tien korfballers of zo, maar we gingen wel.”

Op dat EK speelde dit Nederlandse basketbalteam tegen Engeland zijn eerste officiële wedstrijd. ‘Veel vertrouwen in de kunst der Nederlandsche spelers had men te Genève niet,’ merkte Algemeen Handelsblad op. ‘Men had nog nimmer iets van Nederlandsche baskettballspelers op internationaal terrein gehoord.’ De verbazing was dan ook groot toen Nederland met 48-27 won. De ploeg was technisch nog zwak, luidde het oordeel, maar het spelbegrip maakte veel goed, net als haar wilskracht. Oranje eindigde uiteindelijk op een zesde plaats op dit EK, van de tien deelnemers.

Ook voor het EK van 1947 werd Nederland uitgenodigd. De basketballers speelden ‘enthousiast en niet slecht, maar tegen de meeste landen moesten zij het toch afleggen,’ oordeelde Algemeen Handelsblad. Ditmaal werd de elfde plaats bereikt, van de veertien.

Op 15 juli 1947 werd inderdaad de Nederlandse Basketball Bond opgericht, die volgend jaar zijn 75ste verjaardag viert. Nederland zet dat jubileum luister bij door aan het EK van 2022 deel te nemen. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia plaatste zich zaterdag door Kroatië in Istanbul met 65-57 te verslaan. Het EK wordt in vier landen gespeeld: Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië.

Lees ook:

Nederlandse basketbalheren plaatsen zich voor EK

De Nederlandse basketballers hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia versloeg het al geplaatste Kroatië in Istanbul met 65-57.