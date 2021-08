3x3 basketbal verovert de stad. ‘Wij krijgen de jeugd aan het spelen’

De NextGen Games in Amsterdam zetten tot en met zondag urban sports in de etalage. Blikvanger is het populaire 3x3 basketbal. ‘Rond een pleintje van een paar vierkante meter kun je een hele community op poten zetten.’

Sinds donderdag staat het plein rondom het Olympisch Stadion in Amsterdam in het teken van de NextGen Games. Op het programma staan urban sports, stadssporten, die als kenmerk hebben dat ze beoefend kunnen worden met minimale middelen. Ideaal dus voor een stad. De bekendste voorbeelden zijn freerunnen, straatvoetbal en het voor de sportliefhebber welbekende 3x3 basketbal.

Vooral die laatste sport is het perfecte voorbeeld van hoe tijd, structurele promotie en sportief succes een volslagen onbekende sport uit de schaduw kunnen doen stappen.

Bij de opening van de Games waren twee deelgenoten in dat succes aanwezig. Dimeo van der Horst maakt al jaren deel uit van de nationale selectie en kwam ook in actie op de Olympische Spelen in Tokio. Jesper Jobse is een man van het eerste uur. Op het WK van 2014 werd hij nog 21ste. In 2017 en 2018, die laatste keer ook met Van der Horst in de gelederen, werd hij met Oranje vice-wereldkampioen. Vorig jaar stopte hij als international.

Beide mannen zijn meer dan tevreden met de manier waarop de sport zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Jobse maakte van dichtbij mee hoe snel het ineens ging. “Tien jaar geleden had je in Nederland nog geen enkele plek waar je 3x3 goed kon spelen, nu zijn er in Amsterdam alleen al tientallen plekken ingericht.”

‘Sport verbindt, zeker op plekken waar dat in eerste instantie moeilijk was’

Het uit de grond stampen van de basketbalveldjes ligt Jobse niet alleen als liefhebber na aan het hart. Als mede-oprichter van de stichting 3x3 Unites probeert hij zoveel mogelijk jongeren bij de basketbalgemeenschap te betrekken. “Sport kan verbinden, zeker op plekken waar dat in eerste instantie moeilijk voor elkaar te krijgen is. Daarom is 3x3 zo ideaal, want je kan rond een pleintje van een paar vierkante meter een hele community op poten zetten.”

Ook Van der Horst kan alleen maar blij zijn met de aandacht die er nu gegenereerd wordt voor zijn sport. En daar heeft hij zelf behoorlijk aan bijgedragen. Het 3x3 basketbal werd bij zijn debuut op de Spelen door een groot deel van de Nederlandse sportcolumnisten gebombardeerd tot beste kijksport van het toernooi. Van der Horst: “Ik hoop dat we daar de komende jaren de vruchten van kunnen plukken. De huidige nationale selectie is al niet meer de eerste lichting toppers van Nederlandse bodem, en richting de Spelen van Parijs in 2024 zullen er hopelijk nog veel meer talenten aankloppen.”

Rowin Bouwmeester, namens organisator SportsGen aanwezig bij de NextGen Games zag de status van de sport zienderogen toenemen. “Een aantal jaar geleden was er voor het eerst 3x3 basketbal op dit evenement. Jaar na jaar werd het groter, zo groot zelfs dat we nu een extra dag hebben zodat we een seniorentoernooi en een jeugdtoernooi kunnen houden.”

Jobse benadrukt dat er nu door­gepakt moet worden. “We zijn er nog niet, maar we hebben zeker een stijgende lijn te pakken. We hebben de jeugd aan het spelen, en de interesse van het publiek. Wat ons betreft is dit nog maar het begin.”

